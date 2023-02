Derfor krever Mayoo Indiran 1,2 mill. fra staten

Mandag møter Indiran i Oslo tingrett.

– Jeg gleder meg veldig til å bli ferdig med dette, men jeg er spent. Jeg har aldri sittet i retten før, sier Indiran til TV 2.

Mer enn seks år har gått siden han, på kvelden 22. desember 2016, ble pågrepet og siktet for en grov narkotikaforbrytelse. På julaften ble han varetektsfengslet, og der ble han sittende til 10. februar 2017.

Deretter fulgte en lang og usikker tid for Indiran. Saken ble etterforsket i tre og et halvt år. Ikke før i august 2020 ble saken henlagt på bevisets stilling.

Saksøkte staten

Indiran mener han tapte mye penger som følge av etterforskningen, både fordi han satt varetektsfengslet, og fordi saken ble kjent i pressen. Han søkte derfor om oppreisning og erstatning.

I mars i fjor ble han tilkjent 139.705 kroner. Av dem var 77.505 kroner for tapt arbeidsinntekt fra TV3 og Rommen skole, der han jobbet. Resten var en skjønnsmessig oppreisning.

Indiran og advokaten hans, Inam Ghous Ali, mener beløpet er altfor lite. Det er derfor de har saksøkt Statens sivilrettsforvaltning, som de møter i retten på mandag.

I kravet fra Indirans advokat, som TV 2 har fått innsyn i, er det beregnet at Indiran skulle vært tilkjent 1.258.000 kroner.

Ingen oppdrag

Advokat Ali viser til at Indiran, da han ble pågrepet, allerede var kjent fra sin deltakelse i «Paradise Hotel» i 2016.

Ali skriver til retten at Indiran «var den eneste mannlige realitykjendisen med minoritetsbakgrunn med påfølgende naturlige vekstpotensial i TV- og underholdningsbransjen».

Planen hans var å vokse seg enda større på sosiale medier og «bygge opp merkevaren Mayoo», skriver advokaten.

LETTET DUO: Mayoo og hans advokat Inam Ghous Ali møtte TV 2 i Lørenskog da saken ble henlagt i august 2020. Foto: Truls Aagedal / TV 2

«I siktelsesperioden har saksøkers karriere ikke hatt den naturlige utviklingen som en realitykjendis av hans popularitet ville kunne hatt», skriver han.

Faktisk hadde ikke Indiran et eneste oppdrag i TV- og underholdningsbransjen mens han var narkotikasiktet mellom desember 2016 og august 2020.

– Glem karriere og penger; det kompenserer ikke for friheten og tiden jeg mistet. Jeg hadde ikke trengt å bruke gulltiden av 20-årene mine på å føle at folk avviste meg og dømte meg. Folk droppet å invitere meg på ting. Jeg var rett og slett «cancelled», sier Indiran til TV 2.

«Abu» i vitneboksen

Statens sivilrettsforvaltning er enige i at Indiran har mistet jobbmuligheter i underholdningsbransjen som følge av etterforskningen. De mener imidlertid at kravet hans er altfor høyt.

Dersom noen krever penger for et inntektstap, og kravet er høyere enn nivået på tidligere inntekt, stiller loven strengere krav til saksøkerens beviser for at man faktisk har tapt så mye penger.

Som bevis ramser Indirans advokat opp alle hans TV-opptredener etter henleggelsen.

Indiran vært med i tre sesonger av «Sofa» på TV 2. Han har også deltatt i «Kompani Lauritzen» (TV 2), «Huskestue» (TV 2), «Fangene på fortet» (TV3), «Verdens beste venner» (NRK) og «Kjendis-VM» (NRK).

KOMPANIREKRUTT: Mayoo Indiran var populær blant seerne da han deltok i den tredje sesongen av «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz / TV 2

I retten vil de legge frem alle Indirans deltakerkontrakter for å belyse inntektene han ville hatt fra tilsvarende jobber om han ikke var under etterforskning for alvorlig kriminalitet.

