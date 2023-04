Derfor trosser skituristene skredfaren

– Det er første gang jeg er her. Det er utrolig! Snøen er perfekt! Det er 60-70 centimeter med puddersnø. Vi hadde ikke det i Alpene i år, sier Marius Muhrer fra Sveits.

Han er på vei tilbake fra fjellet når TV 2 treffer ham.

Klar over faren

Muhrer forteller at han og resten av reisefølget planlegger å være i Norge i tolv dager, men at de er klar over skredfaren.

– Ja, vi diskuterte det i går. Guiden vår forklarte at vi ikke kan sammenligne dette med Alpene, for sollyset er annerledes, så man må vurdere farene annerledes, sier sveitseren.

FORSIKTIG: Marius Muhrer fra Sveits forteller at han ikke vil kjøre alene i fjellene nå. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Han har fått med seg de tragiske dødsfallene i Troms denne helgen.

– Vi leste at det var fire skred som tok menneskeliv. Vi er veldig klar over faren, forsikrer han.

Broren David forteller at de er «superforsiktige».

– Vi har bare stått på steder hvor absolutt ingenting kan skje. Det er for mye spor etter vind, for mye snø. Dette er ikke et bra tidspunkt for å kjøre på farlige steder, sier David Muhrer.

Kan komme flere skred

Guiden deres er fransk og heter Thomas Voilleaux. Han mener at de må utvise varsomhet også i dagene som kommer.

– Det blir bedre de neste dagene, men vi må også være forsiktige når det blir varmere igjen. Det kan komme store skred fremover også.

Voilleaux synes forholdene var bedre søndag enn de to foregående dagene.

– I dag var det litt bedre. De siste dagene har det vært veldig, veldig dårlig, men det visste vi på forhånd. Snømengdene som værmeldingene spådde, var omtrent det vi fikk, sier han til TV 2.

POPULÆRT: Lite snø i blant annet Alpene har ført til at ekstra mange skiturister har kommet til de snødekte fjellene i Troms denne vinteren. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Nytt skred søndag

Søndag var det et nytt skred i Nordreisa kommune, denne gang på Vardfjellet ved Bakkeby.

– Redningsmann på stedet var i kontakt med noen skikjørere som sa det var de som utløste raset. Ingen ble tatt, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Karl-Erik Thomassen til TV 2.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (Sp) fikk samtidig rapporter om «en meget stor mengde turister» i fjellet i Lyngen kommune.

– Og til dels i skredutsatte områder, sier ordføreren til NTB.

– Det er fortvilende, kommenterer operasjonsleder Thomassen.

– Trosser advarsler

Justisminister Emilie Enger Mehl, fiskeriminister Brynjar Skjæran og landbruksminister Sandra Borch besøkte søndag ordførerne i de skredutsatte områdene i Troms.

I møtet ba ordførerne om en nasjonal norm om å varsle om skredfare på tekstmelding, som også kan sendes på turistenes morsmål.

Nordreisa-ordfører Hilde Anita Nyvoll (Ap) påpeker samtidig at det ikke nødvendigvis vil hjelpe å advare turistene.

– De får advarsler om ikke å gå i fjellet, men trosser det likevel. Vi må gjøre noe med det, men jeg har ikke svaret på hva som bør gjøres, sa Nyvoll.