Derfor demonstrerer Fosen-aksjonistene

I fire døgn har flere hundre demonstranter blokkert lobbyen til Olje- og energidepartementet i Oslo sentrum. Blant dem sitter verdens mest kjente klimaaktivist.

Ansatte i en rekke departementer har blitt bedt om å jobbe hjemmefra. Hva dreier alt dette seg om?

Hvorfor demonstrerer de?

Demonstrasjonen handler om vindturbiner.

I Fosen i Trøndelag står nemlig Norges største vindkraftanlegg, med 150 turbiner.

I oktober 2021 bestemte Høyesterett at dette anlegget bryter med urfolks rettigheter.

REIN: Reindrift er en viktig del av samisk kultur. Disse dyrene lever i Roan Vindpark i Fosen. Foto: Nord-Fosen Siida.

Høyesterett mente at vindturbinene bryter med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Denne konvensjonen gir urfolk rett til såkalt kulturutøvelse.

I hundrevis av år har samene brukt Fosen til reindrift.

Høyesterett konkluderte med følgende: «Det er på det rene at reindrift er en vernet form for kulturutøvelse».

Men selv om Norge bryter disse rettighetene, har ikke vindturbinene blitt fjernet.

Torsdag forrige uke var det 500 dager siden dommen i Høyesterett. Det ble startskuddet for demonstrasjonen foran Olje- og energidepartementet.

AKSJON: Mange unge samer deltar i aksjonen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mange unge samer deltar i demonstrasjonen, deriblant artist og skuespiller, Ella Marie Hætta Isaksen.

Hun sier at aktivistene har hatt kampanjer, høringsrunder og kronikker etter at dommen kom. Likevel surrer fortsatt vindturbinene.

Sivil ulydighet er dermed «siste utvei», ifølge Isaksen.

– Vi har ikke blitt hørt. Da var det et nødvendig steg å ta. Det er lett å rettferdiggjøre litt uskyldig sivil ulydighet, når staten Norge begår over 500 dager med menneskerettighets­brudd mot sitt eget folk, sier hun til TV 2.

Målet er å få departementet til å fatte et vedtak om å fjerne vindturbinene fra Fosen.

Aksjonistene demonstrerte i helgen inne i lobbyen til Olje- og energidepartementet.

DELTAR: Artist Ella Marien Hætta Isaksen har demonstrert i dagevis. På bildet ser vi også Natur og ungdom-leder Gina Gylver. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Natt til mandag ble de fjernet av politiet.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DDS) mente de brøt med sikkerheten.

Mandag morgen kom aksjonistene tilbake. Nå sitter de utenfor hovedinngangen.

Hva gjør Greta Thunberg der?

Blant de flere hundre demonstrantene er den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg.

Hun ble en verdenssensasjon i 2018 da hun satt i «skolestreik for klimaet» utenfor det svenske parlamentet.

Greta Thunberg er i Oslo for «å støtte samenes kamp for sine menneskerettigheter og urfolksrettigheter».

AKSJONERER: Svenske Greta Thunberg har vært over hele verden for å fremme klimakampen. Nå er hun i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2.

– Vi kan ikke bruke klimaomstilling som bakgrunn for kolonialisme. Vi må stå opp mot de menneskerettighetskrenkelsene som har vært, sier Thunberg til TV 2.

Hva sier Regjeringen?

Det har ikke vært all verdens reaksjoner fra regjeringen etter at demonstrasjonen startet.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier følgende til NRK:

– Jeg har hele tiden sagt at jeg synes en fredfull markering har vært bra for demokratiet. Men når det gjelder hendelsene rundt demonstrantene, er det DSS som håndterer det, sier Aasland til NRK mandag morgen.

SVARER: Olje- og energiminister (Ap) sier det tar tid å bestemme seg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han pratet med aktivistene torsdag forrige uke, da aksjonen startet.

– Vi hadde for så vidt en god samtale da. Jeg hadde en forståelse for at de ønsket å komme med sine synspunkt, sier statsråden.

Aasland gir til NRK følgende forklaring på hvorfor vindturbinene i Fosen ikke er fjernet:

Regjeringen trenger mer kunnskap for å fatte et nytt vedtak.

– Vi må ha de formelle prosessene vi må ha. Vi må ha en ny utredning, hente inn ny kunnskap, for så å fatte et nytt vedtak i saken. Vi har vært opptatt av å konsultere både mot reindriften og Sametinget, sier Aasland.

VIND: 150 vindturbiner er installert i Fosen i Trøndelag. Bildet er fra Roan Vindpark. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Dette kan ta opp til et år. Et alternativ regjeringen jobber med er å tilrettelegge for at vindkraft og reindrift i Fosen skal eksistere parallelt.

Torsdag denne uken skal olje- og energiministeren møte sametingspresidenten.

Demonstrasjonen, og Fosen-saken, blir et tema.

Har noen andre reagert?

Flere partier har vist sin støtte til demonstrantene.

MDG sin leder Arild Hermstad mener regjeringens oppførsel etter dommen har vært skammelig.

– De sitter og trenerer denne saken. Det har de gjort i over 500 dager, og det kan ikke Norge være bekjent med, sier Hermstad til NRK.

Partiet SV krever at regjeringen tar ned vindturbinene.

Nå vil de kalle inn statsminister Jonas Gahr Støre til Stortinget.

– Vi kommer til å be statsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for hvordan regjeringen har tenkt å sørge for at menneskerettighetsbruddet på Fosen avsluttes, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV til Vårt Land.

TIL STEDE: Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV besøkte demonstrantene mandag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er ikke gitt at SV får med seg et flertall på ønsket sitt.

Høyre, Venstre, Frp og KrF har sammen med regjeringen en avventende holdning til det hele, ifølge Dagbladet.

TV 2 følger saken videre.