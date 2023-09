Derfor byttet D.D.E.-profilen parti: – Kunne ikke sitte og se på

I mange år var den folkekjære D.D.E-vokalisten, Bjarne Brøndbo (58) Arbeiderparti-mann. I 2017 valgte han å gå fra rødt til blått, nærmere bestemt Høyre.

«Når jeg nå har valgt å melde meg inn i Høyre, skyldes det en generell bekymring for fagbevegelsens detaljstyring av Arbeiderpartiet i enkelte saker», uttalte han overfor VG den gang.



Men selv om fargen er endret, kaller han seg fremdeles en sosialdemokrat – som stemmer Høyre.

– Jeg var nødt til å ta et tydelig sidesteg. Da ble det Høyre den gangen. Men jeg er sosialdemokrat. Innerst i hjertet mitt er jeg det, fortalte han da han gjestet Valgkveld på TV 2 mandag.

GOD STEMNING: Jan-Erik Larsen, Ken André Ottesen og Bjarne Brøndbo gjestet Valgkveld med Linn Wiik. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Tror ikke de gleder seg

11. september blir det folkevandring til valgurnene når kommunestyre- og fylkestingsvalget skal avgjøres.

I løpet av valgkampen har Arbeiderpartiet stadig gått tilbake på TV 2s målinger. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) risikerer derfor å bli den første Arbeiderparti-lederen på 99 år som opplever at partiet ikke er det største i et valg i Norge.

I en fersk måling, publisert tirsdag, kommer det derimot frem at Støre og Ap nå har tatt igjen Høyre og Erna Solberg.

Årsaken til at Ap har gått tilbake på målingene mener Brøndbo er sammensatt.

– Det skjer ting som kanskje ikke Ap kan kontrollere og styre. Samfunnet endrer seg, vi får et annet sammensatt arbeidsliv. Det er ikke sikkert at det er så mange som definerer seg som arbeiderklassen lenger. Det er mange som arbeider, men jeg tror ikke de først og fremst gleder seg til å gå i 1. mai-tog og kjempe for et eller annet.

For 58-åringen ble velferden avgjørende, da han byttet parti det de han kaller de nye sosialdemokratene, nemlig Høyre.

Tok et steg til siden

– Det er ikke nødvendigvis sant at det kun er sosialdemokrater som kan ta vare på de svake. Jeg tror Erna er en like stor garantist for at velferdsnorge fungerer minst like godt, som med Jonas i førersetet, sier han.

SOSIALDEMOKRAT: Bjarne Brøndbo beskriver seg som en sosialdemokrat, selv om han har gått over til partiet Høyre. Foto: Stein Roar Leite

Brøndbo er usikker på om folk klarer å kjenne seg igjen i Arbeiderpartiets politikk.

– Det kan godt hende at samfunnet endrer seg så folk ikke kjenner seg igjen i budskapet til Arbeiderpartiet. Kanskje er det et identifiseringsproblem – at de snakker om ting vi ikke kjenner oss igjen i. Kanskje mangler det profiler, kanskje er Jonas Gahr Støre for utydelig, sier han og fortsetter:

– Jeg vet ikke hvor problemet ligger, men for meg handlet det om at jeg ikke kunne sitte å se på at fagbevegelsen detaljstyrte politikken. Jeg klarte det ikke. Jeg var nødt til å ta et sidesteg. Da ble det Høyre den gangen. Men jeg er sosialdemokrat. Innerst i hjertet mitt er jeg det, understreker han.

Svekket klassebesvissthet

I en årrekke var Jan-Erik Larsen (60) Jens Stoltenbergs nærmeste rådgiver. Til daglig er han partner og daglig leder av Kruse Larsen som leverer strategisk rådgivning.

Han sier seg enig med Brøndbo at det har skjedd et skifte i den såkalte arbeiderklassen.

– Det jo er en slags personifisering av det, men det du forteller om din familie som kom fra arbeiderbevegelsen, og det som har skjedd – og det kan vi ikke klandre Jonas Gahr Støre for, poengterer han.

VANT STORTINGSVALG: Jan-Erik Larsen var med å vinne stortingsvalg i 2005 og 2009. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

I løpet de siste 100 årene mener han det har skjedd det han beskriver som en dekobling.

– En svekket klassebevissthet. Også kobler man en klasse, en definisjon av hvor man hører til i en bestemt samfunnsklasse, som før ga en veldig tydelig føring for hvem du skulle stemme på. Den koblingen har nok blitt veldig mye svakere, og kanskje ikke-eksisterende. Og det har gått over lang tid, sier han.

Har røtter via trønderrocken

I en årrekke var D.D.E fast inventar på Ap sine arrangementer. Brøndbo forklarer at trønderrocken har vært nært knyttet til venstresiden i politikken opp gjennom historien.

– Vi spilte på valgkampåpningen til Torbjørn Jagland på Hamar, og vi har hatt daværende statsminister Jens Stoltenberg på scenen. Jeg er glad for den historikken.

ROCKEGRUPPE: D.D.E. er et av Norges mest suksessrike band. Foto: Stein Roar Leite

Han synes det er vanskelig å si noe galt om arbeidet partiet har lagt ned i løpet av årene.

– Det er en utrolig viktig samfunnsbygger, og ikke minst stabilitetsfaktor, som har gjort at vi har fått bygd dette velferdssamfunnet. Men så kommer du til et punkt hvor arbeidskampen ikke er like tydelig lenger.