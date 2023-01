Derfor valgte Wagner-avhopperen å flykte til Norge

Andrej Medvedjevs norske advokat frykter for avhopperens sikkerhet, men sier at russeren anså Norge som eneste reelle alternativ.

Skuddene haglet da Andrej Medvedjev flyktet fra den russiske byen Nikel, over Pasvikelva og inn til Norge, forteller den angivelige Wagner-avhopperen selv.

«Jeg snudde meg rundt, jeg så folk med lommelykter rundt 150 meter unna som løp i min retning. Jeg løp i skogen. Jeg hørte to skudd og kulene hvine forbi», sier Medvedjev i en video som er postet på Gulagu.nets kanal på YouTube.

Eneste mulighet

Han kom seg over grensen, fant et hus og fikk hjelp til å kontakte politiet på norsk side.

Nå sitter han i varetekt i Oslo, siktet for ulovlig grensepassering.

– At han kom til Norge, var nok litt tilfeldig og bygger på råd han av folk han kjente i Russland, som anså at det var farlig for ham å fortsette å leke mus og katt med dem som han ble forfulgt av. Det var åpenbart at noen var på sporet av ham, sånn som han så det, sier Medvedjevs advokat Brynjulf Risnes til TV 2.

– Det er det ene. Det andre er at veldig mange grenser er stengt. Det er fryktelig vanskelig å komme seg ut. Etter nøye vurderinger anså han at dette var den eneste muligheten, legger Risnes til.

Skal ha video av henrettelser

Medvedjev skal ha hatt en sjefsposisjon i den beryktede Wagner-gruppen, som kjemper for Russland og Vladimir Putin i krigen mot Ukraina.

I et intervju med The Insider i desember forteller han at han selv kjenner til ti tilfeller hvor Wagner henrettet leiesoldater som nektet å delta i krigen. Han sier også at han selv personlig var til stede ved flere av henrettelsene.

Medvedjev hevder i intervjuet at han har en video av leiesoldater som blir henrettet i Luhansk-regionen og at denne videoen vil bli publisert dersom noe skulle skje ham.

– Han skal inn i en nokså krevende fase nå, sier Risnes, som selv snakker russisk.

Advokaten regner med at både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og andre norske myndigheter ønsker å snakke med Andrej Medvedjev.

– Han har åpenbart mye verdifull informasjon med tanke på det han har opplevd.

Medvedjev vil også trenge beskyttelse, påpeker Risnes.

– Det er gått mange historier om hva som har skjedd med avhoppere i Wagner-gruppen. Det har ikke gått så veldig bra. Jeg vil tro at PST også må foreta grundige analyser knyttet til hans egen sikkerhet.

Krigsforbrytelser

Risnes anser det som troverdig at Medvedjev er den han sier at han er og at han faktisk har tilhørt Wagner-gruppen. Russeren fortalte The Insider at han ledet er team på 15 personer i Wagner-gruppens fjerde tropp.

– Han vil jo bli sjekket opp og ned av norske myndigheter i alle sammenhenger, både for å sjekke om det han sier er sant og for å finne ut om han selv kan ha tilknytning til noen form for krigsforbrytelser. Man slipper ikke denne mannen av syne uten at alt er analysert, sier Risnes til TV 2.

Fakta: Wagner-gruppen Wagner-gruppen er en russisk statsstøttet, men privat gruppe leiesoldater under ledelse av Jevgenij Prigozjin.

Gruppen var før Ukraina-krigen mest kjent for sine omstridte aktiviteter i en rekke afrikanske land, men den deltok også i kampene i Donetsk og Luhansk i 2014 og 2015. Ifølge FN står Wagner-gruppen bak en rekke krigsforbrytelser. Prigozjin, som bærer kallenavnet «Putins kokk», står på sanksjonsliten til USA og er etterlyst av FBI, blant annet for medvirkning i Russlands påvirkning av valget i USA i 2016.

Han anslår at Medvedjev var på flukt i flere måneder før han nå kom til Norge, hvor han nå har søkt om asyl.

– Han skal igjennom hele den prosessen, både med om han snakker sant og om han har grunnlag for asyl i Norge.

Risnes legger heller ikke skjul på at ordet «krigsforbrytelser» vaker i bakgrunnen. Han regner med at Den internasjonale straffedomstolen i Haag også vil snakke med klienten hans.

– Jeg tror ikke vi har noen tilfeller hvor noen fra innsiden av Wagner-gruppen har hoppet av og stilt seg villig til samtaler.

Kripos ser på saken

Tone Lill Solstad i Kripos sier at etaten er kjent med saken.

– Vi er i dialog med Politiets utlendingsenhet og vurderer fortløpende relevansen inn mot Kripos' ansvarsområde. Kripos har et nasjonalt ansvar for å etterforske krigsforbrytelser, og i forbindelse med krigen i Ukraina har vi snakket med en rekke personer som kan ha vært vitne til dette.

– Det er vanskelig å si noe generelt om hva vi gjør i slike saker, men i etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina, så jobber vi med å samle inn informasjon som kan brukes i det internasjonale samarbeidet. Utover dette har vi ingen kommentarer.