Derfor mener hun at den ekstra tiden Rehman levde var viktig

Shabana Rehman døde torsdag 29. desember etter lengre tids kreftsykdom.

Selv har hun vært helt åpen om sin egen sykdom.

– Det er et stort tap at vi har mistet Shabana. Samtidig bør vi kjenne på takknmelighet over at vi hadde henne.

– Hennes innsats for den norske ytringsfriheten, og friheten for særlig minoriteter, var veldig viktig, sier Kjersti Løken Stavum, styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Pen.

HYLLER REHMAN: Styreleder i Norsk Pen, Kjersti Løken Stavrum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mener de siste tiden var viktig

Rehman dro flere ganger til Tyskland for å motta livsforlengende behandlinger.

– Jeg tror at da hun ble syk, så var det mange som erkjente hvilken rolle hun har spilt i den norske offentligheten. Jeg tror at den ekstra tiden hun fikk, med behandlingene i utlandet, gjorde henne godt. Jeg tror det var viktig for flere enn henne, sier Stavrum.

I november mottok Rehman Norsk Pens Ossietzkypris. Prisen ble delt ut tidligere enn vanlig, nettopp fordi hun var alvorlig syk.

I begrunnelsen trakk juryen frem viktigheten av religionskritikk som del av ytringsfriheten.

«Standup-komiker, skribent og dramatiker Shabana Rehman har vært en modig stemme i Norge mot religiøs undertrykkelse og æreskultur i nesten en generasjon», heter det i begrunnelsen.

Kjæresten i sorg

De trekker også frem at familien hennes har blitt angrepetpå grunn av måten Rehman har brukt sin ytringsfrihet.

«Rehman har vært en prinsippfast stemme for at alle er født fri, og gjennom sitt virke har hun derfor banet vei for at andre og nye med- og motstemmer har trådt inn i den offentlige debatten».

Rehmans kjæreste, Petter Simonsen, skriver følgende på Facebook:

– Min høyt elskede Shabana reiste i dag tidlig over til den andre siden fredfullt omgitt av sine aller nærmeste. Jeg er i stor sorg, men kjenner samtidig på enorm takknemlighet for hvert sekund jeg har hatt sammen med min tvillingsjel og store kjærlighet.

Politiker Abid Raja kommenterer også dødsfallet på sin Facebook-profil.

– Du vil bli savnet, og arbeidet du har gjort etterlater seg betydelige positive og varige spor også for generasjonene som kommer etter oss, skriver han blant annet.

Støre: Sterk og uredd

Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at Rehman var en sterk og uredd stemme gjennom mange år.

– Ved å bryte tabuer banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn. Shabana sto opp for ytringsfriheten og bidro til det norske mangfoldet. Hun forlot oss altfor tidlig. Jeg lyser fred over hennes minne.

STERK: Jonas Gahr Støre mener at Rehman sto opp for ytringsfriheten. Foto: Alf Simensen / TV 2

Høyre-leder Erna Solberg skriver på Twitter:

– Trist å høre at Shabana Rehman er gått bort. I over 20 år en tydelig og viktig stemme mot undertrykkelse og for frihet, med humor og alvor. Takk fra alle oss som fikk oppleve engasjementet og livsgleden.

Kulturminister Anette Trettebergstuen sier at det er «forferdelig trist å høre at Shabana Rehman har mista livet til kreft».

– En brennende engasjert og modig stemme har stilna altfor tidlig. Med humor, varme og brodd kom hun med viktige, ofte underfundige skråblikk på samfunnet vårt – på oss sjøl. Hun var en av våre viktigste pionerer i kampen mot negativ sosial kontroll, og en modig forkjemper for frihet for jenter med minoritetsbakgrunn.



– Hun var åpen til det siste, og vi fikk følge henne inn i sjukdommen. Vi heia alle så inderlig på henne. Vi skal ta motet hennes med oss videre. Nå går alle mine varmeste tanker til Shabanas nærmeste, sier Trettebergstuen.

TRIST: Kulturminister Anette Trettebergstuen sier at hennes tanker går til Rehmans nærmeste. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mener fremtiden vil vise

Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle skriver på Twitter:

Så trist, så trist. Hun har satt spor og brøytet veg. Og hun har fått oss til å le og tenke etter. Fred over minnet ditt Shabana og takk for alt du ga. https://t.co/4PB1ry0e6k — Karin Andersen (@SV_Karin) December 29, 2022

– Fremtiden vil til fulle vise hvor viktig Shabana Rehman var for oss. Hun var jo så mye mer enn en viktig stemme blant andre viktige stemmer. Shabana var en ekte pioner som gikk opp spor der så mange andre senere fant en vei frem mot frihet.

Subjekt-redaktør Danby Choi mener at Rehman er en av de viktigste nordmenn som har levd.

VENNER: Danby Choi og Shabana Rehman. Foto: Privat

Han beskriver henne som et ytringsfrihetsikon og et av de største frigjørende forbilder for minoritetsnordmenn.

– Hun var en av de aller første liberale innvandrerne som sprengte grensene for hva en innvandrerkvinne, en pakistansk kvinne, kunne være, sier Choi.

– Hun viste bokstavelig talt rumpen til religiøse moralister og også egentlig progressive moralister som ønsket å redusere henne til noe hun ikke var, og sette henne i bås. Hun har kjempet så utrolig mange viktige kamper for innvandrere.

Choi synes det er svært trist at hun nå har gått bort.

– Jeg hadde et nært og vennskapelig forhold til henne etter hvert, og hun støttet meg gjennom mange av de tyngste stormene jeg stått i.