Derfor bør du vente før du tar dette boliggrepet

Etter en lang periode med et hett boligmarked, kan tidene være i ferd med å snu. Ekspertene varsler at høsten og vinteren gir knallmuligheter for én kjøpegruppe – etter hvert.

Boligprisene i Norge steg 0,4 prosent i august. Det viser tall som Eiendom Norge presenterte tirsdag.

Det er det laveste tallet for august noensinne.

Justert for sesongvariasjoner falt boligprisene med 0,6 prosent. Analytiker Marte Herje Strømmen ved Prognosesenteret tror boligprisene vil fortsette å falle før det når bunnen i vinter.



TIMING: Marte Herje Strømme, analytiker ved Prognosesenteret, tror vinteren er et godt tidspunkt for de som vil inn boligmarkedet for første gang. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Tallene er et tydelig tegn på at renta har begynt å få en effekt på boligmarkedet. Det blir nok en svak høst. Så tror vi at prisene vil gå opp til våren før det igjen flater ut.

Det neste året vil vi se nullvekst i markedet, tror hun.



Vil fjerne utlånsforskift

Eiendom Norge advarer mot ytterligere rentehevninger. Administrende direktør Henning Lauridsen sier til TV 2 at han er alvorlig bekymret for den lave takten i byggingen av nye boliger.

– Den høye renta gjør at det nå er for dyrt å bygge nye boliger. Effekten av dette vil vi se om noen år når rentenivået begynner å avta. Da risikerer vi en kraftig prisvekst fordi etterspørselen forsetter å presse markedet.

KRITISK: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, vil fjerne utlånsforskriften. Foto: Erik Edland / TV 2

Lauridsen mener at også at det er på tide å fjerne utlånsforskriften.

– Den ble innført for å dempe gjeldsveksten. Nå ser vi at gjeldsveksten avtar, og da er det ingen grunn til å opprettholde en regulering som hindrer mange i å kjøpe bolig lenger, mener han.

Kan bli vinnerne

Marte Herje Strømme fra Prognosesenteret tror dette er et godt tidspunkt for førstegangskjøpere.

– Det kan være lurt for for de som skal kjøpe bolig for første gang å vente noen måneder. Men så vil bunnen være nådd i vinter før det går opp igjen.

Strømme tror at underskuddet på byggingen av nye boliger vil føre til prisstigning i andre halvdel av 2025.

– Derfor vil denne vinteren være et godt tidspunkt å gå inn i markedet på. I tillegg tar man lån når renta er høy. Da har man allerede tatt ut renteeffekten og redusert risikoen for fremtidig økonomi.