Derfor tror ekspertene på nye bitcoin-rekorder

708.000 kroner eller 67.000 dollar – det er prisen du må betale for en bitcoin i skrivende stund.

– Det er nok veldig deilig for de som har investert, sier kryptoekspert og Bare Bitcoin-leder Torkel Rogstad.

Kruttrøyken har så vidt lagt seg etter gårsdagens rekordkurs. Aldri før har den digitale kryptovalutaen vært mer verdt.

Hva skjedde, egentlig?

Det er nemlig bare 1,5 år siden bitcoin var i kjelleren, og ble solgt for rundt 160.000 kroner.

– Flodbølge av interesse

– I januar åpnet amerikanske finansmyndigheter (SEC) for at folk flest kunne investere i bitcoin gjennom tradisjonelle fondsprodukter, også kalt ETF-er. Det har kommet en flodbølge av interesse som ingen forutså, sier Rogstad.

EKSPERT: Leder og grunnlegger av vekslingstjenesten Bare Bitcoin, Torkel Rogstad har bakgrunn fra Bitspace, Suredbits, Arcane Crypto, og den norske kryptobørsen Firi. Foto: Regine Fjesme / Bare Bitcoin

For mange amerikanere er det nå like enkelt å kjøpe bitcoin-produkter, som å handle aksjer hos hvilket som helst meglerhus via en telefon-app.

Rogstad sammenligner enkelheten i den nye kryptohandelen med å kjøpe aksjer hos eksempelvis Nordnet.

– Vi ser helt ekstreme tall for de amerikanske markedene. Det er de som driver dette nå.

Dermed er ikke kryptohandel like teknisk krevende som tidligere, og nettopp enkelheten har vært en viktig årsak til bitcoin-rekorden, tror daglig leder Torbjørn Bull Jenssen i meglerhuset K33.

– Det har vært enorm etterspørsel etter disse fondene, og kundene har kjøpt bitcoin for hundrevis av millioner dollar daglig. Dette har drevet kursen kraftig opp.

– Kommet for å bli

Selv om ETF-fondene får mye blest, er det likevel enda flere grunner til at særlig bitcoin stiger nå.

Bare det at bitcoin-produktene er tilgjengelig på vanlig børs, gir kryptovalutaen en legitimerende og godkjennende effekt hos folk flest, mener ekspertene.

– Dette viser styrken og robustheten til bitcoin. Det er ikke lenge siden hele sektoren sto i brann, der en av de største kryptobørsene viste seg å være ren svindel, sier Jenssen og viser til FTX-skandalen.

Denne handlet om kryptobørs-gründeren Sam Bankman-Fried, som skal ha stappet milliarder av dollar i sin egen lomme og brukt investorene sine penger til egne kjøp av aksjer og eiendommer.

– Dagens enorme etterspørsel er et klart tegn på at dette ikke er noe som går over. Den er kommet for å bli.

ERFAREN: Daglig leder Torbjørn Bull Jensen i meglerhuset K33 har lang fartstid i bransjen, og er en velkjent ekspert på kryptovaluta-feltet. Foto: Torstein Wold / TV 2

Den store halveringen

Et annet moment som ekspertene tror vil sikre videre kursoppgang, er halveringen av bitcoin-produksjonen. Denne skjer i april.

Halveringen er en mekanisme som grunnleggeren av kryptovalutaen la inn, for å sikre at tilførselen av digitale penger aldri overstiger 21 millioner. Dette er blant annet viktig for å kontrollere inflasjonen.

Dermed blir bitcoin snart sjeldnere, og mer verdt.

– 2024 ser ut til å bli et sterkt år for kryptovalutaen. Kapitalinnstrømmingen fortsetter, og det er fortsatt mange meglerhus som ikke har gitt klientene sine mulighet til å kjøpe ETF-er, men som gjør det i løpet av det neste halvåret, sier Jenssen.

Joker-hendelse

For de som nå ser oppgangen og vurderer å investere i krypto, har ekspertene noen klare råd.

De rådene har innbakte advarsler.

– Man bør ha is i magen, sier Rogstad.

Både han og Jenssen advarer om at selv om bitcoin-produkter nå er på børs, er kryptovaluta fortsatt utsatt for store svingninger - i hvert fall på kort sikt.

OPP OG NED: Bitcoin og annen kryptovaluta er velkjent for store svingninger. Kritikerne av krypto har vært skeptiske til at det ikke ligger noen andre drivere bak verdien enn andre sin kjøpelyst. Dette er en markant forskjell fra tradisjonell valuta. Foto: Kin Cheung

– Man må være forberedt på å ha et langsiktig perspektiv. Tirsdag falt bitcoin ti prosent etter at toppen var nådd, men onsdag hentet den seg inn igjen. Det er ekstremt mye svingninger nå, og slik vil det være, sier Rogstad.

Jenssen nevner i tillegg en ekstra joker-hendelse som definitivt kan påvirke markedene - det amerikanske presidentvalget i november.

– Det er valgår, og det er vanskelig å vite hvordan det vil påvirke finanspolitikken. Det kan alltid komme uventede hendelser, i tillegg til høyere prisvekst og rente.