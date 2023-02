Derfor dropper Kiwi prisøkningen nå

Kiwi sier de aldri har sagt at prisene skal opp. Samtidig har flere varer i norske matbutikker økt med over 30 prosent.

– Hittil i år har det vært mye uro blant kundene. Mange er urolig for matvareprisene. Det kan vi forstå, sier kommunikasjonssjef i Kiwi Kristine Aakvaag Arvin til TV 2.

Hun forklarer at Kiwi ikke velger å øke prisene på matvarer ennå.

– Til tross for at vi har fått økte innkjøpspriser, har vi valgt å ikke øke prisene i dag, og vi har heller aldri kommunisert at vi skulle det. Vi ønsker at kundene skal være trygge på at vi alltid er billigst. Jeg regner med at både kunder og journalister skal se at vi fortsatt er det fremover også. Vi holder løftet vårt.

SJEF: Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.

Bergensavisen har også omtalt saken. De skriver at Kiwi avventer på grunn av «støy».

Arvin mener mange har uttalt seg om at prisene skal kraftig opp. Spesielt en rekke dagligvareeksperter.

– Vi mener det har vært unødvendig støy i media, og at dette har bidratt til å gjøre mange mer engstelige. Det har vært opplest og vedtatt at prisene skal kraftig opp. Vi vil gjøre kan for å ha så lave priser som mulig, og kommer aldri til å øke prisene mer enn vi må, sier hun til TV 2.

Kiwi skiller seg ut

Mens Kiwi holder igjen, kan man tydelig se at prisene har gått opp i andre butikker.

1. februar er nemlig en av to dager i året hvor leverandørene justerer sine priser inn til dagligvarekjedene.

Det resulterer som regel i høyere priser for kundene.

TV 2 har sammenlignet prisene på en rekke varer 31. januar, med prisene på de samme varene 1. februar. Det er lavpriskjedene Rema 1000, Coop Extra og Kiwi som er testet.

Se hele listen nedenfor.

Hos Kiwi er det kun én vare som har økt i pris over natta. En liter Tine lettmelk koster nå 19,90, sammenlignet med 17,40 dagen før.

DYRERE: Hos Kiwi er det bare melk som har økt i pris av de 20 varene TV 2 har sjekket. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Brokkoli har gått noe ned i pris. Dermed ble handlekurven her bare 2,50 kroner dyrere enn dagen før.

90 kroner dyrere handlevogn

Hos Rema 1000 ble imidlertid handlekurven nesten 90 kroner dyrere enn dagen før.

Her har prisen på én avokado økt fra 27,90 kroner til 36,50 – en økning på 30 prosent. En pakke gulrøtter har økt med 22 prosent, og Oatly havredrikk har økt med 38 prosent.

Dyrere kjøttdeig og kylling

Hos Coop Extra er kjøttdeig, kyllingfilet, knekkebrød og sjokolade blant varene som har blitt dyrere over natta.

Samtidig har Jubelsalami blitt et par kroner billigere. Handlekurven her ble 33,50 kroner dyrere.

Kiwi Matvare Pris 31. jan Pris 1.feb En stykk avokado 27,90 kr 27,90 kr En pakke gulrøtter, Gartner 750 g 26,90 kr 26,90 kr En stykk brokkkoli 22,90 kr 19,90 kr Tomater, Romantica 46,90 kr 46,90 kr Hverdagsgrovt brød, 750 g 19,90 kr 19,90 kr Jubelsalami, Grilstad, 100 g 35,90 kr 35,90 kr Norvegia Gulost, 500g 59,50 kr 59,50 kr Tortillas M 8pk Old el Paso 21,40 kr 21,40 kr Evergood filterkaffe, 250 g 47,90 kr 47,90 kr Pepsi Max (inkl pant) 34,90 kr 34,90 kr Sekser med Heineken (inkl pant) 205,80 kr 205,80 kr Bremykt 250 g 32,40 kr 32,40 kr Tine lettmelk 1L 17,40 kr 19,90 kr. Tine Lettrømme, 17% 17,20 kr 17,20 kr Gilde Kjøttdeig, 400 g 69,90 kr 69,90 kr Kyllingfilet, Prior 425 g 74,90 kr 74,90 kr Wasa knekkebrød, havre 23,30 kr 23,30 kr Oatly havredrikk 22,90 kr 22,90 kr 12 stk frokostegg, frittgående 42,90 kr 42,90 kr Freia melkesjokolade, 200 g 39,90 kr 39,90 kr Totalsum 878,70 kr 881,20 kr

