Derfor fryser noen mer enn andre

De kalde vintermånedene betyr ullsokker og konstant fyring for mange. Andre klarer seg med t-skjorte og tynne jakker. Det er flere grunner til at det er slik, forklarer forsker.

Den lengste kampen, og kanskje den mest slitsomme av de alle. Den sliter oss ut, og det kan virke som om det er umulig å finne en løsning.

Hvor varmt eller kaldt skal det være?

Her er det store forskjeller. Noen går i t-skjorte og shorts året rundt, mens andre hutrer lenge før gradestokken har nærmet seg minusgradene.

– Kvinner fryser og er føler seg ofte kaldere enn menn. Vi er ikke helt like der, sier Hilde Færevik.

Hun er seniorforsker ved Sintef Helse og er ekspert på hva temperaturen gjør med oss.

Det kan ha større konsekvenser enn det vi er klar over, men mer om det lenger ned.

INNEKLIMA: Inneklimaet kan gå utover jobben som skal gjøres dersom det blir for kaldt eller for varmt. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hvorfor er det slik?

– Det er forskjeller mellom kvinner og menn i temperaturregulering, sier Færevik.



Forskjellene bunner blant annet i at menn har mer muskelmasse enn kvinner, og kan derfor bedre generere varme.



Hormonsyklusen til kvinner spiller også inn her og gir i perioder lavere terskel for kulde.

– Kvinner har også mer underhudsfett, som kan være en fordel i kulde. Men følelsen av at det er kaldt, den sitter i nervene ytterst i huden. Så huden kan føles kald likevel, forklarer Færevik.

Kvinner trives også nemlig i litt høyere temperatur enn det menn gjør.

En stor distraksjon

Om man er for kald eller varm kan også faktisk gå utover jobben, forteller forskeren. Men inneklima på de fleste arbeidsplasser i dag er ikke tilpasset individuelle forskjeller, forklarer Færevik.

– Standarder for angitt temperaturer innendørs er utviklet på bakgrunn av kunnskap som er utdatert og basert på forskning på menn.

Det er basert på forskning fra 80-tallet, forteller hun.

– Tidligere forskning i temperaturfysiologi på 80-tallet baserte seg i stor grad på menn . Ofte når man krangler om hvor varmt eller kaldt det skal være, vil du merke noen kjønnsbaserte forskjeller.

Som alt annet er det individuelle forskjeller også her. Menn kan også være det mange omtaler som «frysepinner».

Men hva gjør det med oss om det er for kaldt eller varmt?

– Temperatur påvirker oppmerksomheten og arbeidskapasiteten din. Om du synes det er for kaldt vil hodet ditt registrere det hele tiden og bli en like stor distraksjon som en mobiltelefon kan være.

Det er de kognitive evnene våre som blir påvirket av å gå rundt å fryse eller svette.

Færevik understreker at alder spiller også inn på hvordan kroppen regulerer temperaturen.

TEMPERATURFORSKJELL: Det er forskjell i temperaturreguleringen til kvinner og menn, i følge Hilde Færevik. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Den middelaldrende mannen

Mads Mysen har doktorgrad i inneklima og er fagdirektør for GK Norge. I januar i år skrev han en kronikk i Aftenposten hvor han skrev at å senke innetemperaturen er kjønnsdiskriminerende.

– Det som er av forskning viser at menn blir gjerne mer produktive hvis de synes det er litt kaldt, sier Mysen til TV 2.

For kvinner er det omvendt, forklarer han.

– De blir mindre produktive hvis det er litt kaldt, men produktiviteten ser ut til å øke med temperatur.

Arbeidstilsynet anbefaler holde temperaturen under 22 grader ved fysisk lett innearbeid, og anbefaler å unngå temperatur under 19 og over 26 grader.

– Denne temperaturen vi har valgt innendørs mellom 21 og 22 grader passer en middelaldrenes manns metabolisme og temperatur for termisk komfort, sier Mysen.

– Vi har styrt temperaturen slik at en gjennomsnittlig kvinne vil føle at det er for kaldt.

Men er det kjønnsdiskriminerende?

– Jeg mener jo det. Det går ikke noe særlig utover menn, det går utover kvinner. Har du en arbeidsplass med stor kvinneandel så får du et produktivitetstap.

KJØNNSDISKRIMINERENDE: Mads Mysen mener temperaturen på arbeidsplassen er tilpasset menn. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Den perfekte middel(varme)vei

Det er ikke enkelt å få til en løsning hvor absolutt alle på en arbeidsplass er fornøyde. De individuelle forskjellene mellom mennesker er store.

Det beste en kan gjøre er å lytte til brukerne, mener Mysen.

– Jeg tror man må litt opp fra 22 grader på arbeidsplassen.

Både han og Færevik tror ikke arbeidsgivere er bevisste nok på forskjellene mellom kvinner og menn når det gjelder temperatur.

– Bevisstheten er nok på vei opp, men det er behov for enda mer, sier Mysen.

Det er også rent praktiske ting man kan gjøre for å gjøre alle til lags, tror han.

– Det går an å lage løsninger med litt kaldere og varmere soner, og sette seg der det er riktig temperatur for seg selv.