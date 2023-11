Derfor er «alle» syke nå

Mange går rundt og snufser, og stadig flere tester positivt for covid-19. Her er noe av det viktigste du bør vite nå.

Lørdag opplevde artikkelforfatteren et gufs fra nær fortid - to streker på covid-testen.

Ok, så hvordan var dette igjen? Karantene? Nei, det driver vi ikke med lenger. Munnbind? Avstand? Får man gå ut døren? Må man registrere seg noe sted?

POSITIV: Årets kjedeligste gjensyn ser du her. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Og hva slags variant er det egentlig man er infisert med nå? Er det noe spesielt med den?

Ifølge helsemyndighetene er navnene alfa, delta og omikron til dels byttet ut med XBB, EG. 5.1 og BA. 2.86, men det er fortsatt koronaviruset vi snakker om.

– Man har begynt å bruke disse navnene fordi dette fremdeles bare er ulike varianter av omikron, sier professor Rebecca Cox ved Influensasenteret på Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen.

FØLGER MED: Professor Rebecca Cox forsker fremdeles på SARS-CoV-2-viruset ved Influensasenteret på Haukeland sykehus og ved Universitetet i Bergen Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

«Tippoldebarnet» til omikron

Hun har vært tungt involvert i virusforskningen siden starten av pandemien, og følger fortsatt med på SARS-CoV-2 sin ferd gjennom verdensbefolkningen.

Dagens nyeste varianter gir ikke nødvendigvis kraftigere sykdom, men smitter veldig lett.

Ifølge Cox går ikke over til en helt ny variant før man får grunnleggende endringer i viruset.

– Delta-viruset kunne eksempelvis fjerne lukt- og smakssans, mens dagens versjon ikke gjør dette i samme grad. Omikron tilpasset seg, og førte til mer nysing, hosting og smitte, sier Cox.

Hun kaller dagens versjon for «tippoldebarnet» til omikron, og sier det er «piggene» på virusproteinet som har mutert videre. Det gjør at sykdommen kan trenge inn til de som hittil har vært immune.

INFEKSJON: Slik ser det ut når SARS-CoV-2-viruset har infisert friske celler. Foto: NIAID/NIH via AP

– Stor endring siste ukene

Nå er det mange som opplever nettopp det - å bli syke med korona-, rhino- (vanlig forkjølelse), RS-, eller influensavirus.

Onsdag varslet FHI at de så en økning av korona og luftveisinfeksjoner, og at de venter mer utover høsten og vinteren.

– Fra uke 42 til uke 43 så vi et kraftig hopp av smitteøkning av influensa. Vanligvis går det veldig fort når det først setter i gang, sa FHI-lege Trine Hessevik Paulsen under Smitteverndagene.

Overlege Preben Aavitsland i FHI bekrefter også til TV 2 at de ser en økning i koronatilfeller.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i en e-post at mer enn 400 personer tester positivt for covid-19 per uke nå.

– I tillegg ser vi for første gang innleggelser med influensa, de utgjør foreløpig bare 10-15 prosent av koronainnleggelsene, men trenden er tydelig økende for begge virus. Det har skjedd en ganske stor endring de siste to ukene, skriver Nakstad.

OPPLYSER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det har skjedd en stor endring i smittesituasjonen de siste to ukene. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Gjerne munnbind

Den assisterende helsedirektøren sier myndighetene ikke har noen spesielle smitteverntiltak overfor de som får to streker på testene sine nå.

– Vårt klare råd er fortsatt å være hjemme når du er syk og følge vaksineanbefalingene. Hvis du må bevege deg ut i det offentlige rom eller i forsamlinger mens du fortsatt hoster mye, kan det være lurt å bruke munnbind. Det er i alle fall hensynsfullt å gjøre det.

Også Cox sier man gjerne kan finne frem igjen munnbindet hvis man vil beskytte seg selv eller andre.

– Kanskje kjenner du noen som er i en risikogruppe? Etter tre år med pandemi, kan vi dette med smittevern. Jeg tenker det er en god idé å følge de samme reglene, sier hun.

MUNNBIND: Frister det å ta på seg et munnbind igjen? Ifølge ekspertene kan det være en fordel hvis du vil beskytte deg selv eller andre. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Oppdaterte vaksiner

– Hva med vaksinene? Hvor oppdaterte er disse nå?

– De nyeste versjonene kom i september. Disse skal i utgangspunktet gi beskyttelse mot BA. 2.86, sier Cox, og oppfordrer folk i risikogruppene til å ta denne.

Det er fortsatt Pfizer og Moderna som tilbyr vaksinene, men både Cox og Aavitsland sier det ikke er nødvendig for folk flest å vaksinere seg mot korona nå.

For risikogruppene derimot - der haster det.

– Vi ønsker oss en 75 prosents vaksinasjonsdekning for de som tilhører risikogrupper. Det haster å vaksinere seg nå, da vaksinen bruker noen uker på å fungere som den skal, sa FHI-lege Paulsen under smitteverndagene.

Blant covid-19 pasienter har man sett en tydelig økning av sykehusinnleggelser de siste ukene.

– Det var noe av grunnen til at vi hev oss rundt forrige uke og varslet om at tiden var inne for å ta vaksine, om man ønsker det, sa Paulsen.

GRUNDIG: Slik holdt vi på - teststasjoner med nesepinner og smittevern. I dag holder det med selvtest hjemme, sier helsemyndighetene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Teste seg?

Så hvis man har blitt syk - trenger man å teste seg for covid-19?

Cox ønsker gjerne det, ettersom hun forsker på medisiner mot sykdommen. Hun trenger frivillige syke som vil være med i prosjektet.

Assisterende helsedirektør Nakstad sier derimot at folk flest ikke trenger å teste seg, men oppfordrer likevel én gruppe.

– For personer over 65 år med underliggende alvorlig sykdom anbefaler vi å teste seg raskt med en selvtest, slik at fastlegen kan vurdere oppstart av tablettbehandling mot covid-19.