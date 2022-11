Derfor klarer du ikke å motstå tilbudene

SALGSJAKT: Denne uken strømmer mange ut i landets butikker, for å prøve å gjøre et kupp under Black Week og Black Friday. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Vi er inne i Black Week, og Black Friday nærmer seg med stormskritt.

Etter kjøpsfesten i fjor ila Forbrukertilsynet flere selskaper millionbøter for brudd på markedsføringsloven, da de ikke hadde brukt reelle førpriser i Black Friday-kampanjer.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet tror at Forbrukertilsynet også i år vil ilegge bøter.

– Jeg regner med at vi også i år, som i fjor, kan komme i den situasjonen at Forbrukertilsynet gir bøter til de som har blåst prisene opp i forkant og lovet gull og grønne skoger, sier Blyverket.

Råd for å ikke gå i fella

Det er mye som skjer i kroppen vår, når vi får inntrykk av at vi kan gjøre et kupp. For å unngå å gå i fella, har forbrukerdirektøren klare råd.

ADVARER: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet advarer mot å gå på lokketilbud. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Mitt aller beste råd er å puste med magen. Er du helt sikker på at du trenger å handle så mye, selv om det tilsier at det er et godt tilbud? Dersom det er noe du virkelig ønsker å kjøpe, må du gjøre jobben selv med å sjekke prisguider på nett og finne ut hva som faktisk er den reelle prisen på varen, sier Blyverket.

Etter et kjøp er det fort å angre seg. Enkelte tror at angreretten ikke gjelder for salgsvarer på nett, men dette stemmer ikke.

Blyverket er tydelig på at man alltid har 14 dagers angrerett, også når man handler på salg på nett.

Lurer forbrukerne

Forbrukerrådet ser også at det er stadig flere aktører som er ute etter å lure forbrukerne.

De ser en økende andel nettbutikker som utgir seg for å være norske. Butikkene ser norske ut i tittelen, har norske flagg i logoen og har ganske gode roboter som oversetter til norsk – men likevel viser de seg å være utenlandske nettbutikker.

– Da kan du lett bli lurt, ikke minst over at du får lite hyggelige overraskelser med at du importerer fra land utenfor EU. Det kan være farlige produkter, store tollavgifter og det kan bli veldig, veldig dyrt å sende varer tilbake til Kina – istedenfor nabobyen som du trodde du handlet hos, sier Blyverket.

For å unngå å bli lurt av slike nettsteder, oppfordrer forbrukerdirektøren til å sjekke url-feltet nøye før du trykker.

– Vi blir triggerhappy

I disse dager blir vi også bombardert med e-poster med det som lokkes med å være supertilbud.

– Som forbruker må du være supernøye. Kikk godt før du trykker på lenker vi får i e-poster. De er ikke ute etter å selge oss noe som helst, men ta personopplysninger fra oss og bruke det til noe helt annet.

Blyverket forklarer at det er en enkel mekanisme som gjør at vi forbrukere sliter med å motstå det vi tror er gode tilbud.

– Vi forbrukere har lett for å få adrenalinkick ved tanken på at vi kanskje kan gjøre et godt kjøp. Og da glemmer vi oss litt bort, vi blir litt triggerhappy og trykker på tastene for raskt. Dette vet aktørene å utnytte. Vi er lette å lure, selv om vi ikke tror det selv, sier forbrukerdirektøren.

Lokketilbud

Selv om Blystad forsøker å være bevisst, så har hun full forståelse for at forbrukerne går på tilbudene.

– Jeg kjenner også selv på følelsen av å gjøre et kjempekupp. Jeg er medlem av noen kundeklubber og ser jo hvilket massivt kjøpepress jeg er blitt utsatt for de siste ukene. Det ene kuppet overgår det andre, vi blir ledet til å tro at det er et godt kupp og det er ikke alltid like lett å stå i mot det, sier hun.

SALGSKUPP: Vi bombarderes av tilbud i alle retninger i disse dager. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Og flere av oss er nå nødt til å snu på krona nå og tenke litt mer langsiktig. Og husk nå for all del: Om du kjøper på avbetaling så går hele vinninga opp i spinninga.

– Men dette er jo også en viktig tid for varehandelen der de gjør inntegningen de trenger for å holde hjulene i gang?

– Ja, de pleier å si oss det, men det er ikke det som skal være utgangspunktet til oss forbrukere når vi skal ivareta våre rettigheter. Vi skal handle det vi trenger, og vi skal kunne gjøre det på en opplyst måte ved at vi skal kunne sammenligne priser og gjøre det beste kjøpet. For noen få år siden fantes ikke Black Friday her, og vi klarte oss jo godt da også, sier forbrukerdirektøren.