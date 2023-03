Derfor kan pollensesongen bli verre enn i fjor

For en stor gruppe allergikere kan årets pollensesong bli betydelig tøffere enn i fjor. Det er det en helt spesiell grunn til.

ALLERGI: Sliter du med pollenallergi, er det trolig bare å stålsette seg for sesongen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

For to uker siden varslet Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) at årets pollensesong så vidt er i gang.

Det er pollen fra or som er først ute med spredning, og kyststrøk sør og vest i landet er mest utsatt.

– Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er først ute. I Oslo har det ikke startet for alvor enda, til tross for mye bra vær, sier pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i NAAF til TV 2.

Neste uke ventes det at temperaturen faller kraftig i hele landet. Dette vil utsette den videre spredningen.

I GANG: Pollenkalenderen til NAAF viser at pollenspredningen har startet som forventet. Foto: Skjermdump / NAAF.no

Nokså samtidig som or, starter også spredningen av hassel-pollen, før salix-pollen tar over.

– Den kommer litt senere, rundt 10. april, og varer godt over en måned, sier Ramfjord.

Omtrent hver femte pollenallergiker reagerer på salix-pollen.

Forventer mer enn i fjor

Rundt 20. april starter spredningen av pollentypen som gir flest nordmenn plager, nemlig bjørkepollen.

Det anslås at over en million nordmenn har en form for pollenallergi, og bjørkepollen er den vanligste sorten å reagere på. I tillegg kommer den vanligvis i store mengder i Norge.

KRAFTIG SESONG: Pollenanalytiker Hallvard Ramfjord forventer mye bjørkepollen i år. Foto: NTNU

I 2022 var det imidlertid lite pollen på bjørkene, og en mild pollensesong. Ramfjord sa da at trærne rett og slett var «slitne» etter en kraftig sesong året før.

– Det er ofte en toårig syklus. De siste årene har det vært mye bjørkepollen i oddetallsår, som i 2021, 2019 og 2017, sier Ramfjord.

– I fjor hadde vi en relativt beskjeden sesong, så vi regner med at det blir ganske mye bjørkepollen i år, sier han.

BJØRKEPOLLEN: Pollen fra bjørk er den største plageånden for nordmenn. I år forventes store mengder. Foto: Frode Sunde / TV 2

Avhenger av været

Selv om pollenproduksjonen ventes å være høy, avhenger spredningen av været. En tidlig varmeperiode gir tidlig spredning, mens vedvarende regn renser lufta for pollen.

– Godt vær for pollenallergikere er ofte dårlig vær for andre, sier Ramfjord.

Også for bjørkepollen starter spredningen i sørlige og vestlige strøk, og varer i lavlandet til litt etter 17. mai. Lengst nord i landet starter sesongen først i slutten av mai.

Etter bjørkepollensesongen, kommer gresspollen og overtar fra begynnelsen av juni og godt ut i august, før pollensesongen avsluttes med burotpollen.

Ekspertens råd

Ramfjord anbefaler å følge med på både pollen- og værvarsel, for å finne ut når man bør starte på forebyggende medisiner.

– De som tar forebyggende medisinering bør starte cirka 1-2 uker før de blir eksponert for pollenet, sier Ramfjord.

Han råder også til å følge med på varslingene når man planlegger hvor man skal reise, for eksempel på ferie.

– Det finnes alltid områder som er relativt polenfrie, sier Ramfjord.

Skal du reise ut av Norge, kan du sjekke pollenvarselet på polleninfo.org. Her bidrar NAAF og andre pollenvarslere i Europa med sine prognoser.