Derfor er ikke eksperten bekymret

IKKE BEKYMRET: Kongehusekspert Ole Jørgens Schulsrud-Hansen er ikke bekymret over at kongen forblir innlagt i Malaysia. Foto: Ole Thomas Halvorsen / Ditlev Eidsmo / TV 2

Fredag bekrefter slottet at kong Harald blir værende på sykehuset i Malaysia i noen dager til.

– Det ser ut til at kongen da bare blir holdt på sykehuset for sikkerhets skyld, til de ser at han ikke bare er i bedring, men faktisk bra, sier TV 2s kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud-Hansen.

Fredag morgen norsk tid landet et SAS-fly, bygget om til en flyvende ambulanse, på den malaysiske øya Langkawi hvor kong Harald er innlagt.

Flyet skal frakte kongen hjem, men det skjer ikke umiddelbart, opplyser Slottet i en pressemelding.

– Kongen vil være på sykehuset i noen dager til for behandling og ro, før hjemreise, skriver Slottet.



– Må vente

Videre opplyser de at kong Harald fortsatt er i bedring.

På spørsmål om det er grunn til bekymring, at kongen ikke flyr hjem umiddelbart, svarer kongehusekspert Schulsrud-Hansen «nei» og legger til:

– Kongen fikk fly ned til Malaysia, nettopp fordi han var i form til det. Da kan han ikke fly hjem når han ikke er frisk nok. Da må man vente. Man må ta hensyn til alder og sykdomsbilde når en skal ut å fly.

EKSPERT: Ole Jørgen Schulsrud-Hansen er TV 2s kongehusekspert. Foto: Ditlev Eidsmo

Det var tirsdag slottet meldte at kongen hadde blitt syk med en infeksjon under sitt ferieopphold i Malaysia.

– Jeg synes slottet har vært ganske åpne, og at de oppdaterer såpass hyppig, nettopp for å legge vekk grunnlaget for spekulasjon. Dette er faktisk sånn det er, det er ikke så mye grunn til bekymring. Det er i alle fall sånn jeg leser det, sier Schulsrud-Hansen.

Lufttransport og støtte

TV 2s reporter på Langkawi kunne fredag morgen, etter at SAS-flyet hadde landet, forteller at det var mye aktivitet på rullebanen.

Fredag bekreftet også Forsvaret at de har igangsatt oppdraget med å hente kong Harald hjem til Norge, når han er frisk nok.

– Forsvaret har iverksatt oppdraget med lufttransport til støtte for regjeringen. Oppdraget til Malaysia har fått stor oppmerksomhet, og vi er kjent med at mye informasjon allerede er tilgjengelig, skriver oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, som er talsperson Forsvaret, i en pressemelding.

Gaasland skriver videre at Forsvaret ikke deler informasjon om pågående operative oppdrag.

– Dette av hensyn til sikkerheten til de involverte, og fordi det kan komme endringer. Det er særlig viktig for oss å vedlikeholde denne praksisen, av hensyn til sikkerheten og helsen til Hans Majestet Kongen, sier hun.