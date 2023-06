Derfor har flyturene blitt mer humpete

TAKEOFF: Særlig de som flyr over Atlanteren har større sjanse for å møte på turbulens enn før. Hvor flyet fra dette illustrasjonsbildet var på vei, vites ikke. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Dersom du skal ut å fly i sommer, kan det være lurt å holde setebeltet fastspent.

En ny studie viser nemlig at det er større sjanser for å støte på turbulent luft enn tidligere.

Det er forskere ved universitetet i Reading i Storbritannia som står bak studien, der de ser på utviklingen i forekomsten av såkalt klarluftsturbulens mellom 1979 og 2020.

Selv kaller de det de har funnet for det klareste beviset hittil på at flyturene blir mer humpete i takt med at klimaet endrer seg.

55 prosent økning

Den største økningen fant forskerne over Nord-Atlanteren. Her har forekomsten av kraftig turbulens økt med 55 prosent siden 1979.

Moderat og lett turbulens har ifølge studien økt med henholdsvis 37 og 17 prosent i samme periode.

Selv om det var i Nord-Atlanteren og over USA forskerne fant den største økningen, er sjansen for å støte på turbulens også blitt høyere for de som skal fly andre steder.

Over Europa, Midtøsten, Sør-Atlanteren og det østlige Stillehavet har det blitt mer turbulent.

– Mer dramatisk



Joseph Henry Lacasce er professor i meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Oslo. Han forklarer at mye av den tidligere forskningen på området har vært basert på klimasimuleringer.

– Endringene som er sett her er mer dramatiske enn med klimasimuleringene, noe som tyder på at klarluftsturbulens vil øke mer enn forventet.

Lacasce kaller studien solid og systematisk.

– Resultatene er bekymringsfulle for flyindustrien og flyreisende.

Slitasje og skaderisiko

Mark Prosser, en av forskerne bak studien, mener flyselskapene må begynne å tenke på hvordan de skal håndtere økningen i turbulens.



– Hvert ekstra minutt med turbulens øker både slitasjen på flyet og risikoen for skader på passasjerer og kabinpersonale, sier han i en pressemelding.

Prossers forskerkollega Paul Williams påpeker i pressemeldingen at man lenge har visst om sammenhengen mellom klimaendringer og turbulens.

– Etter et tiår med forskning som viser at klimaendringer vil øke forekomsten av klarluftsturbulens i fremtiden, har vi nå beviser som tyder på at økningen har begynt allerede, sier han.

Derfor blir det turbulens

Flymeteorolog Jan-Erik Brandt ved Meteorologisk institutt kjenner ikke til studien, og har heller ikke data på utviklingen i turbulens de siste årene.

Han kan derimot forklare hvordan turbulens oppstår.

– Stikkordet er vindskjær, enten vertikalt eller horisontalt, sier han.

Flymeteorologen forklarer at vindskjær betyr at det er stor forskjell i vindstyrke eller retning på et lite område.

Dette kan for eksempel oppstå når høytrykk og lavtrykk møtes, inne i bygeskyer eller når vinden passerer over kupert terreng.

Mer vær, mer turbulens

Fly kan også støte på vindskjær, og dermed turbulens, hvis de flyr inn eller ut av den såkalte jetstrømmen. Brandt beskriver denne som et belte rundt jorden, mellom den kalde, arktiske luften og den varme, subtropiske luften.

Når klimaendringene fører til høyere høytrykk, lavere lavtrykk og mer ekstremvær, kan dette også kjennes på flykroppen.

– Blir det mer vær, blir det også mer lokal turbulens, sier Brandt.

– Så det er ikke veldig vanskelig å forstå at klimaendringene kan ha ført til mer turbulens. Jeg kjøper den.