Derfor hører du nesten aldri om skjeggkre lenger

Husker du da avisene var fulle av saker om skjeggkre og påfølgende boligkjøpskonflikter? Nå er det stillere, og ifølge FHI og skadedyrfirmaene er det hovedsakelig to grunner til det.

KRE: Noen av dere som leser denne saken har kanskje disse i hjemmet? Frykt ikke, for i motsetning til tidligere er det nå god hjelp å få. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Er det lenge siden du har tenkt på skjeggkre nå? Da er det kanskje på tide med en liten oppfrisker, med en god nyhet attåt.

Mellom 2017 og 2020 kunne det nemlig virke som hele Norge skalv av tanken på å få sitt kjære hjem invadert av dette hårete insektet med tentaklene på snei, i hvert fall hvis man skulle selge bolig.

Denne artikkelen fra 2019 illustrerer det godt, der skadedyrfirmaene ble nedringt av norske bedrifter som fryktet invasjon.

Nå i 2022 er det fortsatt skjeggkre i norske hus, men ting har merkbart endret seg til det bedre.

INSEKT: Skjeggkre ligner sølvkre, men er noe større, mer hårete og har lengre haletråder. Foto: Anticimex

Gikk vitenskapelig til verks

– Frem til 2019 visste vi ikke nøyaktig hvordan vi skulle bekjempe skjeggkre, og da ble det veldig mye i media om dette, sier seniorforsker Anders Aak i Folkehelseinstituttet.

Alt bråket gjorde at FHI og skadedyrbransjen gikk sammen om å forske frem metoder som kunne ta knekken på dette brysomme insektet (unnskyld til alle entomologer som liker dette dyret).

Prosjektet ble en suksess, og i januar 2019 ble en spesialgift godkjent av Miljødirektoratet.

Middelet har faktisk vist seg så effektivt, at en rekke land nå bruker den norskproduserte giften og metoden.

– Det er egentlig et etablert kakerlakkmiddel, som tok tid å få godkjent til bruk mot skjeggkre. Underveis i forskningen fant vi også ut at middelet måtte brukes på hele bygg, og ikke enkeltvise leiligheter. Hvis man sprer giften grundig, så tar det alt, sier Aak.

GIFT: Slik ser det ut når skadedyrbekjemperne bruker gift bak listene for å få has på skjeggkre. Foto: FHI

Slik funker det

Ifølge produktsjef Erik Thomas Gjølme i Anticimex bruker man en sprøyte til å legge en perle med gift bak listene i huset.

– Skjeggkreene spiser dette, og dør. Når andre skjeggkre spiser dem, får de i seg giften og dermed sprer virkningen seg effektivt, sier Gjølme.

Anticimex er et av de største skadedyrfirmaene i bransjen, og sier de hadde et godt samarbeid med FHI om både middel og metodikk som kunne få has på skjeggkreene.

SKADEDYRFIRMA: Produktsjef Erik Thomas Gjølme i Anticimex. Foto: Lundsett-Gulbrandsen

– Tilbakemeldingene fra kundene er at de ser merkbar forskjell veldig raskt, sier fagsjefen.

Sterk gift

Aak opplyser at giften kan være farlig for mennesker, men det er såpass lite som legges bak listene i hvert enkelt rom at det ikke utgjør noen reell fare.

– Det er kun snakk om ett gram med 0,6 prosent gift, så det er små mengder, sier han.

Aak er en av FHI-forskerne som har vært mest sentrale i arbeidet med skjeggkre.

I grafen under kan man se hvor liten skjeggkre-forekomsten var i Norge, før den økte til 511 tilfeller i 2016 og eksploderte de påfølgende årene.

UTVIKLING: Antall skjeggkrebekjempelser fra første beskrivelse i Norge, til og med 2021. Foto: FHI

I 2020 nådde man toppen med 7434 registrerte tilfeller.

Deretter flatet antall skjeggkre-bekjempelser ut, og i 2021 var utviklingen på vei ned.

– Vi er svært glade for at økningen i antall skjeggkrebekjempelser har snudd, og vi tror og håper nedgangen vil vedvare. Vi vil fortsette å følge utviklingen nøye videre, sier Aak.

Kvitt skjeggkre for godt?

Men er det slik at skjeggkre virkelig ikke er noe problem lenger?

Selv om man ikke hører så mye om dyrene lenger, er det fortsatt mange som melder inn til skadedyrfirmaene at de har dem i hus.

Likevel sier Gjølme i Anticimex at det sannsynligvis er to grunner til at det er stillere nå enn før.

– Det oppleves fortsatt sjenerende, men skjeggkre er nok noe folk flest har blitt vandt til nå. I tillegg har vi verktøyene til å håndtere dette på en god måte.

IKKE UTRYDNINGSTRUET: Er det mulig å bli kvitt dem for alltid? FHI-forskeren har svaret under. Foto: Lise Åserud

Seniorforsker Aak sier man nok ikke kan forvente å bli kvitt skjeggkre for godt.

– De kommer jo fra et sted i naturen, og det vil nok alltid være en viss form for spredning. Vi har i tillegg stor import av varer fra utlandet, så det vil alltid komme noe derfra, men den store veksten vi så tidligere har flatet ut og vil forhåpentligvis fortsette nedover, sier han.