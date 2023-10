Derfor dropper de elbilen

HENGER ETTER: Ni av ti nye biler som selges er elbiler, men det gjelder ikke for bilutleieselskaper, leasing-biler og firmabiler. Over halvparten av utleiebilene går fremdeles på bensin eller diesel. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

– Når du leier bil i Norge, er sjansen stor for at du får en fossilbil, og det må vi gjøre noe med, krever Elbilforeningen.

Kommunikasjonsrådgiver Thomas Haug tror leiebilselskapene ønsker å være med på det grønne skiftet, men at flere av de incentivene som får folk til å velge elektrisk i privatmarkedet ikke gjelder på samme måte i bedriftsmarkedet.

– Beskattes urimelig høyt

Nå vil Elbilforeningen at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 gjør det dyrere å kjøpe fossilbil og billigere å velge elbil også for bedriftene.

– Men man kan vel ikke sette avgiftene lavere enn null?



– Elbiler er fra og med i fjor pålagt noen avgifter, som det er mulig å gjøre billigere. Dette gjelder både for bilutleie, leasing og i firmabilsegmentet, påpeker Thomas Haug.

– Firmabiler fordelbeskattes, men elbilene beskattes urimelig høyt, så her er det mulig å redusere denne beskatningen.



Så langt i år er det solgt 12.000 nye fossile biler i Norge. 30 prosent av disse, omkring 4000 bensin- eller dieselbiler, er solgt til leiebilmarkedet.

Tiden renner ut

Ifølge regjeringens Hurdalsplattform skal alle nye biler solgt i 2025 være utslippsfrie.

Regjeringen har bare ett år og tre måneder på seg til å sørge for at de delene av bilbransjen som henger etter også øker andelen av elbiler for å nå målet, mener Elbilforeningen.



– Private som kjøper en elbil har momsfritak i dag, det samme burde gjelde når man leier en elbil, sier Tomas Haug.

Han mener at tilsvarende grep også bør innføres for å øke andelen fossilfrie leasing-biler.

KREVER AVGIFTSREDUKSJON: Elbilforeningen krever endringer i elbilavgiften. – Bare 40 prosent av kjøretøyene hos leiebilfirmaene er fossilfrie. Dette må regeringen gjøre noe med i statsbudsjettet for 2024, mener kommunikasjonsrådgiver Thomas Haug i Elbilforeningen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet for å få en kommentar til kravene fra Elbilforeningen. Informasjonsavdelingene begge steder viser til at skatte- og avgiftsopplegget for bil vil bli presentert sammen med resten av statsbudsjettet fredag morgen klokken 09.00.