Derfor ga legen fra seg «tilnærmet alle verdier»

Politiet tror at kommuneoverlege Arne Bye (53) vil bli idømt et erstatningskrav på mange millioner kroner. Da de ville ta pant i boligen hans i desember, hadde han allerede tatt grep.

Siktet for 34 voldtekter:

SIKTET: Tidligere kommuneoverlege i Frosta Arne Bye (53) er siktet for overgrep mot totalt 90 kvinner. 34 av siktelsene gjelder voldtekt. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Den tidligere kommuneoverlegen i Frosta er nå siktet for overgrep mot 90 kvinner. Han nekter straffskyld for alle anklager.

Etter at Trøndelag politidistrikt i forrige uke utvidet siktelsen mot ham til å gjelde 34 voldtekter, har ytterligere én kvinne anmeldt Arne Bye for overgrep.

Det opplyser etterforskningsleder Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Nå kan TV 2 også fortelle at den siktede kommuneoverlegen i desember tok flere aktive grep for å frata politiet muligheten til å ta pant i verdiene hans.

RANSAKING: TV 2 var til stede da sivile politifolk ransaket en av boligene til siktede. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Tok grep tre uker før politiet

Selv om politiet ikke er ferdig med etterforskningen mot den tidligere kommuneoverlegen, mener de allerede nå det er svært sannsynlig at han vil bli idømt et erstatningskrav på minimum fem millioner kroner.



Den 27. desember begjærte de derfor heftelse i siktedes to eiendommer for å sikre de eventuelle erstatningskravene.



En heftelse er en begrensning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand, med en tilsvarende rett for en annen, i dette tilfellet politiet.

Det er snakk om eneboligen han selv bor i, samt en leilighet i Trondheim sentrum.

FROSTA: Det bor i underkant av 3000 mennesker i Frosta kommune. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Tingretten besluttet allerede 28. desember at det kunne tas heftelse for et beløp på inntil fem millioner kroner i formuesgoder tilhørende Bye.

Den 11. januar iverksatte politiet beslutningen om heftelse i de to eiendommene. Senere i januar informerte de retten om at heftelse var gjennomført, og partene ble innkalt til et rettsmøte om saken.

Der tok saken en brå vending.

Tingretten besluttet at politiet likevel ikke hadde rett til å sikre seg disse verdiene. I april behandlet lagmannsretten politiets anke og konkluderte med det samme.



Årsak: Arne Bye overførte begge eiendommene til to familiemedlemmer kort tid før politiet begjærte heftelse.

Overføringen av de to boligene er tinglyst 6. desember, altså tre uker før politiets begjæring.

LEGEKONTORET: Arne Bye har vært kommuneoverlege her i en årrekke. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Politiet: – Fornuftig

Bye og hans advokater anførte for retten at han ikke eide de aktuelle eiendommene da politiet besluttet heftelse, og at det derfor ikke er anledning til å ta heftelse i dem.

Politiet mener på sin side at han er reell eier av de to eiendommene, og at overføringen til familiemedlemmene er såkalt proforma.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Eivind Guldseth er etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt. Foto: Frank Lervik / TV 2

Proforma betyr at formalitetene ikke samsvarer med realitetene. Dersom det er tilfellet, vil en overdragelse være ugyldig.

Politiet har også pekt på at overdragelsene ikke får noen praktisk betydning for Bye, blant annet fordi han fortsatt bor i eneboligen han har gitt fra seg.



Men det holder ikke, skriver lagmannsretten:

«At overdragelsen ikke «fører nevneverdige realitetsendringer med seg» er, som det fremgår ovenfor, ikke avgjørende.»

– Det ligger jo i dette at vi ønsker å sikre oss et eventuelt erstatningskrav. Vi går til dette skrittet fordi vi mener det er fornuftig, sier etterforskningsleder Eivind Guldseth.

