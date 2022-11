Derfor stanser Finn Kaizers-salget

ETTERTRAKTET: Svært mange ønsker å oppleve Janove Ottesen og Kaizers Orchestra. Pågangen er så enorm at det nå er tatt grep for å hindre svartebørssalg. Foto: Vidar Ruud/ NTB

Det er åpenbart at Kaizers-fansen kjenner sin besøkelsestid.

Ti år etter at medlemmene i det populære bandet gikk hver til sitt, annonserte de onsdag at de børster støv av både pumpeorgel og gassmasker, og gjør seg klar til å legge ut på turnè.

De 16 første konsertene ble utsolgt på en time. Deretter ble det lagt ut billetter til ytterligere konserter da det ordinære billettsalget startet fredag klokken 11.11. Også disse fikk bein å gå på.

Det betyr at 80.000 billetter ble revet bort på rekordtid.

– Stor fare for svindel

Desperate fans, som ikke fikk tak i billetter, gikk derfor til landets største markedsplass, Finn.no, med et håp om å sikre seg en ettertraktet billett.

Men nå har Finn stanset Kaizers-salget.

– Faren for svindel og svartebørs er stor, når et arrangement er så populært og utsolgt. Derfor stanser vi salget, sier leder Geir Petter Gjefsen for forbrukertrygghet i Finn til TV 2.

STANSER SALG: Leder for forbrukertrygghet i Finn, Geir Petter Gjefsen, sier at billetter er produkter forbundet med høy andel av bedrageri. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Første gang Finn stanset salg av billetter på sine nettsider, var til Justin Bieber sin konsert i 2011 – da pågangen var enorm.

Etter den tid har de jevnlig stanset salg når et arrangement er utsolgt. I Norge er ulovlig å selge billettene for mer enn opprinnelig pris.

Svartebørsloven

De som nå forsøker å kjøpe eller selge Kaizers-billetter på Finn, får melding om at annonsen ikke blir godkjent og stanset.

Mange har opplevd å få slike meldinger fra Finn.no nå.

«Vi ser at etterspørselen etter Kaizer Orchestra-billetter er så høy at mange velger å bryte Svartebørsloven i handelen, og har derfor besluttet at vi ikke formidler disse billettene på Finn. Det er også høy svindelrisiko på disse billettene.»

Jo mer populære arrangementene er, jo mer øker sjansen for svindel og svartebørshandel.

Den siste tiden har Finn stadig oftere stanset annonser om billetter.

– Det har blitt et stadig hyppigere problem, sier Gjerfsen.

Vil strupe svartebørsen

Nettopp for å få bukt med svindel og svartebørs lanserte Ticketmaster for tre uker siden en ny løsning for videresalg av billetter mellom brukere på deres nettside.

Selskapet har sett at salg av billetter på svartebørsen har vært et stort problem lenge, og under pandemien forsterket denne type svindel seg. Den nye løsningen ble lansert for å strupe markedet for svindel og overprisede svartebørsbilletter.

– Som selskap er vi opptatt av at publikum skal kunne kjøpe trygge billetter. Vi håper dette struper markedet for svindel og overprisede svartebørsbilletter. Nå håper vi at både arrangørene og publikum tar dette i bruk, slik at vi kan legge svartebørsmarkedet i Norge dødt en gang for alle, sier daglig leder Kristian Seljeset i Ticketmaster Norge.

Advarer mot svartebørssalg

Forbrukerrådet har ved flere anledninger gått ut og advart mot svartebørssalg, knyttet til konserter og festivaler.

De ber folk om å ta forhåndsregler.

Kommunikasjonsrådgiver Bengt-Eigil Ruud i Forbrukerrådet sier at det er sjeldent privatpersoner kontakter dem om svartebørshandel. Derfor kan de ikke si noe om hvor omfattende problemet er.

– Men vi vet at folk utsettes for svindel og regner med at dersom de blir utsatt for det, tar de kontakt med plattformen hvor de har kjøpt billetter, samt politiet, sier Ruud.