Rema 1000 Matvare Pris 31. jan Pris 1. feb En stykk avokado 27,90 kr 36,50 kr En pakke gulrøtter 750 g, Rema 1000 26,90 kr 32,90 kr En stykk brokkoli 22,90 kr 22,50 kr Tomater, Miss Perfect 59,90 kr 59,90 kr Grovt speltbrød, Mesterbakerne 51,50 kr 53,30 kr Jubelsalami Grilstad, 100g 35,90 kr 38,50 kr Norvegia Gulost, 500g 59,50 kr 62,50 kr Tortillas 8pk L Old el Paso 33,80 kr 34,90 kr Friele frokostkaffe, 250 g 50,90 kr 50,90 kr Pepsi Max (inkl pant) 34,90 kr 34,90 kr Sekser med Heineken (inkl pant) 205,80 kr 209,80 kr Bremykt, 390 g 32,40 kr 37,90 kr Tine Lettmelk 1L 19,90 kr 20,70 kr Tine Lettrømme, 10% 16,90 kr 17,90 kr Gilde Kjøttdeig, 400g 69,90 69,90 kr Solvinge Kyllingfilet, 480 g 69,50 kr 73,90 kr Wasa knekkebrød, havre 23,30 kr 26,20 kr Oatly havredrikk 19,90 kr 27,60 kr 12 egg, Prior God morgen 42,90 kr 46,90 kr Freia melkesjokolade, 200g 39,90 kr 39,90 kr Totalsum 909,30 kr 997,50 kr

Coop Extra Matvare Pris 31. jan Pris 1.feb En stykk avokado 32,90 kr 32,90 kr Gulrøtter 700 g, Coop 26,90 kr 26,90 kr En stykk brokkoli 19,90 kr 19,90 kr Tomater Agroponiente,300 g 44,90 kr 44,90 kr Coop superbrød 34,20 kr 34,20 kr Jubelsalami Grilstad, 100 g 41,00 kr 39,20 kr Norvegia gulost, 500 g 64,50 kr 69,50 kr Tortillas M 8pk, Old el Paso 21,40 kr 23,20 kr Friele frokostkaffe 250 g 50,90 kr 50,90 kr Pepsi Max (inkl pant) 35,30 kr 36,40 kr Sekser med Heineken (inkl pant) 206,40 kr 206,40 kr Bremykt 390 gram 32,40 kr 34,30 kr Tine lettmelk 1L 17,40 kr 17,50 kr Tine Lettrømme, 17% 17,20 kr 19,60 kr Gilde Kjøttdeig, 440g 69,90 kr 75,50 kr Coop kyllingfilet 400g 70,50 kr 74,00 kr Wasa knekkebrød, havre 23,30 kr 26,30 kr Oatly havredrikk 19,90 kr 25, 90 kr 12 stykk frokostegg, Coop 42,90 kr 45,20 kr Freia Melkesjokolade, 200g 39,90 kr 42,50 kr Totalsum 911,70 kr 945,20 kr

Knuses av Sverige

Det er ventet at grensehandelen vil ta seg kraftig opp fremover.

Ekspertene tror mange vil velge å ta en harrytur til Sverige framfor å handle her hjemme.

TV 2 har også besøkt billigkjeden Hypermat i svenske Charlottenberg.

Korrigert for mengde og valuta er den samme handlekurven over 47 prosent billigere i Sverige enn på Rema 1000.

De samme varene som i listen overfor, koster hele 424,66 kroner mindre.