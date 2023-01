Derfor henla poltiet alle dronesakene

– Vi har opprettet fire ulike straffesaker knyttet til brudd på avstandsbegrensningen, bekrefter Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

I følge petroleumsloven er det forbudt å fly droner innenfor en sikkerhetssone på 500 meters rundt installasjonene i offshore.

Ved nyttår hadde politiet mottatt totalt 115 ulike meldinger om observasjoner av mulig uidentifisert droneaktivitet knyttet til gass- og oljeinstallasjoner offshore.

Ukjent gjerningsperson

Vurderingen om at det skulle opprettes straffesak gikk primært ut på at hvor solid vi mente vitneopplysninger da var, sier Revheim.

Noen av straffesakene baserer seg på beskrivelser fra flere vitner.

– Samtlige saker er henlagt på grunn av mangel på informasjon om gjerningsperson eller ukjent gjerningsperson, forklarer Revheim til TV 2.

– Sitter dere med noen foto- eller videobevis som klart identifiserer droneaktivitet?

– Nei, det gjør vi ikke. Det meste av materiale er lyskilder som for melderne er ukjent og fremstår som mistenkelig.

Ut fra materialet knyttet til de 115 meldingene kan man ikke i noen av tilfellene med sikkerhet si at det er en drone. Amund Preede Revheim, seksjonsleder Sør-Vest politidistrikt.

Politiet har brukt betydelig med ressurser på sakene og har hatt løpende kontakt med blant annet luftfartsmyndigheter og droneeksperter.

– I mange saker som er undersøkt kan ukjent lyskilde knyttes til legal luftfartsvirksomhet, fartøyer eller himmellegemer.

INGEN SOLIDE BEVIS: Politiets analyse av et stort antall bilder og videoer, avhør av vitner samt analyse av skipstrafikk, har så langt ikke ført til gjennombrudd i etterforskningen. Foto: Nerijus Adomaitis

– Ikke dronehysteri

Revheim erfarer at det store antallet meldinger til politiet kan ha sammenheng med medieoppmerksomheten, men han påpeker at politiet ønsker fortsatt årvåkenhet og tips.

– Noen vil hevde at det var et dronehysteri?

– Jeg vil ikke støtte en slik beskrivelse. Droneflyging rundt offshoreinstallasjoner utgjør åpenbart en sårbarhet. Dette har blant annet Petroleumstilsynet beskrevet i et eget brev til bransjen. Når du kombinerer dette med at det er vanskelig å identifisere flygende droner med det blotte øye, og et uttrykt ønske om økt årvåkenhet, er det naturlig at antallet meldinger til politiet øker.

Kartlagt fartøy

Politiets har gått grundig til verks og blant annet kartlagt fartøyer som har vært i aktuelle områder og på tidspunkt hvor det kan ha vært observert ulovlig droneaktivitet.

– Ingen droneoperatører i form av skip er fanget opp eller knyttet til spesifikke observasjoner.

– Kan politiet utelukke at det ikke har vært noe ulovlig droneaktivitet?

Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Sør-Vest politidistrikt

– Vi kan ikke utelukke det. Fra vår side har det vært stor grad av usikkerhet knyttet til saken, og det er det fremdeles. I 2020 og 2021 var det ingen meldinger, og så får vi langt over 110 i løpet av noen måneder høsten 2022.

Jupiter kan ha forvirret

Politiet har benyttet et bredt utvalg eksperter, også astronomer har vært koblet inn i analysearbeidet.

– Det som var litt spesielt i høst var at planeten Jupiter sto lavt på himmelen og lyste særlig sterkt. Det kan i noen tilfeller ha spilt inn.

Over nyttår har antallet meldinger til politiet roet seg kraftig, men også i 2023 er det mottatt tips om mistenkelige uidentifiserte objekter.

– Primært kontrollerer vi opplysninger for å få verifisert og avklart om det er en drone som er observert og hvorvidt en dronepilot kan ha begått et straffbart forhold ved å krenke petroleumsloven.

Tilgang til åsted er krevende og det er juridiske utfordringer fordi det i utgangspunktet er lovlig å operere en drone i internasjonalt farvann.