Derfor kan du føle omsorg for kongen

Siden det tirsdag ble kjent at kong Harald ble lagt inn på sykehus i Malaysia, har TV 2s kommentarfelt vært overstrømmet av lykkønskninger og bekymringer fra det norske folk.

Først fikk offentligheten lite informasjon om kongens sykdom. Flere eksperter mente det var fordi Slottet ville unngå spekulasjoner om kongens helse.



Onsdag ettermiddag ble det imidlertid kjent at kongen er i god form, og at livlegen hans er på plass på ferieøya Langkawi.

Flere norske medier har rykket til Langkawi for å komme tett på saken, inkludert TV 2.



– Viktig del av vår identitet

At interessen for kongens sykehusinnleggelse i Malaysia er stor, er ikke overraskende, mener flere eksperter.

– Jeg tror kongefamilien er en viktig del av vår identitet. Kongen og kongehuset er en viktig fellesnevner for innbyggerne av kongeriket Norge, enten vi er monarkister eller ei, sier Andreas Birger Johansen.

FORKLARER: Retorikkekspert Andreas Birger Johansen mener Kongehuset er helt unikt i norsk offentlighet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han er ekspert på retorikk og følger Kongehusets kommunikasjon med interesse.

Johansen mener kong Harald gjennom hele sin regjeringstid har vært samfunnsengasjert, omsorgsfull, humoristisk, åpen, og ikke minst: folkelig.

Det er grunnen til at vi føler ekstra med kongen, mener han.

– Mens noen statsoverhoder kanskje fremstår som kalde og distanserte, er kong Harald mer som hele landets bestefar. Derfor tror jeg folk blir preget av at han er syk, sier Johansen.

– Plassert i ulike fortellinger

Sondre Risholm Liverød mener kongen samler nordmenn mer enn noe annet.

Han er psykologspesialist og leder podkasten Sinnsyn.

– Vi lever i et samfunn hvor algoritmer styrer narrativene våre. Vi blir plassert i i ulike fortellinger. Vi har stadig færre store fortellinger som binder oss sammen. En av de få som står igjen er Kongefamilien.

Liverød mener kong Harald også samler folk i Norge på tvers av religioner, politikk og verdisyn.



– Det er så mange krefter som splitter oss i dagens samfunn. Men kongen er med på å gjøre oss til oss, sier psykologen.

Rører ved noe helt sentralt

Liverød mener kongen treffer en helt sentralt del av bevisstheten vår.



Han forteller at det finnes en idé innenfor psykologien om at selvet vårt, hvem vi er, er delt i tre.

– Når vi vokser opp, ønsker vi å finne andre som er like oss. Dette kalles det «tvillingsøkende» selvet, forklarer psykologen.

Nest ut er det «grandiose» selvet.

– Det handler om at vi er opptatt av å bli likt og bli roset. Vi føler at andre må se opp til oss og elske oss, for at vi kan gjøre det også, sier Liverød.

Det tredje kaller han det «idealiserende» selvet.

– Det handler om å se opp til noen, idealisere dem, og føle at de er en viktig del av vårt liv. Vi mennesker har behov for forbilder og veiledere. Det gir oss en trygghetsfølelse, sier psykologen.

Han mener kong Harald er denne idealiserte figuren for svært mange, og at han spiller den rollen veldig godt.

– Han har så mange fete perspektiver på ting. Han er nedpå og antiperfeksjonistisk, og det er akkurat det vi trenger, sier Liverød.

Når kongen er syk, samles vi i en kollektiv omsorg, tror psykologen.

– Det er en god ting. Det også forener oss i en type fellesskap.