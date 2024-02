Derfor har vinteren vært ekstra kald

Mange begynner kanskje å bli lei kulden. Nå skulle du kanskje ønske at de neste ukene ga bar asfalt og at vinterklærne kunne pakkes ned, men da må du smøre deg med tålmodighet.

Vi er jo tross alt bare i første halvdel av februar.

– Det kalde været tar en pause, men vi har mye vinter igjen, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed.

Mildværet kommer smygende



Ovhed forteller videre at det er meldt om et mildvær sør og vest i landet. Han mistenker at det er Sørlandet som får bare bakker først, men at det kan bli en stund til.

– Det har vært beinkaldt en lang periode. Nå ser det ut som det skal bli mer normalt vintervær igjen.

Og med det mener han at gradene vil ligge nærmere null.

Flere tilbakeslag

På Østlandet og i Nord-Norge vil været være mye av det samme fremover, forteller Ovhed.

Meteorologen spår at snøen vil ligge en stund til.

– Med mildværet vil våren komme sigende, men det er ikke unormalt med tilbakeslag langt ut i april, sier han.

I Nord-Norge er det ikke uvanlig at vinteren kan komme i oktober og i verste fall bli helt til sankthans.



– Men i år har det også vært kaldt i resten av landet. Jeg skjønner at folk synes det har vært noe unormalt, sier statsmeteorolog Ovhed.



En unormal vinter

Setningen «nå er jeg lei kulden» er flittig brukt for å få i gang småpraten på jobb eller blant venner og familie.

Og ja, det har vært kaldt i år, men er denne vinteren eksepsjonell? Eller er det vi som glemmer fjorårets kuldegrader?

Klimaforsker Jostein Mamen kan bekrefte hvorfor denne vinteren har føltes så lang.

BEKREFTER: Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, forteller at det faktisk har vært ekstra kaldt denne vinteren. Foto: Kamilla Rudberg / MET

– Det som kan sies om årets vinter er at gjennomsnittstemperaturen for hele landet har ligget under normalen i fire måneder på rad, det vil si siden oktober. Du kan si at det bekrefter inntrykket av at det har vært en kald periode lenge.

Han utpeker november som én særlig kald måned, spesielt i Trøndelag og Nordland.

SPRENGKULDE: Det har vært en kald vinter i Kautokeino i Finnmark. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Selv om det ikke har vært året for nye rekorder på mengde snø og antall kuldegrader, begynte vinteren allerede i oktober for mange.

– Hvis vi skal sammenligne med de siste vintrene, har den vært kaldere og med mer snø. Vi må tilbake til 2009–2011 for å se noe lignende. Ser vi lenger tilbake i tid, er den ikke så unik.

Snøkaos

Klimaforsker Mamen mener at vi har hatt flere snø-episoder som er utenfor normalen, men som fortsatt ikke kan kategoriseres som unike.

– Nyttårshelgen på Sørlandet var jo kaotisk, kommenterer klimaforskeren.

Risør er allikevel eneste kommunen på Sørlandet som satte ny rekord for snødybde i januar med sine 120 centimeter. 35 centimeter høyere enn rekorden fra 2014.

Laveste temperaturen målt denne vinteren var i Kautokeino. I januar må vi tilbake til 1999 for å finne lignende temperaturer i Finnmark fylke.

– Der var laveste temperatur målt til 43,5 kuldegrader. Blindern, i Oslo, har også målt sin kaldeste dag siden 1987 med 23,1 kuldegrader.