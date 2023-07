Derfor dro han til politiet etter å ha sagt unnskyld

GRØNLAND: Stortingsrepresentant og partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, var lørdag formiddag på politihuset i Oslo for å lese gjennom dokumentene politiet har i saken der han ble ilagt et forelegg for tyveri. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

Klokken 12 lørdag møtte Rødt-leder Bjørnar Moxnes pressen utenfor Sentrum Scene i Oslo.

Fredag ble det kjent at han 16. juni ble tatt på fersken etter å ha stjålet et par Hugo Boss-solbriller fra en butikk på Oslo Lufthavn.

Etter hvert kom det fram at brillene lå i Moxnes' veske og at prislappen var fjernet da han ble avslørt.

Partilederen la seg flat og unnskyldte til «alle som er involvert».

– Det er mange som er skuffa over meg for at jeg ikke gikk tilbake til butikken med en gang, og skuffa for at jeg ikke gikk inn i detalj om hendelsen fra første stund. Jeg vil si unnskyld til alle dem, sa Moxnes.

Slik lyder forelegget: Grunnlaget for forelegget, som ble skrevet 30. juni, er at Bjørnar Moxnes gjorde følgende: «fredag 16. juni 2023 kl. 17.36 på butikken Travel Retail Norway på Gardermoen flyplass i Ullensaker tok han et par solbriller av merket Hugo Boss, til en verdi av 1199 kroner, og gikk ut av butikken uten å gjøre opp for seg». Kilde: Politiet til TV 2

Hadde behov for å se dokumentene

To timer etter seansen foran Sentrum Scene, traff TV 2 ham tilfeldig på politihuset i Oslo.

Rødt opplyser til TV 2 at årsaken til Moxnes' besøk på politihuset var at han ønsket å lese dokumentene i saken sin.

Disse dokumentene utgjør grunnlaget for forelegget på 3000 kroner, som han vedtok etter å ha blitt tatt for brilletyveriet for to uker siden.

Ifølge pressesekretær i Rødt, Iver Aastebøl, har partilederen hatt et behov for å se på dokumentene i kjølvannet av det siste døgnets oppmerksomhet.

Slik TV 2 forstår det, har ikke Moxnes tidligere sett dokumentene i saken.

En forbipasserende kommer med brille-stikk:

Dette sa han om fremtiden som partileder

Det er ukjent for TV 2 hvilke dokumenter som ligger i saken, men det skal blant annet finnes en overvåkingsvideo som viser Rødt-lederens ferd gjennom landets hovedflyplass.

Ifølge pressesekretær Aastebøl kom det ikke fram noen nye eller uventede opplysninger i forbindelse med gjennomlesingen av dokumentene.

Under lørdagens pressetreff ble Moxnes spurt om han har vurdert å trekke seg etter at tyveri-saken ble kjent.

– Jeg trenger tilliten deres og er avhengig av det, så det er opp til dem å avgjøre, svarte Moxnes mandag ettermiddag.

TV 2 har vært i kontakt med samtlige av de 16 fylkeslederne i Rødt. Nesten alle sammen svarer at de fremdeles har tillit til partilederen etter solbrille-flausen.

– Både flaut og dumt

Det samme har andre kjente profiler i Rødt, blant andre Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug.

– Det Bjørnar har gjort er både flaut og utrolig dumt. Det er også ulovlig. Heldigvis har han blitt oppdaget og fått sin straff slik som alle andre. Den boten må han selvfølgelig også betale som alle andre. Det skulle bare mangle, skriver stortingsrepresentant Kristjánsson på Facebook lørdag morgen.



– Det er utrolig pinlig, dumt og først og fremst ulovlig å la være å betale for seg. Bjørnar Moxnes har også – helt rettmessig – blitt straffet for dette. Det skulle bare mangle, skriver Marhaug i et innlegg på Facebook.



TV 2s kommentator Aslak M. Eriksrud om brille-bråket: