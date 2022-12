Derfor kan du få mer lån neste år

Nordmenn kan fortsatt få inntil fem ganger årsinntekten i lån.

Bankene beholder muligheten til å gi 10 prosent av kundene lån utover begrensingene forskriften.

Den største endringen er at regjeringen endrer på et vesentlig punkt: Hvor stor renteøkning låntakerne kan tåle.

Fra 1. januar skal bankene legge til grunn en renteøkning på minst tre prosentpoeng, når de vurderer kundenes betjeningsevne. Dette er ned fra dagens krav på fem prosentpoeng.

Samtidig skal man «stresstestes» for at man tåler minimum 7 prosent rente.

Får mer i lån

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener dette i praksis betyr at du kan få mer i lån.

OVERRASKET: Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret, forteller at hun ble overrasket over Finansdepartementets avgjørelse. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Du kan få et høyere beløp på finansieringsbeviset. Det øker også sannsynligheten for å i det heletatt få finansieringsbevis, sier Macic til TV 2.

Mindre boligprisfall

Macic forteller at rentelettelsen vil dempe boligprisfallet i 2023.

– Det kommer et videre boligprisfall, bunnen er altså ikke nådd. Men fallet kommer til å være svakere på grunn av dagens endring, sier Macic til TV 2.

SSB venter at boligprisene vil falle med åtte prosent neste år. Det viser ferske prognoser for norsk økonomi.

Macic mener SSBs prognoser er for pessimistiske.

– Etter nyheten om lettelse i utlånsforskriften er jeg mye mer overbevist om at boligprisene ikke skal så mye ned, sier Macic.

Macic forteller at inflasjonen er på vei ned, og at rentetoppen er nær.

– Derfor forventer vi første rentekutt en gang på høsten i 2023. Vi ser ikke noen grunn til noen dramatisk boligprisfall, sier Macic.

Lettere å skaffe sekundærbolig

Tidligere har man måttet ha 40 prosent egenkapital, for å kjøpe en sekundærbolig i Oslo. Neste år trenger man kun 15 prosent.

Særkravet for sekundærboliger i Oslo fjernes. Siden 2017 har det vært strengere krav til belåningsgrad for disse lånene, men fra nyttår vil det generelle kravet om maksimal belåningsgrad på 85 prosent gjelde.

– De siste årene har antall og andel sekundærboliger vært fallende. Resultatet er færre leieboliger, samtidig som etterspørselen har økt betraktelig. Denne kombinasjonen har ført til sterk vekst i leieprisene.

– Med denne endringen vil flere investorer, eller sekundærboligkjøpere, komme på markedet. Det kan påvirke boligbyggingen positivt i Oslo i andre halvdel av 2023, der nivået nå er kriselavt, sier Macic.

– Det er riktig

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forteller at kravene man har i dag, hadde blitt for strenge neste år.

FORNØYD: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen er fornøyde med endringene i utlånsforskriften. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det har vært vanskelig for unge å få seg et lån. Da rentene var lave ble det lagd en sikkerhetsmargin for hvor mye i rente oppgang en skulle tåle. Nå er rentene høyere og man trenger ikke en like streng sikkerhetsmargin, sier Vedum til TV 2.

– Er du redd for dette kan føre til høyere gjeldsvekst?

– Det er tilpasset det rentenivået vi har nå. Derfor er det riktig å justere de kravene vi har. Verden har endret seg, sier Vedum.

Vedum forteller at det fremdeles er krav om å tåle en rente på minimalt syv prosentpoeng.

– Forslaget er tilpasset at rentene kan variere litt. Nå er det viktig å ha kontroll, men samtidig ikke være for strenge slik at helt vanlige folk ikke får lån, sier Vedum.

Attraktivt å leie ut

Det vil bli mer attraktivt å kjøpe boliger for å leie ut i Oslo, mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

– Men hvor stor effekt det vil ha er usikkert. Det vil bli litt flere leieboliger ute på markedet og det kan dempe leieprisene, sier Olsen ti TV 2.

RENTEN: Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, er sikker på at høye renter vil gjøre samme jobb som utlånsforskriften. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Olsen tror at behovet for reguleringer, som utlånsforskriften, minker med økende renter.

– Vi har lenge hatt et lavt rentenivå der man heletiden måtte hindre at folk skulle låne for mye penger. Nå er behovet borte, fordi renten gjør jobben, sier Olsen.

Krav til bil- og båtlån

Utlånsforskriftens krav gjelder i dag kun for lån med pant i bolig og usikrede lån, men ikke lån som bil- og båtlån.

Dette endres fra nyttår. Da vil også andre pantelån være omfattet av forskriftens krav til gjeldsgrad og betjeningsevne, skriver regjeringen.

Fleksibilitetskvoten for slike lån vil være 10 prosent, og det stilles ikke krav til maksimal nedbetalingstid.