Han påpeker at fornærmede i straffesaker i Norge er beskyttet av Statens voldsofferstatning, uavhengig av den straffedømtes økonomiske situasjon.

«Vanskelig å se andre motiver»



Ifølge kjennelsen fra Trøndelag tingrett har Bye forklart at overføringene ikke var motivert av risikoen for å bli ilagt et erstatningsansvar, men av hans ønske om å sikre familien økonomisk i en vanskelig situasjon.

RANSAKELSE: Her ransaker politiet kommuneoverlegens eiendom i februar. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Selv om politiet har tapt begge rundene i retten, er lagmannsretten enig med politiet i at motivet for overdragelsene fremstår åpenbar:

«Lagmannsretten mener det er sannsynlig at overdragelsen primært er motivert av et ønske om å unndra boligen fra senere kreditorforfølgning. Det er vanskelig å se andre motiver som gir særlig god mening, og tidspunktet for overdragelsen tyder på en slik hensikt, slik påtalemyndigheten har pekt på.»

Likevel konkluderer Frostating lagmannsrett med at heller ikke motivet er avgjørende for spørsmålet om overdragelsene er proforma.

Retten presiserer at overføringene skjedde før heftelse ble besluttet.

Da var han ikke underlagt noen begrensninger i sin råderett over egen formue eller eiendeler.

TV 2 har spurt politiet om hva de tenker om lagmannsrettens konklusjon.

– En anke skjer jo som følge av at man ikke er enig med tingrettens avgjørelse, eller fordi man ønsker en nærmere begrunnelse for konklusjonen. Basert på lagmannsrettens kjennelse har juristene hos oss besluttet å ikke anke saken videre, sier Guldseth.

Retten gir uttrykk for tvil



Det retten har tatt stilling til, er altså om Arne Bye reelt sett har gitt fra seg verdiene, eller om han bare har forsøkt å få det til å se sånn ut.

At man gir bort verdier fordi man sannsynligvis ikke vil kunne beholde dem, gjør ikke nødvendigvis en overdragelse mindre reell, skriver lagmannsretten.

Det er bare i tilfeller der partene seg i mellom er enige om at verdiene ikke egentlig er fordelt slik papirene sier, at det dreier seg om såkalt proforma, skriver retten.

Det er ikke ført noen bevis for at overdragelsen av eneboligen og leiligheten ikke var reelt ment.



Når det gjelder leiligheten i Trondheim sentrum, var lagmannsretten likevel mer i tvil.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede: Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke. Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling. Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle. Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet. Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.

Retten peker på at det ikke er vanlig å gi fra seg «tilnærmet alle verdier» man sitter på, i 50-årene, selv i en vanskelig livssituasjon.

Når retten «under en viss tvil» til slutt lander på at heller ikke overdragelsen av leiligheten er å anse som proforma, er det lagt vekt på at transaksjonen er gjennomført fullt ut.

I tillegg påpekes det at kreditorpågangen ennå ikke har materialisert seg.



«Hans sosiale liv er over»

I kjennelsen kommer det frem at legen mener «hans yrkesmessige og sosiale liv er over».

TV 2 har sendt en rekke spørsmål om denne saken til Arne Byes forsvarer, advokat Erlend Hjulstad Nilsen.

FORSVARER: Advokat Erlend Hjulstad Nilsen forsvarer den siktede legen. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Vi har blant annet spurt om:

Hvorfor ble eiendommene overført og tinglyst den 6. desember?

Har det sammenheng med at han var blitt gjort oppmerksom på et mulig erstatningskrav?

Regner han med å bli idømt et erstatningskrav på minst fem millioner, slik politiet mener?

Advokat Hjulstad Nilsen ønsker ikke å svare på noen av spørsmålene, men skriver i en e-post at svarene fremgår av Trøndelag tingretts kjennelse.

Der har Bye altså forklart at overdragelsene ikke er motivert av et potensiell kreditorpågang, men for å sikre familien økonomisk.