Derfor kan du få bedre råd neste år: – Bare å glede seg

ANSLAG: Du får ikke like mye for disse som før, men hvis SSB får rett så skal inflasjonen betydelig ned i 2024. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hvis du sliter med høye renter, lite kjøpekraft og syns det er dyrt å reise utenlands, kan 2024 by på lys i tunnelen.

På bare to år, har Norges Bank hevet styringsrenten fra null til fire prosent.

Samtidig har folk sine lommebøker blitt rammet av sterk prisvekst og lav kronekurs, som ga folk langt dyrere sommerferier enn de var vant til.

Hvor lenge skal dette vare? Kanskje ikke så veldig mye lenger.

I forrige uke kom nemlig SSB med sine prognoser, der de endelig så tegn til lavere inflasjon, rentetopp og at krona kan ha stoppet ferden mot bunnen.

– Det er spesielt fallende energipriser som nå bidrar til å trekke inflasjonen ned. Uten ytterligere svekkelse av krona og med relativt raskt fallende internasjonal prisvekst og lavere energipriser også for næringslivet, vil den underliggende inflasjonen etter hvert komme ned, sa forskningsleder Thomas von Brasch i SSB.



Tror på rentekutt

TV 2 har spurt tre erfarne økonomer om de tror på bedring for folk sine lommebøker i 2024.

ANALYSERER: Investeringsdirektør og forvalter av Nordeas globale aksjefond, Robert Næss. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

De er samstemte i at det er et lite lys i tunnelen for folk flest.

– Det er riktignok ventet at renten skal opp fra 4 til 4,25 neste torsdag, men da tror de fleste at man er ferdig med rentehevingene. Denne uken kom det tall som viste at prisene falt sist måned, så kanskje renteøkningene har vist seg å fungere, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Også sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank tror neste ukes renteheving blir den siste.

Samtidig tror han også at renten kuttes i juni neste år.

– Det er bare å glede seg til 2024. Samtidig blir det nok litt verre før det blir bedre nå. Hvis de hever renten neste uke, trer den i kraft i november. Da vil både rente og inflasjon fortsatt være høy ved starten av neste år, men til våren vil folk sannsynligvis merke at det er romsligere i lommeboka, sier Knudsen.

BEDRING: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank tror folk sin økonomi blir litt verre, før den blir bedre. Foto: Jan Inge Haga / SpareBank 1 SR-Bank

Nedkjøling av økonomien

Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole sier det er gode nyheter for folk at renter og inflasjon kan være på vei ned.

– Det kan påvirke folk sin kjøpeevne og investeringslyst, men man må huske at dette skjer fordi økonomien kjøles ned. Det er ikke bare positivt, sier Grytten.

Lavere aktivitet i markedet og mindre lønnsomhet kan vanligvis gi fare for nedbemanning og færre ansettelser.

Det er likevel ikke en umiddelbare fare i Norge, sier Grytten.

– Det er så stor mangel på arbeidskraft her til lands, at arbeidsledigheten ikke vil øke noe særlig tror jeg.

Høyere rente?

Da renteøkningene sto på som verst, fryktet flere at styringsrenten kom til å ende opp på sju prosent eller mer.

– Fins det noen sjans for at Norges Bank strammer til og hever renten til slike nivå eller forbi i løpet av de kommende årene?

– Hvis inflasjonen tar seg opp så kan det skje, men da tror jeg krona må svekkes ytterligere. Deretter må det skje et internasjonalt sjokk, slik at priser begynner å stige. Det er ikke så sannsynlig, men jeg tror likevel vi skal være forsiktige med å konkludere, sier Grytten.

Mandag viste tall fra Statistisk sentralbyrå at inflasjonen for august er lavere enn ventet, med en prisvekst på 4,8 prosent. SSB anslår selv at inflasjonen skal ned på tre-tallet innen utgangen av 2024.



TRO: NHH-professor Ola Honningdal Grytten tror også det er fullt mulig at renten kan bli kuttet i juni 2024. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Større sjans for sterkere krone

Hvor mange øl du får for krona di i utlandet neste sommer, er derimot vanskeligere å spå.

I sommer var kursen historisk lav, da en euro kostet 12 norske kroner, mens en dollar var på 11-tallet.

Næss forklarer at dersom renten synker, blir det mindre attraktivt for utenlandske investorer å kjøpe krona og dermed bidra til kursvekst.

Knudsen tror likevel på sterkere kronekurs neste år.

– Vår analyse er at det er større sjans for sterkere krone, enn svakere. Likevel er det risikosport å spå dette, fordi kursen svinger mye mer enn før. Av anslagene SSB gir, så er kronekurs og oljepris noe av det mest usikre, sier han.