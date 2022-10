Derfor er noen mennesker «myggmagneter»

SELEKTIV: Det er en kjent sak at noen er mer plaget av mygg enn andre. Nå mener forskere at de har funnet svaret på mygg-gåten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Du kjenner deg kanskje igjen: man er på telttur, festival eller bare en piknik i parken. Én i gjengen blir fullstendig spist opp av mygg, mens resten av følget slipper unna uten så mye som et eneste stikk.

Det har lenge versert ulike teorier og myter om hvorfor myggen virker å elske noen menneskers blod, men tilsynelatende er uinteressert i andre. Tidligere har man kunne lese at myggen foretrekker både gravide, fulle og kåte, og lite hårete bytter.

Nå mener biologer ved Rockefeller University at de endelig har funnet svaret på hvorfor enkelte personer er «myggmagneter».

Årsaken er ifølge forskerne tett knyttet til kroppslukt. Myggen virker å foretrekke mennesker som produserer en høy andel karboksylsyrer, altså spesifikke kjemikalier vi produserer i huden, knyttet til lukt.

– Hvis du har høye nivåer av disse kjemikaliene i huden din, kommer du til å være den på pikniken som får alle bittene, sier biolog Leslie Vosshall, en av forfatterne bak studien til Associated Press.

100 (!) ganger mer attraktiv

For å teste teorien satte forskerne i gang et omfattende eksperiment, hvor de lot myggen velge og vrake i ulike kroppslukter.

64 frivillige deltakere gikk en periode med strømpebukser på underarmene. Etter at strømpene hadde tatt til seg kroppslukten til de frivillige, ble plaggene plassert i individuelle rør. Deretter ble en mengde mygg eksponert for rørene, for å se om de foretrakk en lukt fremfor en annen.

– Myggen svermet til de mest attraktive rørene. Det ble veldig tydelig med en gang, forklarer forsker og medforfatter Maria Elana De Obladia.

MAGNET: TV 2s reporter er det forskerne betegner som attraktiv. Foto: Privat

Forskerne arrangerte en «konkurranse» mellom de ulike strømpene, og resultatet var slående. Den mest attraktive myggmagneten var 100 ganger så populær blant myggen som den på sisteplass.

Unikt funn

Det at myggen foretrekker noen mennesker fremfor andre, er ikke noe nytt. Forskere har lenge ment at dette skyldes luktstoffer i huden, men det er først gjennom denne studien at man vet mer nøyaktig hva slags stoffer det er snakk om. Det forteller Mari Steinert, myggekspert og avdelingsdirektør ved skadedyrkontroll hos FHI.



– Vi vet fra tidligere at myggen blir tiltrukket av blant annet kroppsvarme, karbondioksid og vanndamp som vi puster ut, og også svettelukt eller melkesyre som vi skiller ut. Men det jeg synes er interessant med denne studien, er at nå vet vi at det er mengden karboksylsyre i huden som tiltrekker mygg, forteller Steinert til TV 2.

INTERESSANT: Mari Steinert, seksjonsleder skadedyrkontroll FHI, mener vi kan få stor nytte av studien. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hun får støtte av biolog og overingeniør Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), som også mener studien er interessant fra et evolusjonært perspektiv.

– Studien bruker en tropisk myggart som er kjent for å være ekstra glad i mennesker fremfor andre dyr. I og med at mennesker har mer karboksylsyre på huden enn andre dyr, forteller det oss noe om hvordan myggen finner frem til oss, sier Dahle.

Kan redde mange liv

Den tropiske arten overfører sykdommer som zika og gulfeber. At man nå vet hva som tiltrekker myggen, kan potensielt redde mange menneskeliv.

– Den overfører sykdommer som dreper masse mennesker hvert år. Hvis man kan gjøre mennesker mindre attraktivt for akkurat denne arten, vil det være veldig godt nytt, sier Dahle, som fremdeles er tydelig på at studien etterlater mange spørsmål om hva myggen liker.

MYGGFORSKER: Sondre Dahlie i NINA har fortsatt flere spørsmål etter å ha lest studien. Foto: Privat

– Jeg ville vært interessert i å vite om det gjelder også for andre myggarter, det er forskjellig hva de ulike blodsugerne finner attraktivt. Noen liker bare fugler, andre amfibier, mens mye mygg først og fremst er ute etter oss mennesker, forteller biologen.

Gode og dårlige nyheter

Mari Steinert i FHI påpeker at studien har forsket på de samme personene over tid, noe som er med på å styrke funnene.

– Ved å forske over flere år med de samme personene, viser dette at det er den samme sammensetningen av hudlukt-stoffer som er mest attraktivt for myggen over tid, påpeker Steinert.



Men dette medfører også dyster lesing for alle myggmagnetene der ute. Er du først attraktiv for myggen, vil du trolig være det livet ut.

Forskernes beste tips for å unngå myggen Tenk over fargevalg på klær. Myggen tiltrekkes av mørke farger.

Unngå å være mye i bevegelse og samtidig som du er svett

Oppsøk steder med vind. Om du skal sette opp telt, kan det lønne seg å velge et sted litt oppe i høyden

Bruk myggmidler som anvist

Dekk deg til med klær eller myggnetting Kilder: Mari Steinert, FHI og Sondre Dahle, NINA

– Noen mennesker er mer attraktive, og det vil de fortsette å være, sier Steinert. Hun understreker samtidig at dette nødvendigvis ikke bare er dårlig nytt:

– Nå som man vet hvilke stoffer og lukter myggen tiltrekkes av, kan man utvikle nye og mer effektive myggmidler som hindrer myggen i å lukte akkurat disse stoffene.

Også Dahle i NINA mener det er minst én positiv ting ved å være myggmagnet:

– Litt humoristisk kan man jo kalle seg et attraktivt menneske, og det må jo være veldig bra, avslutter biologen.