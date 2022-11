Derfor kan det lønne seg å kjøpe bolig nå

Rekordmange boliger til salgs, men få byr under budrunden. – Kan være for sent neste år.

Boligrenten har økt, folk har mindre kjøpekraft og det kommer færre på visning. Samtidig er det et høyt antall av usolgte boliger på markedet.

Det har ført til et stort boligprisfall i høst. Fallet vil trolig fortsette, mener sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

– Det er naturlig å tenke at den svake boligprisutviklingen vil fortsette i de nærmeste månedene, sier Haugland.

Sjeføkonomen forklarer at det kan lønne seg å kjøpe seg opp i pris når boligprisene går ned.

JEVN VEKST: Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, tror at boligmarkedet vil ha en moderat prisvekst i årene som kommer. Foto: Berit Roald / NTB

– Hvis du skal selge noe som koster fem millioner og vil kjøpe noe til ti millioner, og begge boligene faller like mye prosentvis i verdi, så vil du få en større rabatt, sier Haugland.

En gruppe bør kjøpe nå

Det er stor pessimisme rundt husholdningenes og landets økonomi. Mange som vurderer å kjøpe bolig sitter derfor på gjerdet, mener Haugland.

– Men innen sensommeren vil denne pessimismen trolig ha avtatt, ettersom folk har blitt vant til renten, og at prisveksten trolig avtar, sier Haugland.

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, forteller at man nå ser et marked som utvikler seg til kjøperens fordel.

– Førstegangskjøpere med finansiering bør gå ut og sette opp et budsjett nå. Da har de enda en sjanse til å være heldig å vinne en budrunde uten mye konkurranse, sier Meier.

– Eksploderer igjen

Hun tror mangelen på konkurranse skyldes at mange sitter på gjerdet. Likevel mener Meier at det er mange som i dag har behov for å bytte bolig.

– De sitter på gjerde på grunn av usikkerheten, ikke fordi de ikke har råd. Spørsmålet er når dagens boligbyttebehov gir utslag på boligmarkedet neste år, sier Meier.

LITEN KONKURRANSE: Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, forteller at det er få som byr under budrundene i Norge i november. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Men venter man til sommeren vil man se en oppsving i boligmarkedet, mener Meier.

– I løpet av sommeren kommer det til å eksplodere igjen. Særlig i Oslo, der det vil være et lavt tilbud som presser prisene opp. Derfor kan det være for sent for førstegangskjøpere i sommer, sier Meier.

– Vent et halvt år

André Kallåk Anundsen, nestleder og forsker ved nasjonalt senter for boligforskning ved Oslo Met-Housing Lab, tror det kan lønne seg å vente.

– Skal man kjøpe for å bo, så kjøper man. For de fleste er ikke dette en investering, men et sted å bo. Rent prismessig er det nok best å vente et halvt år, da vil nok prisene ha falt enda mer, sier Anundsen.

Kan bli krevende

Anundsen er enig i at boligprisfallet vil være gunstig for førstegangskjøpere, men sier at det nødvendigvis ikke blir lettere for dem å komme inn på boligmarkedet.

– Har man ikke tilstrekkelig egenkapital, kan det være at man ikke får det finansieringsbeviset man trenger på grunn av renteøkningene, sier Anundsen.

I tillegg kan det bli krevende for førstegangskjøpere som skaffer seg mye gjeld i en tid med nedgående boligpriser.

– Har man mye gjeld på boligen, og boligprisene faller samtidig som renta øker, vil gjelda ta en større del av verdien på boligen, forklarer Anundsen og legger til:

– Man kan faktisk havne i en situasjon der man ikke har råd til å kjøpe den boligen man allerede har kjøpt.

Frykter stor prisoppgang

Salget av nye boliger har falt kraftig i høst, og flere prosjekter blir utsatt på grunn av manglende salg.

Når det bygges færre boliger, vil det bli færre boliger på markedet. Det vil trekke prisene opp igjen, mener administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

BACKLASH: Henning Lauridsen, Administrerende direktør i Eiendom Norge, frykter for ekstra stor prisvekst, som følge av at det bygges for få boliger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Når det gjelder nybolig-markedet, er det stor grunn til bekymring. Det er behov for minst 30.000 nye boliger i året, men det siste året har det kun blitt etablert 22.000, sier Lauridsen.

Han tror underskuddet av nye boliger vil føre til en kraftig prisvekst i både ny- og bruktboligmarkedet.

– Om to år så vil det legges merke til, og det vil føre til problemer. Da blir det en ekstra sterk prisvekst når markedet kommer tilbake, sier Lauridsen.