– Jeg kunne vært der jeg er nå, for tre år og åtte måneder siden. Hvem vet hvor jeg da hadde vært i dag? I hvert fall hadde jeg sluppet å gå gjennom alt dette. Jeg hadde kanskje hatt en helt annen psykisk helse, for eksempel, sier han til TV 2.

Indiran og hans advokat har innkalt Abubakar «Abu» Hussain (35), Indirans nære venn og kollega, for å vitne i saken.

KOMPISER: Abu og Mayoo var blant de mange kjendisene på rød løper under TV 2s høstlansering i fjor. Foto: Erik Teige / TV 2

Regjeringsadvokat Bjarne Snipsøyr, som representerer staten, mener at nettopp Hussain er årsaken til at Indiran fikk flere oppdrag i underholdningsbransjen fra og med 2021, fordi han inviterte Indiran til å være med i «Sofa».

Hussain har ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.

Uenige om lønn

Indiran anslår at han, dersom han ikke ble siktet i narkotikasaken, ville tjent 239.146 kroner i 2017, fordi det var så mye han tjente i 2021.

På samme måte beregner han at han ville tjent 631.000 kroner i 2018, det samme som han tjente i 2022.

I 2019 mener han at han ville ha tjent det samme som han kommer til å tjene i 2023 – et beløp han anslår til å være omkring én million kroner. Det er i så fall en lønnsvekst på 58,5 prosent sammenlignet med 2022.

– Hvorfor anslår du at du kommer til å tjene så mye penger?

– I den bransjen jeg jobber i, så kommer kontraktene fortløpende. Gjør jeg en god jobb, får jeg nye oppdrag. Så langt i år har det gått veldig bra. Jeg får oppdrag etter oppdrag. Så får vi se hvor mye jeg har tjent når året er omme, svarer Indiran.

MØTES HER: Det er satt av to dager til den sivile rettssaken i Oslo tingrett neste uke. Foto: Erik Edland / TV 2

Regjeringsadvokat Snipsøyr mener at Indirans beregninger ikke kan legges til grunn.

Staten mener det riktige vil være å forholde seg til en gjennomsnittlig årlig lønnsvekst på 3 prosent, som er vanlig rettspraksis.

Dermed mener regjeringsadvokaten at Indiran ikke har krav på mer penger enn han allerede har fått. Dersom Indiran når frem med kravet sitt, mener regjeringsadvokaten at han maksimalt skal ha 43.000 kroner mer enn han har fått fra før.

Mistet «Paradise»-kontrakt

I kravet fra Indiran fremkommer det også at han hadde signert en deltakeravtale for «Paradise Hotel» også i 2017. Han skulle få 30.000 kroner for å delta i programmet for andre gang.

Da han ble siktet, annullerte TV3 kontrakten.

Indiran mener han ville tjent mer penger i 2017 om han sa opp jobben på Rommen skole, der han hadde en årslønn på 342.037 kroner, og satset på underholdningsbransjen.

Det mener Snipsøyr er feil. Regjeringsadvokaten har gått gjennom de 192 personene som hadde vært deltakere i «Paradise Hotel» til og med 2016, da Indiran deltok.

Av de ni mest kjente deltakerne var det kun Stian Thorbjørnsen (40), best kjent under artistnavnet «Staysman», som tjente mer i løpet av deltakeråret sitt enn Indiran hadde i lønn på skolen, ifølge Snipsøyr.

«Vi vil også påpeike at programleiaren for Paradise Hotel, Triana Iglesias, ikkje synest å ha tent nemneverdig meir enn det saksøkaren gjorde på Rommen skole», skriver han i sitt prosesskriv til retten.

Viaplay Group, som eier TV3 og sender «Paradise Hotel», ønsker ikke å kommentere saken.

Det er satt av to dager til rettssaken i neste uke. Indiran sier han ikke har satt seg godt inn i jussen, men at hans rettferdighetssans tilsier et positivt utfall for hans del.

– Ja, saken handler om penger, og det er penger folk snakker om hele tiden, men for meg er det ikke det som er greia her. Jeg vil bare ikke føle at jeg straffes for noe jeg ikke skal bli straffet for, sier han.