Derfor tar vi vinterferie

FERIEKLARE: Mange nordmenn trekker mot fjellet i vinterferien, og Vegvesenet har varslet at fredag blir en stor utfartsdag. Her fra Grindafjellet i Valdres. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Visste du at vinterferien har røtter fra den tyske okkupasjonen av Norge? Det er likevel flere årsaker til at vi tar oss fri i disse dager, ifølge kulturhistoriker.

Kalenderen har snart bikket over i uke åtte.

Det betyr at mange skoleelever og ansatte i vårt ganske land snart skal ta seg en velfortjent ferie – selv om andre må vente helt til uke ni.

Både juleferien som kommer før og påskeferien som kommer etter har begge en tydelig kobling til kristendommen. Men hvorfor tar vi oss egentlig vinterferie?

– Det er det flere årsaker til, men i bunn og grunn ligger den norske verdien om at man skal ut og få i seg frisk luft, forteller kulturhistoriker Bente Clausen til TV 2.

Hun er fagsjef ved Oslo skolemuseum, som etter sigende blir ringt ned hvert år av journalister som lurer på hvorfor i all verden vi tar oss vinterferie.

FRISK LUFT: Vinterferien kan settes i sammenheng med god folkehelse, ifølge Bente Clausen ved Oslo skolemuseum. Foto: Oslo Kommune

Fagsjefen forklarer at det begynte å dukke opp lokale varianter av vinterferien rundt omkring på begynnelsen av 1900-tallet.



Skolehelsetjenesten på den tiden mente nemlig det var viktig for barna å komme seg ut og stå på ski.

– Før vi fikk tuberkulosevaksinen i 1946 var det eneste bøtemiddelet man hadde å være sunn og frisk, sier kulturhistorikeren.

«Brenselsferie»

Den første nasjonale vinterferien i Norge ble overraskende nok innført i 1942 av den tyske okkupasjonsmakten.

– Det var en grisekald vinter, og det var mangel på brensel. Derfor ble det innført «brenselsferie» slik at de skulle slippe å fyre på skolene, sier Clausen.

– Er det altså en «nazistferie» vi har å gjøre med?

– Nei, dette var et økonomisk tiltak fordi det var kaldt. Det hadde ikke noe med verdisyn å gjøre, det var rent økonomisk, svarer kulturhistorikeren.

– Men er det feil?

– Jeg synes ikke du skal bruke ordet, selv om det sikkert hadde vært gøy i saken, sier hun.

GRISEKALDT: Vinteren i 1942 var den i Europa på hele 1900-tallet. Her fra Oslo sentrum i februar det året. Foto: NTB

Et bedre «startskudd» er å se til vinterlekene i 1952, mener kulturhistorikeren.



Det er nemlig året der vinter-OL ble arrangert i Norge for første gang, noe som medførte at skoleelever over hele landet fikk fri.

– Når du først har gitt skolebarn fri, så er det vanskelig å trekke det tilbake, sier Clausen, før hun utdyper:

– Fra og med 1957 så har de fleste barn i Norge hatt vinterferie én uke i året, og i Oslo er det tradisjon for å ta den i uke åtte.

VINTERLEKER: De sjette olympiske vinterlekene ble arrangert i Oslo 1952. Foto: AP via NTB

Pågang på fjellet

I andre deler av landet har det derimot vært vanlig å ta ferien i uke ni.

– Hvorfor er det slik?

– Det er fordi det ble kjempepopulært å dra på fjellet. Hotellene ble overbelastet, sier kulturhistorikeren.

I anno 2024 er det også stor pågang på norske skisentre i uke åtte, noe TV 2 omtalte tidligere denne uken.

Statens vegvesen har også varslet at det blir mye trafikk fredag på grunn av ferieutfarten.

Det at vinterferien er delt rundt omkring i landet, har altså en naturlig forklaring, ifølge Bente Clausen:

– Man har funnet ut at trykket blir lettere når man sprer det litt utover, sier hun.