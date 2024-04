Derfor elsker Helene (27) og Jon Vegard (39) å reise alene

– Det gir meg så mye. Det er en stund jeg får skikkelig puste, forteller turinfluenser Helene Myhre (27).

Det er fire år siden hun dro på sin første reise alene. Hun sa opp jobben, forlot livet i Oslo, og reiste til Sri Lanka i fire måneder.

GLAD: Helene Myhre er glad i å tilbringe tid i eget selskap. Her fra en sommerferie i Innerdalen. Foto: Helene Myhre

– Jeg hadde det så komfortabelt og trengte en utfordring. Jeg har aldri lært så mye om meg selv som på den tiden der, forteller hun.

Siden Sri Lanka har det vært viktig for Myhre å opprettholde vanen med å reise på små og store turer alene.

Også uten å si opp jobben først.

Som sommeren hun dro alene til Mallorca og bodde på hotell med nesten utelukkende par, eller sommeren hun reiste Norge rundt i varebilen sin.

– Jeg tror jeg blir en bedre person i forholdet mitt hvis jeg får den tiden for meg selv, forteller hun.

I løpet av sin karriere som alenereisende, har Myhre både vært singel og i forhold. Nå er hun forlovet, og selv om hun og forloveden er glad i å reise sammen, ser hun likevel på det som viktig å tilbringe hvert fall noen av feriedagene alene.

Hun sier at forloveden er positiv til aleneturene hennes, men tiden hvor hun reiser på lange turer alene, er nok forbi.

– Jeg ville nok ikke dratt på en lang reise alene nå, sier Myhre.

En herlig frihetsfølelse

Musiker og ansatt i reisebutikken Chillout, Jon Vegard Næss (39), ble på lik linje med Myhre også bitt av basillen etter han kastet seg ut på sin første aleneferie for mange år siden.

– Det startet litt ut av det blå egentlig. En nyttårsaften uten planer ble til en feiring i Belgia med massevis av nye impulser som raskt ga mersmak.

Noe av det beste han vet med å reise alene er den herlige frihetsfølelsen, og muligheten til å gjøre akkurat det man vil.

– Det er også lettere å komme i prat med folk og si ja til nye opplevelser, samtidig som at det også gir mye rom for refleksjon når man trenger det. Dessuten får man jo en slags mestringsfølelse av å planlegge, gjennomføre og evaluere reisen helt selv.



MINNEVERDIG: En av de mest minneverdige feriene til Jon Vegard Næss er en langtur alene til India. Foto: Privat

Siden nyttårsfeiringen i Belgia har han reist alene til flere byer i Europa, og våget seg ut på flere langturer til både India og Japan.

Tydelig trend

Lysten til å reise alene, er Myhre og Næss definitivt ikke alene om.



– Det er helt klart en trend at stadig flere reiser alene på ferie, sier Torild Moland, ansvarlig redaktør i Vagabond Reiselyst.

Som reiseredaktør har hun bitt seg merke i trenden gjennom flere undersøkelser fra store, internasjonale byråer, samt reisearrangører og cruiseselskap som tilrettelegger for alenereisende.

Blant annet ved å tilby lugarer med enkeltsenger og hotellrom til en billigere penge, eller ved å arrangere gruppereiser hvor alenereisende kan møte andre.

– Hver femte nordmann bor alene, men det er ikke bare de som reiser alene på ferie. Det kan være at det ikke passer, kanskje har ikke mannen din lyst til å gjøre det samme som deg, eller at du av andre grunner har lyst til å oppleve noe uten et reisefølge, sier Moland.

STRÅLENDE: Torild Moland, ansvarlig redaktør, reiser mye alene, særlig i jobben. Her fra en tur til Miami, som Moland omtaler som «strålende å gjøre alene». Foto: Torild Moland

I Norge ser reiseselskapene TUI og Ving en tydelig økt etterspørsel etter alenereiser.

Hos Ving var det 66 prosent flere søk etter aleneferier i 2023 sammenlignet med 2022.

Og trenden fortsetter. Bare i mars i år var det 12 prosent flere som bestilte aleneferie sammenlignet med mars i fjor.

Hos TUI har bestillinger av det de kaller «soloreiser» økt med over 30 prosent det siste året.

– Reiselysten er på topp, og det er lavere terskel for å reise alene. Det er ikke alltid like lett å skaffe seg fri fra jobb eller andre forpliktelser samtidig med en venn eller partner, sier Anne Mørk-Løwengreen, kommunikasjonssjef i TUI Norge.

Torild Moland tror også at noe av tabuet rundt å reise alene er brutt ned.

– Kanskje har det blitt mer akseptert. Og kanskje folk føler seg tryggere. Det er klart at verden har blitt mindre og vi har blitt klar over mulighetene og at det å reise alene ikke betyr at man er alene, sier Moland.

Topp 10 tryggeste land å reise til alene som kvinne: I høst rangerte reiseekspertene i Bounce, som tilbyr bagasjeoppbevaring i flere storbyer verden rundt, de topp ti tryggeste landene å reise til alene som kvinne. Listen ble som følger: 1. Spania 2. Norge 3. Nederland 4. Irland 5. Østerrike 6. Slovenia 7. Sveits 6. Belgia 9. Portugal 10. Sverige

– Kanskje mitt beste tips

Både Helene Myhre, Jon Vegard Næss og Torild Moland anbefaler alle å reise alene, uavhengig av om man har muligheten til å reise med noen eller ikke.

– Det kan være en fantastisk opplevelse. Det er enklere å komme i kontakt med andre, fordi du ikke burer deg inn i din egen boble med mannen din eller vennene dine. Også er du helt fri og slipper å ta hensyn til hva andre har lyst til å gjøre, sier Moland.

Selv har hun reist mye alene, særlig i jobben.

– Det kan være skummelt og man føler seg til tider alene. Det kan være kjipt å spise alene på restaurant eller gå inn på en bar alene, men du er sjeldent lenge alene, forteller Moland.

PERLE: Torild Moland, ansvarlig redaktør i Vagabond Reiselyst nyter en aleneferie ved Ohridsjøen i Nord-Makedonia. Moland forteller at hun ble invitert på vingårder, middager og møtte masse fine folk. Foto: Privat

Reiseredaktøren sier det er fullt mulig å reise alene stort sett over hele verden, så lenge man tar vanlige forholdsregler. Likevel råder hun til å reise til et sted basert på egne interesser.

– Da er det større sjanse for at du møter noen du matcher med. Folk du kan ha det hyggelig med underveis.

Helene Myhre tror alle har godt av å få skikkelig alenetid og utfordre seg selv.

– Det er kanskje mitt beste tips ved å utvikle seg selv som menneske. Å finne ut av hvilke verdier man setter pris på og bli tvunget til å møte nye folk. Jeg mener at man nesten ikke kjenner seg selv om man ikke har reist alene, sier Myhre.

SRI LANKA: Helene Myhre på sin første alenereise til Sri Lanka. Foto: Privat

Jon Vegard Næss råder alle til å ta steget ut av komfortsonen dersom man er usikker på om det å reise alene er noe for dem.

– Min opplevelse er at man mye lettere kan følge intuisjonen og observere situasjoner og samtaler på et dypere plan enn når man er flere. Samtidig er det også fleksibelt i form av at man lett kan veksle mellom å være sosial og trekke seg tilbake når man ønsker det.

KAMELTUR: Jon Vegard Næss har gode minner fra aleneturen til India. Her fra en kameltur i Jaisalmer. Foto: Privat