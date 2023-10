Derfor rammes barn hardere i moderne krigføring

Over 3000 barn er drept på Gazastripen siden krigen startet, ifølge de Hamas-kontrollerte palestinske helsemyndighetene.

Samtidig blir om lag 30 barn holdt som gisler av Hamas, som drepte 1400 mennesker da de gikk til angrep på Israel 7. oktober. Det er ikke kjent hvor mange av disse som var barn.

Dør alene

Anniken Huitfeldt var utenriksminister da krigen startet. I programmet Norske tilstander beskriver hun inntrykkene fra angrepet på Israel slik:

– Vi har jo sett terrorangrep tidligere, men det var helt grusomt å se at det var rettet også mot barn. Og så ser vi nå at barn også er de største ofrene på palestinsk side.



Over en million barn bor på Gazastripen.

I RUINER: Mange mennesker ligger begravet i ruinene på Gaza, sier Redd Barnas direktør for politikk og kommunikasjon, Gunvor Knag Fylkesnes. Foto: MOHAMMED SALEM/Reuters

Gunvor Knag Fylkesnes er Redd Barnas direktør for politikk og kommunikasjon. Hun sier at det er fortvilende for hjelpeorganisasjonene å ikke få komme til i Gaza.



– Mange ligger begravet i ruinene. Det er svært vanskelig å få dem ut fordi infrastrukturen er helt ødelagt. Hjelpearbeidere kommer ikke fram. Det er veldig mange som ligger der og dør alene, sier hun i programmet.

Mer brutal krigføring

Hvert sjette barn i verden vokser opp i områder med krig og konflikt, ifølge Redd Barna. Fylkesnes beskriver hvordan moderne krigføring går utover sivile og barn i større grad enn tidligere.

Mens man før i tiden kriget mot hverandre på slagmarken, foregår kriger i dag i større grad i urbane områder der barn sover, går på skole og leker, sier hun.

REDD BARNA: Gunvor Knag Fylkesnes er direktør for politikk og kommunikasjon. Foto: Nora Lie

Bruk av eksplosive våpen i disse områdene får store konsekvenser for barn.

Kriger der flere parter kriger mot hverandre fører til mer brutale metoder i krigføring, sier hun og fortsetter:

– For eksempel bortføring av barn, rekruttering av barn som barnesoldater, seksuelle overgrep som våpen i krigføring, og ikke minst angrep på skoler og sykehus.

Hun får støtte av Huitfeldt:

– Ja, det er flere sivile som rammes. Flere barn rammes av væpnet konflikt nå enn før.

BORTFØRT AV HAMAS: Plakater av to tysk-israelske søstre som ble kidnappet 7. oktober. Bildet er tatt under en markering i London. Foto: HENRY NICHOLLS/AFP

Hun forteller at barn som lever i konflikt også er mer utsatt for vold enn andre, også fra dem de er glad i.

– De blir også mer utsatt for seksualisert vold. Dette er samfunn med mye aggresjon, og barn er uskyldige ofre som rammes ekstra hardt, sier hun.

Jobber for barna

Huitfeldt ledet arbeidet med barn i krig da Norge satt i FNs sikkerhetsråd i 2021–22. Beskyttelse av sivile i konflikt og katastrofer var ett av fire prioriterte områder for Norge i perioden.

– Noen lever en hel barndom i en krise eller konflikt. Da må vi bidra til skoler, vi må bidra til et helsetilbud, og vi må beskytte dem mot seksualisert vold, sier Huitfeldt.

– Hvilken forskjell kan Norge utgjøre når det gjelder dette spørsmålet?

– Vi kan snakke med partene og få dem til å beskytte barn, hindre at skoler er områder hvor det oppbevares våpen og dermed blir et legitimt militært mål, hindre at barn blir solgt som sexslaver, og få partene til å skåne barnet mer enn det de vanligvis gjør, sier hun.

LEDET FN-ARBEID: Anniken Huitfeldt var utenriksminister og ledet arbeidet med barn i krig da Norge satt i FNs sikkerhetsråd. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun understreker at det finnes et diplomatisk rom i de fleste kriger og konflikter, men at det fordrer at man snakker med parter man på det sterkeste tar avstand fra.

– Det er jo ikke mulig å beskytte barn totalt, men det er mulig å appellere til de stridende partene, selv om man ikke har fått til en våpenhvile. Det er slik vi jobber med FN og andre, frivillige organisasjoner for å beskytte barn i konflikter, avslutter Huitfeldt.