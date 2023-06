Derfor gir hun seg som toppsjef – særlig én ting vil hun ikke savne

Det er en av de aller siste gangene Camilla Stoltenberg vandrer gjennom lokalene som direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) på Lindern i Oslo.

– Lykke til videre. Du har vært en fantastisk leder, sier en av de kvinnelige kollegaene hun passerer.

At den 65 år gamle legen og forskeren blir møtt med hyllest og klemmer av kolleger, er ingen selvfølge. Etter pandemien kom kalddusjen ledelsen ikke var forberedt på.

– Det vi har vært gjennom den siste tiden, vil jeg ikke savne, sier hun.

LYKKEØNSKER: Camilla Stoltenberg har sin siste dag som direktør i FHI 1. juli i år. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Drama bak kulissene

FHI har stått i en stor nedbemanningsprosess siden september 2022.

– Vi ventet selvsagt at vi skulle miste koronamidlene, men vi ventet ikke at vi skulle få så mange arbeidsoppgaver uten at det kom nye midler, sier den avtroppende direktøren til TV 2.

Innen året er omme skal 226 årsverk kuttes.

Stoltenberg forteller at stemningen i organisasjonen er sterkt preget av nedbemanningen.

– Det er en veldig tung prosess. Spesielt for dem det gjelder, men også for hele instituttet. Det er svært krevende.

TOPPJOBBEN: Camilla Stoltenberg har ledet FHI siden 2012. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Bekymret for konsekvensene

Det er den sittende regjeringen som har bestemt at koronamidlene skal kuttes. De har også bestemt at oppgaver knyttet til beredskap og håndtering av smittsomme sykdommer skal videreføres.

– Jeg mener ikke at det var en god avgjørelse. Men det er faktisk opp til regjeringen og Stortinget hvordan de vil fordele midlene i en situasjon hvor økonomien er vanskelig i hele samfunnet.

Hun er bekymret for hvilke konsekvenser tap av folk og midler kan få for arbeidsplassen.

AVSKJED: Camilla Stoltenberg har vært direktør i FHI i 11 år. Nå skal hun straks videre til NORCE. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi trenger egentlig alle ansatte vi har. Nedbemanningen skaper et større sprik mellom oppgavene vi utfører og ressursene vi har. Vi er bekymret for at vi skal miste flinke folk fordi arbeidsbelastningen er for stor.

Derfor slutter hun

Selv om det har vært vanskelig å lede FHI gjennom nedbemanningen, avviser Stoltenberg at det er årsaken til at hun slutter.

– Jeg har ikke lyst til å slutte. Jeg slutter fordi åremålet mitt går ut om ett år. Hvis jeg skulle få meg en annen jobb, så var det nå jeg måtte gjøre det, sier hun.

65-åringen brenner for forskning, og det er nettopp det skal hun jobbe videre med i sin nye stilling som konsernsjef i NORCE.



NORCE driver med forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi, og samarbeider med offentlig og privat sektor.

– Det er veldig vemodig å forlate FHI, men jeg har heldigvis hatt et par måneder på å planlegge det. Det skal bli veldig fint å komme inn i en ny jobb, for da får jeg mye annet å tenke på.

FAVORITTROMMET: Camilla Stoltenbergs favorittrom ligger i FHIs eldre del på Lindern i Oslo. Dette ble bygget av midler fra Rockefeller Foundation på midten av 1900-tallet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Stiller opp ved neste pandemi

Det er kanskje koronapandemien folk flest vil huske henne for, men det er nok ikke siste gangen nordmenn ser henne i aksjon.

– Skulle det bli en pandemi på nytt, er jeg helt sikker på at jeg hadde funnet en rolle uansett hvor jeg er. Kanskje ikke samme rolle som i FHI, men jeg hadde engasjert meg.

KOLLEGER: Camilla Stoltenberg forteller at dyktige kolleger har motivert henne i jobben som FHI-sjef. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

At FHI vil komme seg etter den turbulente tiden, er hun også overbevist om.

– Vi har vært gjennom vanskelige tider før. Da har vi funnet en vei fremover som har gjort at organisasjonen har fortsatt å utvikle seg. Selv om dette er veldig tøft, tror jeg organisasjonen kommer til å gjøre det nå også.