Derfor har kongen fått pacemaker

SYK: Kongen ble syk under et ferieopphold i Malaysia. Nå har han fått operert inn en midlertidig pacemaker. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Lørdag formiddag opplyser Kongehuset at Hans Majestet Kong Harald har fått operert inn en midlertid pacemaker, ved sykehuset Sultanah Maliha på Langkawi i Malaysia.

Pacemakeren ble implantert på grunn av lav hjertefrekvens, skriver Slottet i en oppdatering.

– Noen er mer utsatt

Avdelingssjef og overlege ved St. Olavs hospital og leder i Norsk Cardiologisk Selskap, Ole Christian Mjølstad, sier til TV 2 at en pacemaker for mange er en livreddende behandling.

– Noen er mer utsatt for å få det, som for eksempel kongen, som har operert inn en kunstig klaff. Da er det en risikofaktor, sier Mjølstad.

UTMERKET: En pacemaker er noe man kan leve utmerket med, sier Mjølstad. Foto: Legeforeningen

Det var oktober i 2020 at kongen ble operert for å skifte hjerteklaff.

Da uttalte Mjåland at kong Harald kunne trenge en pacemaker på et tidspunkt.

– Stor sannsynlighet

Lørdag ble en midlertidig pacemaker operert.

Det vil si at man ikke opererer den inn, men punkterer en blodåre, før man fører en ledning ned til hjertekammeret og kobler på en midlertidig pacemakergenerator som styres fra utsiden, forklarer Mjølstad.

– Når du får en midlertidig pacemaker, er det stor sannsynlighet for at man trenger en permanent, sier overlegen.

At kongen befinner seg i Malaysia, mener Mjølstad kan ha betydning for at pacemakeren kun ble implementert midlertidig.

– Det kan også være fordi man ønsker å se om pasienten kommer seg av seg selv, og om dette er en forbigående sak. Det er den viktigste grunnen for at du gjør noe midlertidig.

INNLAGT HER: Kongen er for tiden innlagt på dette sykehuset på Langkawi i Malaysia. Foto: Vincent Thian / AP / NTB

Mjølstad forklarer at lav hjertefrekvens, som var årsaken til implementeringen, oppstår når man ikke får hjertet til å jobbe tilfredsstillende.

– Det oppstår en blokkering mellom forkammer og hjertekammer. En kan føle seg tungpustet, i dårlig form, man kan besvime og rett og slett føle at noe ikke fungerer, sier overlegen.

Til Norge

Det var tirsdag denne uken at meldingene om kongens sykehusopphold ble kjent.

Fredag landet et medisinsk evakueringsfly fra Norge i Langkawi i Malaysia. Kongehuset opplyser lørdag at planen er at kongen skal flys hjem til Norge om et par dager.

PÅ PLASS: Et medisinsk evakueringsfly er på plass i Malaysia for å frakte kongen hjem. Det er Forsvaret som tar regningen for transporten, som er anslått å koste to millioner kroner. Foto: Vincent Thian / AP / NTB

Etter at kongen ble syk, er det mange som har benyttet muligheten til å ønske kong Harald god bedring.

Blant dem stortingspresident Masud Gharakhani.

GODT FORHOLD: Stortingspresidenten og kong Harald i forbindelse med en middag på Slottet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det var leit at kongens velfortjente ferie endte slik. Alle våre tanker er med kongefamilien, sier stortingspresidenten til TV 2.

Han understreker at de ser frem til at kongen kommer seg tilbake til Norge.

– Jeg vet at kongen nå blir tatt godt vare på og håper Hans Majestet får ro rundt seg slik at han kommer raskt på beina igjen.