Derfor kan «pirola» være en trussel

Onsdag bekreftet FHI at de har oppdaget den nye koronavarianten kalt BA. 2.86 i avløpsvann i Norge.

Internasjonale forskere har gitt varianten navnet «pirola».

Foreløpig er den ikke påvist i pasientprøver, så hvor stort omfanget er, vites ikke.

– Vi tester ikke befolkningen så mye nå sammenlignet med tidligere, og derfor har vi ikke så god oversikt over hvor utbredt denne varianten er i befolkningen, sier områdedirektør for smittevern i FHI, Trygve Ottersen, til TV 2.

Usikker situasjon

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at det er sannsynlig at flere vil bli smittet utover høsten, og særlig vinteren.

– Men det er ikke sikkert at vi får en like stor bølge som forrige vinter. Det er heller ikke sikkert at det blir like mye influensasmitte som i fjor da veldig mange var syke samtidig, sier han.

Situasjonen er med andre ord svært usikker.

Det er imidlertid flere ting som gjør at «pirola» skaper uro.

Trussel mot vaksinen

Rostrup Nakstad forklarer at den har et 30-talls mutasjoner som koder for endringer i piggproteinet på overflaten av viruset.

– Disse piggene gjør at viruset fester seg og kommer inn i cellene våre der det kan begynne å kopiere seg selv. Hvis piggene endrer seg mye, vil antistoffene vi har fått fra vaksine og tidligere sykdom ikke binde seg like lett til viruset lenger, sier han og fortsetter:

– Da klarer ikke antistoffene å hindre at viruset kommer inn i cellene og smitter oss.

FLERE DOSER: Mange av oss har tatt flere doser av koronavaksinen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Det er ikke kjent hvordan norske myndigheter stiller seg til en eventuell ny dose med koronavaksinen.

Følger nøye med

Torsdag publiserte FHI sin seneste ukesrapport. Der kommer det frem at antall innleggelser med covid-19 har tredoblet seg siden juni.

– Det er fortsatt få koronapasienter på intensivavdelingene. Men vi kommer til å følge nøye med på dette utover høsten, særlig hvis den nye varianten begynner å spre seg i Norge, sier Rostrup Nakstad.

Når nye koronavarianter dukker opp, er det lett å få et gufs fra en hverdag få av oss savner.

– Vi er nok ferdige

Den assisterende helsedirektøren kommer imidlertid med beroligende nyheter.

– Vi er nok ferdige med inngripende smitteverntiltak på samfunnsnivå, men rådet om å være hjemme ved sykdom og å følge vaksineanbefalinger gjelder fortsatt.

Rostrup Nakstad oppfordrer også til å ta en selvtest før man skal møte særlig utsatte personer, hvis man får symptomer på virusinfeksjon.

– Hvor bekymret er dere egentlig for denne varianten?

– Vi er ikke veldig bekymret, men følger nøye med på utviklingen. Det er fortsatt eldre og personer med nedsatt immunforsvar som er mest utsatt ved covid-19-sykdom.