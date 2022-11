Derfor er det i år kjøpers marked på Black friday

Både analytiker og bransjen selv tror at du under årets Black Friday og framover mot jul kan gjøre spesielt gode kupp.

Neste uke er det verdens største tilbudsdag, også kjent som Black Friday.

– Det spesielle i år er at varelagrene hos butikkene er veldig høye, og man ønsker å selge ut for å få plass til de nye modellene som kommer neste kvartal, sier rente- og valutaanalytiker i Sparebanken Vest, Remy Bilsback.

Har bestilt for mye

Analytikeren sier at det er flere grunner til at det mulig å gjøre svært gode kjøp både under årets Black Friday og framover mot jul.

– Under pandemien var det vanskelig å vite om man fikk tak i alle varene man ønsket, og at butikkene derfor bestilte både ekstra og litt oftere.

ANALYTIKER: Remy Bilsback i Sparebanken Vest sier de store varelagrene vil åpne opp for kupp for forbrukerne. Foto: TV 2

Konsekvensen kan bli hyggelig for kundene.

– Det har ført til overfylte lagre. En annen utfordring for butikkene var at det var krevende å få fraktet varene, men det har også bedret seg betraktelig, sier analytikeren.

Dette er kuppvarene:

Det er spesielt innen forbrukerelektronikk, hvitevarer, brunevarer, sportsbransjen, byggevarer og husholdningsvarer Bilsback mener det nå vil være mulig å gjøre kupp på.

– Man kan gjøre egentlig gjøre god kjøp over hele fjøla, men jeg tror man kan finne ekstraordinære tilbud på varer som kjøleskap, tv, støvsugere og elektronikk, sier analytikeren.

Foto: Anna Walderhaug / TV2

Kamp om kundene

Siden hele bransjen har de samme utfordringene tror han selskapene vil strekke seg langt både neste uke og inn mot julen.

Han peker på at det som forsterker situasjonen er at kjøpekraften hos folk er noe redusert på grunn av høyere strømregninger og dyrere boliglån.

– Konkurransen for å få inn kunder vil bli knallhard. Marginene blir presset ned, tror Remy Bilsback.

En fersk undersøkelse utført av YouGov for Danske Bank viser at nordmenn planlegger å bruke en halv milliard kroner mindre på Black Friday enn i fjor. Totalsummen havner derfor på rundt tre milliarder kroner.

– Bransjen sier også selv at de forventer at folk vil kjøpe mindre. Det betyr at de som har penger til overs når regningene er betalt nå har gode muligheter, sier Remy Bilsback.

Desember er den viktigste måneden for handelsnæringen. Derfor er Black Friday og Black Week spesielt viktig for årsresultatet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Black Friday fått navnet fordi de forretningsdrivende håper at salget skal gå så bra at regnskapstallene kan skrives med svart og ikke rødt.

Røde tall betyr underskudd og svarte tall det motsatte.

SVART: Black Friday, som er blitt til Black Week, skal gi svarte tall for butikkene. Foto: Anna Walderhaug / TV2

Kjenner seg igjen

Flere av de selskapene som satser stort på Black Friday sier de kjenner seg igjen i analytikernes analyse.

– Det gjør vi definitivt. Det var ingen som kunne forutse alt som har truffet oss dette året, sier Anders Nilsen, administrerende direktør for Power Norge.

Han sier at de store kjedene hadde planlagt for et år som var litt under toppresultatene i pandemien og at det betyr at mange må kvitte seg med varelagre før produktnyhetene kommer inn.

– Det gir seg utslag i historisk gode tilbud og en knalltøff kamp om kundene i år, sier Anders Nilsen, administrerende direktør for Power Norge.

OPTIMIST: Administrerende direktør Anders Nilsen i Power Norge spår en hard kamp om kundene før jul. Foto: Tarjei Krogh.

Han sier at de i høst har sett en adferdsendring hos kundene. Mens kundene tidligere spredte juleinnkjøpene jevnere gjennom høstmånedene opplever kjeden nå at folk venter på de gode tilbudene.

– Min spådom er at mye av høstomsetningen vil skyves over på årets siste uker, og jeg tror det vil bli en travel innspurt for detaljhandelen i år, sier Anders Nilsen.

Forsiktige forbrukere

Også Elkjøp kjenner seg igjen i analytikernes analyse, blant annet når det gjelder varelager. Selskapet opplever også at forbrukerne generelt har vært mer forsiktige det siste halvåret.

– Vi ser allikevel en positiv trend nå i startfasen av denne salgsperioden, og er spente på hvordan handlemønsteret utvikler seg og blir utover i november og inn mot jul, sier kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, Madeleine Schøyen Bergly.

SALGSKLAR: Kommunikasjonssjef, Madeleine Schøyen Bergly, i Elkjøp Norge ser en positiv trend i starten av salgsperioden. Foto: Ketil Martinsen.

Hun sier selskapet med mye varer på lager er trygge på at de har de produktene kundene trenger i hverdagen.

– At det er kjøpers marked under Black Week og Black Friday kan vi absolutt stille oss bak, sier Madeleine Schøyen Bergly.