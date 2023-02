Derfor lukter det dritt ute: – Skrekkelig

Våren er på trappene og i Sør-Norge er mange ute for å nyte solstrålene.

Da kan det kanskje hende at du har lagt merke til en stikkende lukt?

Noen synes den minner om spy eller avføring.

Men stanken har ingenting å gjøre med at hundeeiere ikke plukker opp hundebæsjen.

Dette har skylda

Det hele har en naturlig forklaring.

– Det er ganske mye is på bakken rundt omkring, og is hindrer at det kommer oksygen til bakken under isen. Dette kan føre til at gresset og plantene under isen kan begynne å råtne.

Det sier Marit Jørgensen. Hun er forsker ved Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) og forklarer hvorfor det noen steder lukter surt.



– Når planterestene brytes ned, uten at det er oksygen til stede, kan det dannes smørsyre. Smørsyre har en skarp og kvalmende lukt. Det lukter skrekkelig, sier Jørgensen.

Idet isen smelter bort og det blir gradvis varmere ute, vil denne lukten ganske fort forsvinne, ifølge forskeren.

Her oppstår det

Jørgensen sier vinteren har blitt mer ustabil, og at det fører til at fenomenet oppstår oftere i innlandet.

– Vi ser at vinteren endrer seg, og at det oftere danner seg isdekke der det tidligere ikke har vært problem. Vinteren har blitt mer ustabil, Og stadig oftere har vi lange perioder med mildvær etterfulgt av frost som kan gjøre at vi får isdekke.

Forskeren sier det også kan være andre illeluktende gasser som skaper sur lukt, men at det i hovedsak handler om mangelen på oksygen og at planter råtner under isen.

Derfor oppstår lukta typisk i grøntområder. Jørgensen presiserer at det ikke er farlig å lukte eller puste inn de illeluktende gassene som oppstår.

Islag på bakken kan imidlertid få andre konsekvenser.

– Hvis plenen har vært under is lenge, kan man på våren se at det er døde flekker i plenen som kommer til syne når isen smelter. Derfor kan det være mye nytt plenfrø som må kjøpes til våren, sier hun.