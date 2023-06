Derfor hater vi: – Folk har en grunn til å føle det de føler

Kvinnehat, homohat, transhat, samehat og jødehat.

Er hatet utelukkende negativt? Ser man på evolusjonen, kan hat være nyttig.

– Se for deg at du er en del av en flokk, og du møter fremmede som truer deg. Da vil hatet beskytte deg og flokken din. Du vil ødelegge fienden før de skader deg.

Aksel Inge Sinding er psykolog og daglig leder ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.

– Hatet bunner ned til at andre er en trussel mot din eksistens eller noe som er veldig viktig for deg. Hatet har en funksjon, den er beskyttende.

Men det betyr ikke at hat er en utelukkende bra ting.

– Hatet kan føre til at vi skader, diskriminerer eller til og med dreper andre.

UTFORSK: Aksel Inge Sinding sier man kan utforske hva man trenger for å føle seg trygg. Foto: Alf Simensen / TV 2

Flere følelser samtidig

Ifølge Sinding er hat en blandingsfølelse som består av tre ulike følelser:

Sinne

– Det er ofte en form for intens og aggressivt sinne.

Avsky

– Det er en følelse der vi ser ned på andre, føler at de andre er uverdige, ekle eller feil. Kanskje er det for å rettferdiggjøre sinnet vårt mot dem. Man kan beskrive andre som parasitter, hunder og giftige.

Frykt

– Frykt for det fremmede, ukjente og truende. Man kan føle seg truet for at andre skal ta fra oss noe vi har. Være redde for at «de andre» ødelegger samfunnet slik vi kjenner det.

Når en person hater, føler hen ofte seg veldig sint.

– Det kan føles intens. Man føler at man står overfor en trussel som man må håndtere med en gang. Man får en følelse av at man må gjøre noe, sier Sinding til TV 2.

Hva bør man gjøre hvis man hater? Les psykologens tips lenger ned i saken.

FORSKNING: Marjan Nadim forsker blant annet på hatytringer. Hun sier hatet mot en gruppe mennesker topper statistikken. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hater mest på innvandringsrelaterte forhold

Det finnes ikke en tydelig definisjon av hat eller hatytringer, verken juridisk eller i forskningen.

Ifølge forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) Marjan Nadim kan hatytringer defineres ut fra to sentrale komponenter.

– Den ene handler om tonen eller stilen i ytringen, som kan være hetsende, diskriminerende, truende og trakasserende.



Det andre handler om hva ytringen retter seg mot.

– Det er ytringer som retter seg mot en gruppe eller mot en gruppetilhørighet. Dette er ofte mot en minoritetsgruppe, for eksempel homofobe ytringer, sier Nadim til TV 2.

Det finnes heller ikke konkrete tall på hvor mange som hater. Men hatet mot en gruppe mennesker topper statistikken.

– Innvandringsrelaterte forhold kommer høyt opp. Det kan være sterke meninger om innvandring, etniske og religiøse bakgrunn. Også hat mot LHBT+-personer.

MOT MINORITETER: Marjan Nadim sier LHBT+-personer har i langt større grad enn den generelle befolkningen opplevd hatefulle ytringer eller konkrete trusler. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hvem hater?



Ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser politiets statistikk at personer som blir anmeldt for hatkriminalitet i større grad står utenfor arbeidslivet og ofte er rusa eller psykisk ustabile i gjerningsøyeblikket.

– På den andre siden har du personer og grupper som med viten og vilje sprer hatefulle ytringer på bakgrunn av sin ideologiske overbevisning, sier seniorrådgiver Beate Sletvold Øistad.

Det er heller ikke tilfeldig hvem som rammes av netthets.

– Ulike minoriteter er mer utsatt, ofte i kraft av å være annerledes enn majoriteten, men også kvinner utsettes for mye kjønnsbasert hets. Det er noen temaer som genererer langt mer netthets enn andre, for eksempel debatter om trans, og om islam og innvandring, sier Øistad til TV 2.

UNDERSTREKER GRENSER: Beate Sletvold Øistad i LDO sier folk som mottar hat blir ofte redde for å ytre seg og å vise sin identitet i offentligheten Foto: Thomas B Eckhoff

Øistad påpeker også at sosiale medier har en rolle i spredningen av netthat.



– Algoritmene på sosiale medier premierer «engasjement», positivt som negativt. Dette gjør at aggressivt og hatefullt innhold spres mye fortere og blir enda mer synlig for flere.

Hva kan man gjøre?



De som ytrer hat har det ikke nødvendigvis bra selv, ifølge psykologen.

– Det er slitsomt å gå rundt å hate. Det kan ta masse energi, oppmerksomhet og være vondt i kroppen, sier Aksel Inge Sinding.

– Hva kan man gjøre for å hate mindre eller for å bli kvitt hatet?

– Det er lurt å utforske større deler av hva du føler. Dersom du hater en person, finn gjerne ut hva du finner ved denne personen som er truende for deg? Hvis det er en gruppe mennesker du hater, utforsk hva du egentlig er redd for, sier psykologen.

Sinding sier også at man burde finne ut hva man trenger for å føle seg trygg.

– Snakk gjerne noen om hva du føler. Det kan også være interessant å bli bedre kjent med noe eller noen du hater, hvis det er trygt.

FORSTÅ: Psykolog Aksel Inge Sinding har skrevet flere bøker om følelser. Han sier hat er en følelsestilstand som består av sinne, frykt og forakt/avsky. Foto: Alf Simensen / TV 2

Psykologen mener også at man må møte hatere med empati.

– For eksempel blir ingen tryggere av å bli kalt rasist. Eller at hatere blir mindre hatefulle av at de får kjeft.

Han mener også at det er viktig å ta innover seg utryggheten eller trusselen hatere opplever.

– Det er viktig å møte de man hater med empati, også de som er redde. Hvorfor opplever de dette? Folk har en grunn til å føle det de føler.

– Vi er kjappe med å slå ned på andres opplevelser og følelser. De fleste går inn i en kamp, og kjemper for det de tror på. Da blir debatten polariserende, sier Sinding.

Blir skremt fra offentligheten

Ifølge LDO er det godt dokumentert at hat og diskriminering går på helsa løs.

– Det kan være i form av psykiske problemer, konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, depresjon og selvmordstanker, sier Øistad.

Forskeren Marjan Nadim sier hat også fører til andre utfordringer.

– Dette gjør at enkelte kvier seg til å delta i offentlige debatter. Det er tydelige mønstre på hvem som blir skremt bort på grunn av hatytringer. Det er et samfunnsproblem når noen grupper systematisk ender med å unngå å delta og ytre seg i offentligheten.