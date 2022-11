Derfor spøker det for Flyr: – Brenner penger

Flyr leverte svært dårlige resultater for tredje kvartal, og styrer mot en såkalt rettet emisjon.

Flyselskapet, grunnlagt i august 2020, er nå på jakt etter investorer som kan spytte penger i kassa.

Flyr håper å få inn 430 millioner kroner fra investorer innen tirsdag denne uka.

Kursen ved emisjon er fastsatt til 0,01 kroner per aksje. Mandag formiddag ligger aksjen på 0,0788 kroner – ned seks prosent.

Hvis de ikke får inn nok kapital, spøker det for fremtiden til Flyr. Det konstaterer flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

KRISE: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier det finnes risikovillige investorer i bransjen, men er usikker på fremtiden til Flyr. Foto: Martin Leigland/TV 2

– Finanshusene har nok jobbet med tilretteleggingen her i en periode. Jeg regner med at det kommer mer informasjon fra Flyr i morgen, sier Elnæs.

Permittering og rutekutt

Elnæs er svært usikker på om Flyr klarer å få inn nok kapital før tirsdag.

Forrige uke varslet det kriserammede selskapet grep for å redusere pengebruken inn mot en tøff vinter. I tillegg til kraftige kutt i innlandsreiser skal rundt 50 prosent av arbeidsstyrken permitteres.

Flyr har uttalt at de vil leie ut fly og ansatte for å redde selskapet. Flyene skal etter planen leies ut med mannskap, skriver Flysmart 24.

Men Elnæs er tydelig på at flyselskapet er avhengig av investorer for å unngå en konkurs.

– Men det finnes risikovillige investorer som har tro på luftfart. Flyr trenger sterke eiere som kan gå inn. Det har blitt nevnt at Norwegian kan være interessert, men de har vært tydelige på at de ikke er det. En annen mulighet kan være at et stort europeisk lavprisselskap går inn. Det er veldig åpent, sier flyanalytikeren.

Derfor sliter Flyr nå

Selv om etterspørselen i markedet ifølge Elnæs er langt bedre enn i fjor, og etterspørselen på innlandsmarkedet er tilbake på 2019-nivå, er flyselskapet i en økonomisk hengemyr.

Elnæs peker på flere faktorer som har ført til at Flyr befinner seg på randen av konkurs.

– Flyr har kort fortalt priset seg for lavt i forhold til utgiftene. De har ikke fylt flyene godt nok, og tapt penger hver eneste måned. Flyr har også blitt truffet av en høy drivstoffpris, sier Elnæs.

Har aldri hatt troa

Mens Elnæs er usikker, har ikke flyanalytiker og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI tro på at flyselskapet får samlet inn 430 friske millioner i krisekapital innen tirsdag.

– Jeg har velg egentlig aldri hatt noen særlig tro på selskapet. Årsaken er at Flyr bli for små. Med de faste kostnadene på fly og flyvninger blir inntjeningen for liten, sier Andersen, som presiserer at han ikke uttaler seg på grunnlag av presise regnskapstall.

IKKE TROA: Førsteamanuensis Espen Andersen tror Flyr synger på siste verset. Foto: Torbjørn Brovold /Handelshøyskolen BI

– Jeg vet ikke om jeg kan si at Flyr har hatt uflaks eller ikke, men å starte et flyselskap da de gjorde det, er en kjemperisiko.

Han mener det har vært enkelt for SAS og Norwegian å utkonkurrere Flyr på de mest populære rutene.

– Flyr har måttet prise seg ned så mye at det ganske så enkelt ikke går i lengden. Da Flyr lanserte seg selv, sa de at ikke skulle vokse seg store, men de er nødt til å vokse for å bygge noe som holder i lengden, sier Andersen.

– Hvor lenge kan Flyr overleve uten frisk kapital fra investorer?

– Det kommer an på hvor mye penger de har i kassa. Men flyselskaper betaler drivstoff på kreditt, og kan dem ikke det må de betale drivstoff med cash. Når drivstoffleverandørene ikke går med på det lenger, er det kroken på døra. Slik Flyr brenner penger nå, holder de ikke ut veldig lenge, sier Andersen.

Dette skjer med billettene dine

Dersom Flyr går konkurs har man som forbruker krav på pengene tilbake, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– Siden selskapet antakelig ikke driver virksomheten sin lenger, er det urealistisk å få til en omruting, sier Iversen.

Forbrukere som ønsker å erstatte flybillettene med nye billetter fra andre selskaper, har krav på å få merkostnaden refundert.

RETTIGHETER: Thomas Iversen i Fobrukerrådet minner om hvilke rettigheter man har ved konkurs. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

– Forbrukere som har betalt med kort kan kreve den opprinnelige billettprisen refundert av kortutsteder. Både kredittkort og vanlige betalingskort har samme beskyttelse. Informasjon om kortreklamasjon som dette finner du på hjemmesiden til banken som utstedte kortet, eventuelt i nettbanken din, sier Iversen.

Alle som har betalt med kredittkort for Flyr-billetter vil få pengene tilbake direkte fra kredittkortselskapene dersom reisen blir kansellert.

Det skriver kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr i en e-post til TV 2.

Det som skal til

Flyr vil komme med mer informasjon om den mulige emisjonen, når de har noe nytt å melde.

– Basert på tilbakemeldingene vi har fått fra våre finansielle rådgivere og de investormøtene vi selv har gjennomført de siste ukene, er beløpet på 430 millioner og den lave tegningskursen det som skal til for at pengene kommer på plass, skriver Svanes.

REDNINGSAKSJON: Kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr sier hundremillioner-summen vil berge flyselskapet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

En emisjon – og 430 millioner kroner i frisk kapital – vil få selskapet på rett kjøl, ifølge Svanes.

– Det bringer oss gjennom vinteren og videre slik at alle kolleger kan komme tilbake på jobb og vi kan tilby våre gjester et fullt ruteprogram med mange spennende reisemål til våren og sommeren, skriver Svanes.