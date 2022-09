Derfor drepte han sin mangeårige venn

PÅGREPET: Her sitter den nå tiltalte mannen kort tid etter at han skjøt kameraten sin. Etter pågripelsen ble han ikledd hvit kjeledress og papirposer på hendene for å sikre spor. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

19. juli i fjor ble mange mennesker skrekkslagne vitner til et drap ved Rådhuset i Oslo.

I varmt vær og yrende folkeliv ble en 39 år gammel mann skutt tre ganger mens han satt i en bil. Flere personer filmet deler av hendelsesforløpet.

Etter at skuddene falt og 39-åringen døde, ringte den 41 år gamle skytteren selv til politiet. Få minutter senere ble han pågrepet.

ERKJENNER: 41-åringen har hele veien erkjent at han skjøt, men mener at han handlet i nødverge. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Nå er han tiltalt for drapet og rettssaken begynner tirsdag denne uken.

Skutt bakfra

Skytteren har, etter det TV 2 forstår, forklart at det oppsto en nødvergesituasjon mens han og avdøde satt i bilen.

Han har forklart at han tok avdødes våpen som lå i bilens midtkonsoll da han satt i baksetet. Det første skuddet gikk gjennom seteryggen og traff avdøde, som satt i forsetet, i ryggen.

Deretter gikk tiltalte ut og skjøt to skudd til mot avdøde.

Etter pågripelsen forklarte 41-åringen at han hadde drept i nødverge.

Hvis han ikke hadde drept avdøde, så ville han ha blitt drept av avdøde på et senere tidspunkt, mener han, ifølge TV 2s opplysninger.

Anmeldte knivstikking

Tiltalte har også forklart at han har blitt utsatt for ubehageligheter fra avdøde tidligere og at dette hadde fortsatt hvis han ikke hadde drept ham.

Både avdøde og tiltalte er kjent for politiet fra tidligere. I 2018 ble de sammen dømt for flere tyverier.

Aktor i saken, statsadvokat Cecilie Schløsser Møller, bekrefter at tiltalte anmeldte avdøde for en knivstikking skal ha funnet sted noen måneder før drapet.

Anmeldelsen ble innlevert etter drapet og saken ble derfor henlagt.

AKTOR: Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– En impulshandling

Aktor Møller sier at den påståtte nødvergesituasjonen vil være hovedtemaet i retten.

– Påtalemyndigheten mener at dette er et forsettlig drap og at det var en impulshandling. Vi mener at drapet ikke er straffritt på grunn av nødverge, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med tiltaltes forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen.

FORSVARER: Mette Yvonne Larsen er ordknapp før rettssaken begynner. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hun ønsker ikke å utdype hvorfor hennes klient mener at det var en nødvergehandling eller hva som var bakgrunnen for drapet, men skriver i en-post at spørsmålene vil bli utdypet i retten.

– Tungt og vanskelig

Bistandsadvokaten til avdødes etterlatte, Sol Elden, ønsker ikke å kommentere tiltaltes forklaring om at drapet skjedde i nødverge fordi han selv fryktet for sitt eget liv.

Hun vil heller ikke kommentere tiltaltes påstander om at han ble plaget av avdøde.

Om at saken nå kommer opp for retten, sier hun:

– Selv om det naturligvis er tungt og vanskelig å skulle gå gjennom den kommende rettssaken, er dette et steg videre i den prosessen de etterlatte må gjennom etter den grusomme hendelsen som frarøvet deres kjære sønn, sier Elden.

I tillegg til drapet, er 41-åringen også tiltalt for ulovlig omgang med skytevåpen.

– Det var flere personer som ringte inn til operasjonssentralen og meldte fra. Drapet skjedde rett ved en uterestaurant der flere mennesker kastet seg ned. Skytingen kunne potensielt ha rammet helt uskyldige personer, sier statsadvokat Møller.

Det er satt av 12 dager til rettssaken.