Derfor sa hun nei: – Lekepenger

Det ble dramatikk under årets lønnsforhandlinger. Dette vet vi om hvorfor det ble brudd.

IKKE FORNØYD: LO-sjef Peggy Hessen Følsvik mener at lønnsforslaget som ble lagt frem under mellomoppgjøret ikke er godt nok. Foto: Terje Pedersen

Etter 17 timer med mekling på overtid ble det søndag klart at 23.000 LO-medlemmer tas ut i streik.

Dette er første gang siden andre verdenskrig at et såkalt mellomoppgjør, der partene kun forhandler om lønn, har ført til streik.

Dette betyr begrepene: Mellomoppgjør: I et hovedoppgjør forhandles det om alt som står i tariffavtalen i tillegg til lønn, som for eksempel arbeidstid og ferie. I et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn Reallønnsvekst: Dette er lønnsveksten etter prisstigningen en trukket fra. I løpet av de neste 12 månedene det ventet at prisene skal stige med 4,9 prosent. Kjøpekraft: Dette er nettoinntekten man har igjen etter fratrekk av skatter og prisstigning. Utviklingen av kjøpekraften påvirkes av mange faktorer. Deriblant lønn, priser, skatt og avgifter, overføringer, inflasjon og renteutvikling. Sentrale og lokale forhandlinger: De sentrale forhandlingene foregår først. Her kan det bli streik eller lockout hvis partene ikke kommer fram til enighet. De lokale forhandlingene gjennomføres etterpå. Disse skal ta utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

– Vi hadde noen klare krav i dette oppgjøret, som handlet om kjøpekraft til våre medlemmer og krav om likelønn, sa LO-sjef Peggy Hessen Følsvik da streiken ble et faktum.

23 ÅR SIDEN SIST: LO-medlemmer har ikke streiket siden år 2000. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hun kom også med et stikk i retning næringslivslederne.

– Lederne har forsynt seg grovt gjennom den siste tiden vi har vært gjennom.

Det er Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som er i konflikt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

LOs hovedkrav i forhandlingene var økt reallønnsvekst til sine medlemmer. Dette betyr at lønningene må stige mer enn prisveksten, som er ventet å ligge på 4,9 prosent de neste 12 månedene.

Dette sa de nei til

TV 2 kjenner hele innholdet i lønnsforslaget, som riksmegler Mats Ruland la frem under forhandlingene.

Forslaget inneholdt totalt 5,2 prosent i lønnsvekst, altså mer enn den ventede prisstigningen.

Forslaget så slik ut:

Sentralt tillegg som gis til alle: 1,9 prosent

Overheng (lønnstillegg som ble gitt i fjor): 1,4 prosent

Lokal lønnstillegg (må forhandles frem): 1,9 prosent

Sum: 5,2 prosent

Hvis vi omregner det sentrale tillegget i kroner, betyr dette at alle med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ville fått syv kroner ekstra i timen.

Tjener du under 90 prosent av gjennomsnittslønnen ville du fått to kroner oppå dette, altså ni kroner.

Så hvorfor takket LO nei til dette?

IKKE ENIGE: LO takket nei til skissen som ble lagt frem av riksmekleren, mens NHO takket ja. Foto: Marte Christensen / TV 2

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener nemlig denne skissen ikke ville gitt en lønnsøkning på 5,2 prosent i praksis.

I forslaget er det lagt opp til at 1,9 prosent av lønnsøkningen må forhandles frem lokalt. Basert på tidligere forhandlinger er dette tallet usannsynlig høyt.

Hun forklarer at rammen kun gir kjøpekraftsforbedring dersom kronetillegget og lavlønnstillegget er stort nok.

– Gapet mellom tallet som stod på papiret, og det medlemmene våre faktisk ville fått, er det jeg kaller «lekepenger».

Flere av LOs medlemmer har heller ikke mulighet til å forhandle frem lokale tillegg, sier Følsvik.

Hun forteller at hun hadde kommet løpende til forhandlingsbordet dersom en lønnsøkning på 5,2 prosent hadde vært reell.

– 5,2 prosent ville vært et godt resultat, hvis det var det våre medlemmer hadde fått i faktisk lønnsøkning. Det ville de ikke fått med det som lå på bordet, og derfor sa vi nei, sier hun.

Forventer høyere lønn

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, forteller at han først skvatt i sofaen da han så at LO hadde takket nei skissen.

– Det er ikke så enkelt det oppgjøret her. Det man krangler på er hvor mye av rammen som skal ligge i lokale forhandlinger. En del av LOs medlemmer får vanligvis mindre ut av lokale forhandlinger, som betyr at de ikke sikrer reallønnsvekst for en del av medlemmene sine.

Det siste året har prisene steget kraftig. Norges Bank har flere ganger hevet renta for å få bukt med inflasjonen.

HØY INFLASJON, HØYE KRAV: I en tid hvor alt blir dyrere, kommer det også en forventing om at lønna skal øke, forklarer sjeføkonom Frank Jullum. Foto: Danske bank

Det er normalt at man i en inflasjonstid får en forventing om at lønna skal øke, forklarer Jullum.

– Høy inflasjon gir høyere lønnskrav, som igjen gir økt inflasjon.

Norges Bank har anslått at årets lønnsvekst vil være på 5,1 prosent.

Dersom lønnsoppgjøret ender på rundt dette tror ikke Jullum at det vil føre til økt rente, utover renteøkningene Norges Bank allerede har varslet.

Dersom det derimot skulle lande på 5,5 prosent, er saken en annen.

– Problemet nå er at inflasjonen er så høy. Null prosent i reallønnsvekst gir omtrent 5 prosent. Det viser bare risikoen ved at inflasjonen blir høy. Det blir en forventing og krav om at det skal bli kompensert.