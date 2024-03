Derfor tror de på rekordstort oppmøte

Kvinnedagen skaper et kjempestort engasjement i år. Økning i antall partnerdrap, samt situasjonen i Gaza trekkes frem som hovedårsakene.

Fredag 8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen over hele Norge.



I Bergen er forberedelsene i full gang. Slagord skal formes og plakater skal males når frivillige møtes for parole-verksted i Bergen sentrum.

– 8. mars er en tradisjonsrik greie. Vi håper at over 2000 vil møte på markeringen fredag, sier Mona Frank som er leder for 8. mars-initiativet i Bergen.

PAROLEVERKSTED: Med fargerike paroler skal kvinnedagen markeres i morgen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stor interesse flere steder



Blant årets hovedtemaer er vold mot kvinner og situasjonen for kvinner i Gaza.



Begge sakene har skapt massivt samfunnsengasjement den siste tiden, og nå spår flere 8. mars-komiteer rekordoppmøte på kvinnedagen.

– Kvinnesaken når bredere ut enn den pleier, sier Sidsel Fjelltun i 8. mars-komiteen i Oslo.

STORT ENGASJEMENT: – Jeg opplever at det er mer engasjement enn tidligere, sier Sidsel Fjelltun som arrangerer kvinnedagen i Oslo. Foto: Privat

TV 2 har pratet med 8. mars-komiteer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Flere erfarer at engasjementet rundt kvinnedagen i år er større enn vanlig.

Ingen som spør «hva er vitsen»



– Jeg har ikke sett en eneste artikkel hittil i år som spør «hva som er vitsen med kvinnedagen». Jeg tenker det er ganske åpenbart at det er et behov for markeringen. Jeg tenker det er ganske åpenbart for alle, sier initiativtaker Fjelltun i Oslo.

Hun har jobbet intensivt med forberedelsene til markeringen i Oslo den siste tiden.

– Det er ikke bare den tradisjonelle kvinnebevegelsen som engasjerer seg i år. Mange som ikke har investert seg i disse tingene før, ønsker nå å vise sin interesse, sier Fjelltun.

Derfor øker engasjementet

Også Hanne Stenvaag fra 8. mars-komiteen i Tromsø har merket at oppslutningen rundt årets kvinnedag er stor.

– Jeg tipper at særlig Gaza-parolen og «stopp drap på kvinner» kommer til å samle mye folk, sier Stenvaag.



Randi Karin Sudmann Tunheim fra 8. mars-komiteen i Stavanger mener kvinnedagen er viktigere enn aldri før.

SLAGORD: Det er mange saker som tales på kvinnedagen, her er noen av årets plakater. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Verden går i feil retning. Jeg tror mange er opprørt over utviklingen i samfunnet, sier Tunheim.

Hun peker blant annet på situasjonen med partnervold i Norge og en negativ utvikling i kvinners rettigheter i andre deler av verden.

Kvinnehelse, abort og skjønnhetstyranni er også saker som engasjerer mange, ifølge Tunheim.

– Jo nærmere problemene kommer oss selv jo mer engasjerer det, sier Tunheim.

Fortsatt viktig

Kvinnene på paroleverkstedet i Bergen er spente på morgendagens markering.

– Det viktigste for meg i år er å kjempe for å få stoppe vold mot kvinner, sier Veronica Bratseth.

SISTE FINISH: Helena Haldorsen (til venstre) og Veronica Bratseth (til høyre) jobber i herdig med å dekorere årets plakater. Foto: frode hoff

Hun er leder for organisasjonen Aldri Alene som hjelper voldsutsatte kvinner. I morgen stiller organisasjonen med parolen «Bekjemp vold mot kvinner».

Bratseth håper markeringen kan kaste lys på problematikken.

– Vi trenger å fjerne skammen med å bli utsatt for vold i en nær relasjon. Jeg tror at jo mer man snakker om det jo enklere vil det bli å be om hjelp, sier Bratseth.

Anette Jetmundsen er en av dem som skal gå under parolen i morgen.

– Jeg er her for å støtte voldsutsatte kvinner. Jeg synes det er en veldig viktig sak å støtte. Jeg tenker at som individ når man ikke frem, men som gruppe blir man tydeligere, sier Jetmundsen.



GIVENDE: – Det gir energi og kraft å engasjere meg på denne måten, sier Anette Jetmundsen. Foto: frode hoff

Mona Frank fra 8. mars-initiativet i Bergen har tro på at morgendagens markering blir vellykket.

– Det er er mye engasjement i byen, og det er meldt strålende sol i morgen, sier Frank.

ARRANGØR: Mona Frank leder arbeidsutvalget i 8. mars-initiativet i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg skulle ønske at vi kunne ha en kvinnedag som bare handlet om mangfold og det som er fint i samfunnet, men jeg tror det tar noen generasjoner før vi er der, sier Frank.