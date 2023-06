Derfor reiser vi på farlige ferier

Globetrotter Gunnar Garfors tror flere velger farlige ferieturer for å skryte av det i etterkant. Forsikringsselskapene advarer.

Denne uken har hele verden fulgt dramaet rundt den forsvunne ubåten Titan som skulle dukke ned for å se vraket av Titanic som en turistattraksjon gjennom selskapet OceanGate.



Turen ble gjennomført til tross for flere sikkerhetsbekymringer knyttet til ekspedisjonen.

Fenomenet ekstremturisme har spredt seg i reiselivsnæringen og på sosiale medier. Vi har tidligere i år kunnet lese om 23 år gamle youtuber Miles Routledge som ble tatt til fange av Taliban, ble reddet ut av britiske myndigheter, for så å bli tatt til fange igjen.

Instagramkultur som eskalerer

Globetrotter Gunnar Garfors har vært i alle verdens land to ganger, og kjenner andre reisende som ikke er fremmed for å sette seg selv i farlige situasjoner.

– Jeg har rike venner som vurderte å dra på samme ubåtekspedisjon, men da de doblet prisen, droppet de det.

Han tror årsaken til at folk drar på slike ekspedisjoner handler om å gjøre de kuleste tingene.

– Det har nok mye å gjøre med at man vil skryte av det i etterkant, med en Instragram-kultur som stadig eskalerer, mener Garfors.

Garfors har vært i mange land som omtales som farlige, men er svært opptatt av sikkerhet.

– Når jeg har vært i krigssoner, har jeg alltid tatt forholdsregler. I Jemen hadde jeg for eksempel en «fikser» som rådet meg om hva jeg kunne og ikke kunne gjøre.

Selv om Garfors er forsiktig, kan det oppstå uforutsette situasjoner.

Hit fraråder UD reising UD fraråder alle reiser til disse landene. I tillegg kommer områder av andre land der all reising frarådes, samt land og områder der alle reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes. Hele listen finnes her. Afghanistan

Belarus

Den sentralafrikanske republikk

Iran

Jemen

Libya

Myanmar

Russland

Sudan

Syria

Sør-Sudan

Ukraina. Kilde: Utenriksdepartementet.

Da han var i Afghanistan i 2018 ble det utløst en bombe som drepte flere titalls mennesker.

– Jeg sa ikke ifra til moren min hvor jeg var, før jeg plutselig dukket opp på nyhetene, forteller Garfors.

– Nesten som en besettelse

Dagfinn Moe, seniorforsker innen atferdsvitenskap ved SINTEF har forsket på menn og risikovurdering, og tror menn er med tilbøyelige til å legge ut på farlige reiser enn kvinner.

Han tror folk utsetter seg for slike situasjoner fordi motivasjonen er ekstremt sterk.

– Det handler om mestring. Mestre livet, mestre ferdigheten, mestre oppgaven. Det å få det til blir nesten som en besettelse.

Ifølge Moe er dette en rå energi som noen har mer enn andre. Det er både genetisk og påvirket av miljø.

I sin forskning av trafikksikkerhet og risiko har han sett at jo større ulykken er, jo større er sannsynligheten for at menn er involvert.

FASCINASJON: Moe tror at noen finner mening i å gjøre farlige ting. Foto: Privat

– Det er et grunnleggende fenomen at menn er mer villige enn kvinner til å utsette seg for risikofylte, fysisk farlige ting, sier han.

Behovet for å fremstå som maskulin kan også være en faktor.

– Innad i et miljø med flere risikotakere vil det være sosiale motivasjonsfaktorer hvor man får konkurranse. Da kan man gå langt over det man er i stand til å beherske, mener Moe.

– Kan ikke regne med hjelp

For de som planlegger en risikofylt ferietur, kan det være lurt å finne ut hva som dekkes av reiseforsikringen og ikke.

Kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If forsikring sier UDs reiseråd avgjør hvilke reisemål som kan dekkes av forsikringen.

– Foreligger det et reiseråd når du bestiller turen, kan du ikke regne med å få hjelp fra oss, sier han.

Dersom reiserådet først blir innført etter turen er bestilt, kan man få dekket avbestilling. Man kan også få hjelp til å betale for hjemreise dersom myndighetene anbefaler evakuering fra et land der det ikke var reiseråd før man dro.

REISERÅD: Brudd med UDs reiseråd får konsekvenser for forsikringen, sier Andreas Handeland. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det kan være alt fra skogbrann og orkan, til krig og konflikter eller pandemi, sier Handeland.

Hos Gjensidige sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo at man kan utvide forsikringen til å gjelde krigsrisiko før innreise til land der det er krig eller alvorlig uro.

– Dersom du allerede er i et område der det bryter ut krig, gjelder reiseforsikringen seks uker fra dette tidspunktet.

Krever ekstraforsikring

Når det gjelder hvilke aktiviteter som dekkes av forsikringen, er det også noen forskjeller.

– Strikkhopp og den typen ting kan være dekket, alt etter hvilken forsikring man har, sier Handeland i If.

Eklo trekker fram paraseiling bak en båt, som mange prøver i sydlige strøk, som noe som er dekket av forsikringen.

Mer ekstrem luftsport, som paragliding og fallskjermhopping, krever tilleggsforsikringer.

Både If og Gjensidige kan også forsikre visse typer ekspedisjoner, dersom det er avtalt på forhånd.

– De som planlegger en ekspedisjon må ta kontakt med oss, for da gjelder egne regler. Det er absolutt mulig å få dekning for den typen turer, men det ligger ikke inne i produktet som standard, sier Handeland.

Eklo trekker fram kryssing av Grønlandsisen og turer over 4.500 moh. i Himalaya som noe det kan avtales ekspedisjonsforsikring for.