Derfor BØR du logge av i ferien

Femten prosent av oss opplever at jobben ofte forstyrrer privatlivet. Psykolog John Petter Fagerhaug sier folk kan få et nytt liv ved å legge vekk mobilen i ferien.

– Det er litt ironisk at du ringer når jeg faktisk har ferie og prøver å logge av, sier STAMI-forsker Andrea Rørvik Marti og ler.

Det er jo egentlig perfekt timing, for hva er vel bedre enn å svare på spørsmål fra TV 2s journalist etter å ha sluppet en studie om jobb-forstyrrelser i fritiden?

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt oppgir nemlig 15 prosent av oss at jobben ofte eller svært ofte gjør innhogg i privatlivet vårt.

Dette utgjør 380.000 norske arbeidstakere.

– En av årsakene er nok at vi er tilgjengelige hele tiden. Mobilen og e-posten er alltid med, og mange tar nok med seg pc-en på ferie også, sier Marti.

Det kan være uheldig, sier STAMI-forskeren.

OPPSLUKENDE: Det forskes mye på skjermbruk og folk sin tilgjengelighet i disse dager. Ikke alle effektene er positive. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Disse er utsatt

– I studien så vi at de som ofte ble oppringt og forstyrret på privaten, hadde økt risiko for å utvikle psykiske plager og senere bli sykemeldt.

Indre uro, nervøsitet, angst, depresjon og nedstemthet er tilstander som går igjen hos de som deltok i forskningsprosjektet.

Det er oftest kvinner og personer med høy utdanning som blir rammet. De mest utsatte er ledere, og folk med jobber som lett kan gjøres hjemmefra.

– Journalister, for eksempel?

– Ja, men lærere er også gode eksempler. De har ofte forberedelser på kveldstid, og blir kontaktet av foreldre, sier Marti.

ETT TRYKK: Apper for e-post, kalender og notater. Et kjent syn for mange, og ofte brukt i jobbsammenheng. Foto: Beate Oma Dahle

«Bare må sjekke mail»

Nå er det duket for sommerferie, og mange nordmenn får en velfortjent pustepause fra jobbpresset.

Likevel er det nok mange som kjenner seg igjen i at de «bare må sjekke jobbmailen» på telefonen.

Selv kan undertegnede gjøre det, for å unngå at bunken med uleste e-poster er gigantisk når man kommer tilbake på jobb.

– Det er litt artig at du oppgir den grunnen, for det er ikke hele sannheten. Du gjør det også fordi du vil vite hva som skjer, og kanskje får abstinenser hvis du ikke gjør det, sier psykolog John Petter Fagerhaug.

Han er spesialist på mobilavhengighet, og sier at selv en liten e-postsjekk i ferien kan sette hjernen i jobbmodus.

– Det er som et digitalt samlebånd, nesten som på fabrikkene før i tiden. Det kommer hele tiden nye ting man bare «må ta unna». Det beste med ferien bør være å heller få slikt på avstand, sier Fagerhaug.

SKJERMSPESIALIST: Psykolog John Petter Fagerhaug er spesialist på mobilavhengighet og effekten av overdreven skjermbruk. Han har flere gode råd. Foto: Agnes Mogstad / GMN

– Går glipp av livet

Han råder folk til å kjempe mot frykten for å gå glipp av noe viktig. Den såkalte FOMO-en (Fear of missing out) er bare en illusjon, sier han.

– Hvis man går rundt og er redd for å gå glipp av noe, så går man glipp av livet.

Man kan jo la den synke inn før man leser videre.

Psykologen sier det er viktig at man heller velger ut opplevelser man faktisk ønsker å få med seg.

– Livet handler om å gå glipp av ting. Det skjer ting hele tiden som man aldri får med seg, og det må en bare akseptere. Den FOMO-greia er bare en dårlig unnskyldning folk bruker for å holde seg pålogget, sier han.

FOMO: Kjenner du på frykten for å gå glipp av ting? Det er bare en illusjon, ifølge psykolog John Petter Fagerhaug. Foto: Wilfredo Lee

Tror dette kan overraske

– Hvorfor er det egentlig så viktig å logge av?

– Fordi man skal ha fri, lade batteriene, slappe av, og samle inntrykk. Rett og slett la hjernen få lov til å sortere, rydde opp, og lage en startstrek slik at en er klar til neste arbeidsøkt, sier Fagerhaug.

Særlig i ferien understreker han at det er viktig å la hjernen få være alene.

Å hele tiden sanke stimuli fra mobilen, kan hindre en i å takle negative følelser som hjernen egentlig har behov for å fordøye, sier psykologen.

– Tror du folk vil bli overrasket over effekten av å klare å legge vekk mobilen i ferien?

– Ja, de vil føle på abstinenser, men samtidig få et nytt liv med mer følelser og tid. Både kropp og sinn vil være bedre rustet til å kjøre på etter ferien.

KOBLE AV: Mange rapporterer om abstinenser hvis man skiller seg fra mobilen. Det går over, sier psykologen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Må ikke kutte alt

STAMI-forsker Marti mener en bør være knallhard og logge ordentlig av i sommerferien.

Særlig hvis en har en jobb med store krav utenom arbeidstid.

– Det er den enkelte arbeidstaker sitt ansvar, men dette handler også om kultur på jobben, sier hun.

Til tross for all messingen om å logge av, sier Fagerhaug man ikke må kutte ut all mobilbruk.

– Man trenger ikke å ta bort all alkoholen fra julebordet, liksom. Man kan heller tenke at man sjekker mobilen én gang, og la det bli med det. Det er din telefon, og du bestemmer, sier han.

– Hva med deg, da? Klarer du å logge av i ferien?

– Nja, nei, jo, jeg er litt mer «laidback» på det. Det varierer hvor jeg er, men jeg prøver å bruke teknologien når jeg selv ønsker, og det er ikke alltid jeg tar telefonen.