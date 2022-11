Derfor gikk politivideoen viralt: – Sjokkeffekt

Tusenvis har engasjert seg etter at videoen av en kvinne som ble kastet i bakken av politiet gikk viralt. Det er ikke overraskende, mener medieforsker.

VIRAL: Videoen har nådd hundretusenvis av norske telefoner den siste uken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Den siste uka har videoen spredt seg som ild i tørt gress på sosiale medier.

I klippet diskuterer en ung kvinne med en politimann utenfor et utested i Drammen. Hun nekter å flytte seg da politimannen sier det, og blir til slutt kastet i bakken.

Se videoen her:

Hundretusenvis har sett videoen i ulike sosiale medier. Medieforsker Ståle Bjørlykke Grut ved Universitetet i Oslo mener det flere grunner til at videoen har spredt seg så raskt.

– Det er den sjokkeffekten. Det er oppsiktsvekkende, sier han.

Grut forklarer at de ulike sosiale mediene er skreddersydd for å dele videre innhold raskt.

Når en video vekker oppsikt eller sjokk, er folk raske på avtrekkeren med å tagge andre, eller sende den videre.

– Det er ingen tvil om at den teknologiske utviklingen gjør at den her type innhold blir mer og mer utbredt, sier Grut.

Manglende kontekst

Videoen, som TV 2 har gjengitt, er i overkant av to minutter lang. Men også kortere varianter har blitt delt i sosiale medier.

Grut forteller at virale videoer som dokumenterer en hendelse, ofte viser kun deler av den aktuelle hendelsen.

FORSKER: Ståle Bjørlykke Grut er medieforsker ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO.

De aller fleste som ser slike videoer, mangler derfor ofte viktig kontekst. Videoen kan ha startet på et tidspunkt som utelater bakgrunn for eller årsak til at noe skjer, eller så kan den ha blitt klippet.

– Det ligger litt i sakens natur at du sjeldent får med den fulle konteksten i denne typen videoer, sier Grut.

Da videoen fra Drammen begynte å gå viralt, etterspurte mange nettopp mer informasjon om hva som egentlig pågikk, og hvor det var.

Splitter kommentarfeltene

Videoen har også satt sinnene i kok hos mange. På ulike sosiale medier har tusenvis sagt sin mening. Og meningene er delte.

Mange mener politibetjenten gikk over streken da han grep tak i kvinnens arm og dro henne bakover.

Andre mener det er kvinnens oppførsel som er kritikkverdig, og at politibetjenten ikke gikk for langt.

«Manglende respekt for politiet», skriver en i TV 2s kommentarfelt på Facebook.

«Enkelte burde IKKE være politi», skriver en annen.

På Tiktok, der videoen først ble publisert, er frontene like steile.

«Voksen mann som bruker makten sin unødvendig ovenfor en ung jente, lite greit…», skriver en.

«Dette er flaut, politimannen gjør jobben sin.», skriver en annen.

– Ikke fritt frem

Advokat Marius Dietrichson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, har også sett videoen.

Han forklarer at politiet etter loven kan bruke makt i tjenesten hvis de er nødt til det.

– Men jeg må understreke at det her ikke er fritt frem. Det er kun den nødvendige og forholdsmessige voldsutøvelse som er tillatt. Volden må stå i forhold til situasjonens alvor og hva situasjonen krever av umiddelbar inngripen. Loven krever også at politiet ikke kan få løst oppdraget med lavere eller ingen voldsbruk. Kan de det, kan det ikke brukes vold, sier Dietrichson.

ADVOKAT: Marius Oscar Dietrichson er leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Han ønsker ikke ta stilling til hvorvidt politimannen gikk for langt ved å kaste kvinnen i bakken, da han ikke kjenner hele bildet.

– Uansett er det viktig å fremheve at politiet skal opptre i forståelse med lokalsamfunnet og sine omgivelser idet det er dette samfunnet de er satt til å beskytte, og at politiet i sin tjenesteutøvelse er avhengig å bli møtt med tillit og forståelse for sitt arbeid, sier Dietrichson.

– Opptatt av dialog

Elisabeth Myhre Lie, høgskolelektor ved Politihøgskolen, har forsket på hvordan politiet bruker dialog i møte med publikum.

– Det som preger politiet i gata er at de faktisk bruker dialog i krevende situasjoner, og at de er gode på det, sier Lie.

FORSKER: Elisabeth Myhre Lie er høgskolelektor ved Politihøgskolen. Foto: Politihøgskolen.

Hun mener likevel publikums forhold til politiet har endret seg fra tidligere. Da vi før aksepterte politiet kun fordi de var politi, krever vi nå mer av dem.

– Vi forventer at vedkommende behandler oss på en ordentlig, respektfull og profesjonell måte, sier Lie.

Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter hendelsen.

Advokat Dietrichson mener det er nødvendig, nettopp fordi videoen har gått så viralt som den har gjort.

– Jeg tror det er nødvendig at Spesialenheten ser på saker som dette, som jo er egnet til å skape en viss undring i befolkningen om politiet har gått for langt eller ikke. Da må det være et system som fanger det opp, sier han.