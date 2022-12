Derfor er hun ikke opptatt av de ukjente hårene

AKTOR: Statsadvokat Thale Thomseth mener at hun kan bevise at Johny Vassbakk drepte Birgitte Tengs natt til 6. mai i 1995. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi rapporterer bare resultater vi er sikre på, sier den østerrikske professoren Walther Parson til TV 2.

Han fant YDNA-profilen på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Profilen tilhører med svært stor sannsynlighet drapstiltalte Vassbakk og er årsaken til at 52-åringen sitter på tiltalebenken.

Parson har jobbet med Tengs-saken i 20 år. Mesteparten av tiden har han brukt til å analysere hår som ble funnet på åstedet i 1995.

Ulik farge og lengde

Det er konstatert at flere av disse verken kan tilhøre Vassbakk eller Tengs.

Funnene er gjort på steder som gjør at Vassbakks forsvarere mener det er sannsynlig at de havnet der under drapet, blant annet inni den blodige hånda hennes og i trusa.

Flere hårstrå har ulik farge og lengde.

– Vi registrerer jo at politiet har brukt fryktelig mye tid og ressurser på analyse av hår, helt fra 1995 til i fjor. Vi tenker at de ikke hadde gjort dette dersom de mente at det ikke hadde betydning for saken, sier forsvarer Stian Kristensen til TV 2.

FORSVARERNE: Stian Bråstein (t.v.) og Stian Kristensen jobber for å så tvil om DNA-beviset. Foto: Frode Sunde / TV 2

Aktor: – Står sterkt

Aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, sier at hun mener hårene har «lav bevisverdi».

– Det er fordi vi ikke kan identifisere opphavet. Vi har hørt i retten at disse hårene stammer fra seks ulike individer, og vi vet jo ikke engang om det er kvinner eller menn som er opphavet, sier hun til TV 2.

– Dere har brukt mye ressurser. Hvorfor har dere det hvis dere mener det har så lav bevisverdi?

– Det er for å prøve å komme så langt vi kan i denne saken. Det er viktig for oss å forsøke så langt det lar seg gjøre.

KNYTTET SAMMEN: Prøven som med stor sannsynlighet stammer fra Johny Vassbakk (52), er hentet fra linningen på Birgitte Tengs' strømpebukse. Foto: Politiet

– Hvorfor mener dere sporet på strømpebuksa har høyere bevisverdi enn hårene?

– Hårene i seg selv stammer fra mange forskjellige personer. Det er klart for oss at de ikke alle kan sammen stamme fra en gjerningsperson, sier hun.

– Når det gjelder YDNA-et, så vet vi nå at vi har funnet DNA forenelig med tiltalte både i fra far-slekt og mor-slekt, og det er årsaken til at vi tenker at det står sterkt.

Forsvarer Kristensen mener at politiet hadde viet hårfunnet mye plass dersom de hadde gjort funn som kunne stamme fra Vassbakk.

– Det tror jeg vi kan legge til grunn, sier han.

Thomseth avviser at de «shopper» beviser.

– Det er jeg uenig i.

AKTORATET: Statsadvokat Thale Thomseth og politiadvokat Unni Byberg Malmin fører saken mot Johny Vassbakk sammen med statsadvokat Nina Grande. Foto: Frode Sunde / TV 2

Utviklet ny metode

Torsdag var hele rettsdagen i retten satt av til Parson.

Han forklarte seg om hvordan det rettsmedisinske instituttet i Innsbruck i Østerrike i 2017 på ny fikk en henvendelse fra Norge i Tengs-saken, som de ikke hadde jobbet med på mange år.

Prøven som norsk politi nå ønsket analysert, som er gitt navnet A-12-F, er den som danner hele grunnlaget for tiltalen mot Vassbakk.

I RETTEN: Doktor Walther Parson er ansett som en av verdens fremste DNA-eksperter. Foto: Frode Sunde / TV 2

I en svært teknisk og tidvis vanskelig forklaring fikk retten innsyn i hvordan DNA-analyser foregår, og helt konkret hvordan det muterte Y-kromosomet til Vassbakk var blitt påvist.

Siden 2002, hvor de hadde utført en rekke DNA-tester etter en såkalt STR-metode på mye av materialet, var det i årene som var gått, kommet en ny metode kalt MPS.

Den var blant annet utviklet av Parson selv og spisset til å kunne påvise spor av menneskelig DNA, selv der hvor forekomsten var svært liten.

Mener de finner alt

Metoden ble blant annet brukt da Parson jobbet med de 43 forsvunne lærerstudentene i Mexico. Med den nye DNA-teknologien han snakker om, var han med på å identifisere hvem en av personene var, til tross for at man kun hadde en liten bit av et svært forkullet lik.

– Hvert DNA-fragment, uansett hvor lite det er, vil det kunne bli oppdaget og analysert med denne metoden, sa Parson i retten.

I flere runder ble ekstraktet fra en bit av Birgitte Tengs strømpebukse, hvor etterforskerne mente det var en blodflekk, analysert med den nye metoden.

I 2019 meldte instituttet tilbake at de hadde funnet samsvar mellom en referanseprøve fra Vassbakk og et funn av et Y-kromosom i prøven de hadde analysert.

– Resultatene av analysene viser at det ved prøve A-12-F dreier seg om en blanding, som hovedsakelig har andeler fra Tengs, sa Parson.

Fredag skal danske Mikkel Meyer Andersen forklare seg for retten.

Det var han som stod for politiets andre gjennombrudd i saken, da han regnet seg frem til at det er forsvinnende lite sannsynlig at YDNA-profilen tilhører noen andre enn Vassbakk.