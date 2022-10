Derfor frykter FHI influensavinteren

Smitteverntiltakene under pandemien tok mer knekken på influensasmitten enn koronasmitten.

Når vi nå går inn i den første vinteren på to år uten tiltak, fører det til sterk bekymring for at vi står overfor en større influensaepidemi.

– Grunn til å frykte

FHI mener at vi potensielt kan stå overfor mer smitte i vinter, enn man har sett i årene før pandemien traff.

– Dette vet vi jo ikke sikkert, så vi spår. Men vi har bedre grunnlag til å spå nå, enn vi hadde for bare noen uker og måneder siden. Så ja, det er grunn til å frykte at vi får en større influensaepidemi i år, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til TV 2.

Det er altså flere faktorer som spiller inn når FHI nå spår rekordhøy influensasmitte i befolkningen.

SPÅR REKORDSMITTE: FHI mener det er grunn til å frykte at svært mange vil bli syke av influensa i sommer. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Det er lite immunitet i befolkningen, vi står overfor en ny influensavariant og vi har ingen tiltak, sier Stoltenberg.

Særlig utsatt

FHI-direktøren sier at det sannsynligvis er to virusvarianter som vil komme i år. Særlig én variant har ikke vært å se på en stund.

– Denne har vi lite immunitet mot. Og da spesielt små barn, sier Stoltenberg.

Fordi det er lenge siden Norge har sett et større influensautbrudd er befolkningen ekstra utsatt.

– Mange flere enn vanlig vil bli smittet og syke.

Sterk anbefaling

Influensa er en sykdom som først og fremst rammer de som er utsatt for å bli alvorlig syke.

– Men man kan bli ganske syk, uten å bli alvorlig syk. De gruppene vi er mest bekymret for er de aller yngste, de barna som ikke har vært utsatt for influensa i det hele tatt og særlig de under fem år.

HOLDT PRESSEMØTE: Helsedirektør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og direktør i FHI Camilla Stoltenberg informerte pressen om hva vi kan ha i vente av influensa i vinter. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I tillegg er bekymringen stor overfor de eldste, og som oftere får følgesykdommer som kan ramme hjerte, hjerne, lunger og andre organer.

– Vi anbefaler sterkt at eldre over 65 år vaksinerer seg, at barn i risikogruppene vaksinerer seg og også at helsepersonell vaksinerer seg. Så er det opp til resten av befolkningen om de også ønsker det.

Viktig faktor

Helsedirektør Bjørn Guldvog deler FHI sin bekymring.

– Det handler både om at vi ikke har hatt mye influensa de siste årene, og at vi snakker om en immunologisk gjeld. Altså at det er sannsynlig at vi vil kunne utsettes kraftigere for smitte av de virusene vi ikke har hatt kontakt med på en stund, sier Guldvog til TV 2.

UTFORDRING: Sykefraværet kan potensielt skape store problemer for helsetilbudet i norske kommuner de kommende månedene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nettopp den faktoren gjør at helsedirektøren mener vi bør være ekstra oppmerksomme, og vektlegge betydningen av vaksinering.

Dobbelepidemi

For i tillegg til at vi potensielt står overfor en rekordhøy influensavinter, er ikke bekymringen for korona helt lagt bort heller.

– Hvor bekymret er dere for at man skal stå overfor en dobbelepidemi?

– Det er det som er ekstra bekymringsfullt. Ved siden av de øvrige belastningene som vi vet at helsetjenesten står overfor i vinter, så vil et stort sykefravær være veldig krevende, sier Guldvog og legger til:

– Får vi mange smittede av covid og influensa samtidig, blir sykefraværet veldig stort. I enkelte kommuner kan sykefraværet bli så stort at man vil ha vansker med å gi befolkningen de tjeneste de skal ha.