Derfor slapp Antonsen straff mens Hulsker ble dømt

Denne uken ble komiker og programleder Atle Antonsen anmeldt for rasisme og bruk av fysisk makt mot Sumaya Jirde Ali.

Saken mot komikeren ble fredag henlagt av Oslo statsadvokatembeter.

Beslutningen har fått flere til å reagere. Antirasistisk Senter er overrasket, mens venninnen til Jirde Ali uttrykker skuffelse.

Antonsens advokat Marianne Klausen har uttalt seg på vegne av ham etter henleggelsen.

– Atle forstår at saken har vært og fortsatt er en stor belastning for de involverte, uansett hvordan statsadvokaten har vurdert saken, sier hun til NTB.

Marius Dietrichson i Advokatforeningens forsvarergruppe sier henleggelsen kan ha gode grunner for seg.

– Det er lov å fremsette usmakelige og til dels krenkende uttalelser, sier han til TV 2.

Advokaten forklarer det er de uttalelsene som grovt nedvurderer etnisiteten og hennes opphav som rammes av bestemmelsen.

FORSKJELL: Marius Dietrichson i Advokatforeningens forsvarergruppe peker på hva som kan være grunnen til at Antonsen sin sak ble henlagt i motsetning til Hulsker-saken. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– I denne sammenheng er det viktig at uttalelsene må gis i den sammenhengen de er gitt, og om den vanlige tilhører oppfatter at de er ment slik eller ikke.

– Synes det er rart

Tidligere TV-profil Bernt Hulsker ble i oktober dømt til betinget fengsel for lignende ytringer som Antonsen.

I motsetning til Hulsker blir altså saken mot Antonsen henlagt.

– Forskjellen er at den ene saken er sett på som grovt nedvurderende av etnisitet, og det gjøres altså ikke her, sier Dietrichson.

Han legger til at dette er noe som kan ha gode grunner for seg.

– Man må se uttalelsene i den konteksten de er fremsatt og se om de grovt nedvurderende.

Førsteamanuensis Hadi Strømmen Lile i rettsvitenskap høgskolen Østfold. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hadi Strømmen Lile er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold.

Han understreker at han ikke har fått lest henleggelsen grundig, men påpeker at han syns det er spesielt at de to sakene får så ulikt utfall.

– Jeg syns det er rart. Det kan handle om at Hulsker sier «jævla», som er et banneord, men jeg er usikker på hva som er grunnen til at disse sakene får så ulikt utfall, sier Lile til TV 2.

To sterke interesser

Redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud, nevner det samme poenget som Lile. Han legger til at banneord er noe som ble lagt vekt på i retten.

– Det står det jo ikke noe om her, men det er noe Høyesterett har lagt vekt på tidligere.

– Er du overrasket?

– Ja egentlig, men dette er et veldig vanskelig område hvor det står to sterke interesser mot hverandre.

Kolsrud viser til ytringsfriheten på den ene siden, og vernet mot å bli utsatt for forhånelse.

– Det er ikke helt enkelt å trekke grensen.

Saken til Hulsker ble offentlig kjent da Rasho fortalte sin historie til TV 2 i april.

Hulsker beklaget sin oppførsel overfor Rasho allerede samme kveld. Senere har han også offentlig beklaget på det sterkeste.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Bernt Hulsker, foreløpig uten å lykkes.