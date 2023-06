– Derfor sitter dagligvarekjedene på gjerdet

Flere norske bedrifter gikk i helgen ut med at de stanser samarbeidet med sjokoladeprodusenten Freia.

Freia eies nemlig av den amerikanske matvaregiganten Mondelez, som ble svartelistet av ukrainske myndigheter i forrige uke ettersom de fremdeles driver virksomhet i Russland.

EN KJAPP JAPP: Norsk sjokolade boikottes av flere, etter at Mondelez havnet på svarteliste. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Mondelez har rundt 3000 ansatte i Russland, og omsatte i fjor for cirka 14 milliarder kroner i landet.



Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) Ola Honningdal Grytten sammenligner det hele med en gisselsituasjon:

– Freia er på en måte et gissel i denne saken. Det blir litt som å straffe et barn for noe foreldrene har gjort, sier han til TV 2.

ÅRSAK: NHH-professor Ola Honningdal Grytten mener årsakene bør være «veldig gode» for en boikott. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– For å boikotte en næringsbedrift så burde det være veldig gode årsaker, ettersom det er norske arbeidsplasser som står på spill, legger han til.

SAS, Norwegian, Den Norske Turistforening og Hotellkjeden Strawberry er blant bedriftene som har valgt å hive seg på boikotten. Mandag morgen ble det også kjent av Widerøe vil stoppe salget av Freia-produkter.

På den andre siden av grensen har den svenske togoperatøren SJ, som også opererer i Norge, valgt å boikotte både Marabou og Freia.



Dette er selskapene som foreløpig har valgt å stanse salg av Freia-produkter: Hurtigruten

Elkjøp

Norwegian

Den Norske Turistforening (DNT)

Det svenske togselskapet SJ

Hotellkjedene Strawberry og Classic Norway Hotels

SAS

Norges Fotballforbund (NFF)

Toppfotball Kvinner

Fjord Line

Widerøe (Kilde: NTB)

Mondelez er imidlertid ikke det eneste selskapet på den ukrainske svartelista. Der finner man blant annet P&G, som eier Gilette og bleieprodusenten Pampers.

BLEIETRØBBEL: Og Pampers-eier P&G er på svartelisten til Ukraina. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I tillegg selger Mondelez flere andre produkter i Norge utenom Freia-sjokolade, som blant annet Oreo og Toblerone.

– Kan få store konsekvenser

NHH-professor Helge Thorbjørnsen mener Freia-boikotten fremstår tilfeldig og inkonsekvent.

– Det fremstår som en litt selektiv og ikke nødvendigvis like gjennomtenkt boikott for flere av de selskapene som nå har hevet seg på. At selskaper og forbrukere gjør en boikott er veldig effektivt, men denne fremstår litt skeiv og uoversiktlig.

TILFELDIG: Helge Thorbjørnsen ved NHH mener boikotten fremstår tilfeldig og uoversiktlig. Foto: NHH

Han begrunner det med at det er mange andre selskaper på lista med produkter som selges i Norge.

– De store dagligvarekjedene sitter på gjerdet, for tar de stilling til å boikotte er det mange andre produkter som også burde boikottes.

Thorbjørnsen viser også til Mondelez sine mange andre produkter som selges i Norge.

– Hvis dagligvarekjedene tar stilling til boikott av andre merker som er i liknende situasjon som Freia kan det få store økonomiske konsekvenser og bidra til en enorm innsnevring av varetilbudet. Spørsmålet er hvor langt man skal gå i boikotten, sier han.

Kan føre til eskalering

Professor Grytten tror boikotten mest sannsynlig kommer til å eskalere, og at flere vil avslutte samarbeidet med Freia den kommende tiden.

Årsaken er blant annet at bedrifter er ekstremt opptatte av sitt eget omdømme, og at de neppe vil havne på kant med opinionen hos folket, mener professoren.

SMIL: Freias populære sjokolade «Smil» er rammet av boikotten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Noen ser på det som trender som er viktige å følge. Når man deltar i boikotten så får man mer oppmerksomhet, og man sitter fort i saksa om man ikke gjør det samme. Ingen tør å sitte i båten aleine.

Kollega Helge Thorbjørnsen trekker frem at de som har boikottet frem til nå har hatt lite å tape på det, ettersom selskaper som SAS og Strawberry Hotels ikke har salg av sjokolade som hovedinntekt.

– Jeg tror det lett kan bli større, for nå har store aktører gått aktivt ut og boikottet, da er det større sannsynlighet for at de vil boikotte flere på den samme listen. Hvis de som har begynt å boikotte skal være prinsipielle, kommer de antakelig til å boikotte flere merkevarer etter hvert.



Han mener det spesielt er én faktor som avgjør om snøballen nå vil fortsette å rulle:

– Jeg tror ikke snøballen i Norge vil rulle veldig raskt før dagligvarekjedene tar stilling til dette. Og jeg tror ikke dette på lang sikt er veldig skadelig for Freia, med mindre de faktisk blir boikottet av dagligvarekjedene eller forbrukerne aktivt boikotter i stor skala.

Dagligvarekjedene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop har foreløpig ikke tatt stilling til om de blir med på boikotten, men sistnevnte har etterspurt en avklaring fra regjeringen.

Når TV 2 tar kontakt med Norgesgruppen mandag formiddag, svarer konserndirektøren for kommunikasjon og samfunnskontakt, Stein Rømmerud, at de gjør «løpende vurderinger» i dialog med Mondelez.