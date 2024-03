Derfor bør du ikke lage barn i påsken

Etter at Statistisk sentralbyrå nylig publiserte de ferskeste tallene for fruktbarheten i Norge, har debatten rast.

Det fødes for få barn.

Kun 1,4 barn per kvinne gir samfunnsutfordringer når det blir stor ubalanse mellom antall eldre og antall unge i landet vårt.

– Det bekymrer meg. Dette er en utvikling jeg ikke liker, som jeg skulle ønske vi klarte å snu, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til TV 2.

– Øv, ikke prøv

Det pekes på flere årsaker til at det er blitt slik.

Komiker og programleder Harald Eia har skapt debatt om sitt hjertesukk over fokuset på hvor slitsomt det er å ha barn.

Andre peker på økonomi. Det eneste som er sikkert er at flere politikere ønsker at det fødes flere barn i Norge, slik Høyre-leder Erna Solberg tok til orde for i nyttårstalen sin da hun var statsminister i 2019.

Men, akkurat nå er kanskje ikke tiden for å la seg inspirere av det.

– Bruk påsken til å øve, ikke til å prøve, sier økonom Lene Drange, blant annet kjent fra Luksusfellen på TV 3.

For, lykkes dere med en unnfangelse i løpet av påskekosen, kan det bli dyrt.

ENGASJERT: Økonom og programleder i Luksusfellen, Lene Drange. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Desember-barn blir dyrere

I media florerer det gjerne med tips om hvordan du kan få mer sex i påsken, eller hvordan du kan få til en hyrdestund hos svigers uten at det blir skandale.



Men går dere med planer om å få til en «oppstandelse» i løpet av påsken, bør man beskytte seg. Eller forberede seg.

Barn som blir født i desember har nemlig ikke rett på barnehageplass før august året etter. Dermed kan perioden mellom slutten på foreldrepengene og starten på barnehagen bli lang og dyr.

– Mange småbarnsforeldre tar ulønnet permisjon om våren for å få hverdagen til å gå opp. Det går hardt ut over økonomien i en familie det året, men også året etter med tanke på for eksempel feriepengeopptjening, forklarer Drange.

Slik fungerer barnehageopptaket Barn som fyller ett år fra januar til august har rett til barnehageplass fra august.

Barn som fyller ett år fra september til november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

Barn som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass fra august året etter.



– På tide å gjøre noe

Selv har hun to barn født tidlig på året, også det «feil» om man ser på tidsperioden fra de er ett år til de er sikret barnehageplass.

Drange er derfor svært engasjert i temaet. Hun rister på hodet av at det i realiteten ikke finnes løpende barnehageopptak.

Hadde det vært det, ville par sluppet å føle at man bør planlegge når man skal få barn.

– For oss, og mange andre, er ikke ulønnet permisjon et alternativ. Nettopp fordi det handler om økonomi. Det kan være snakk om å tape flere titalls tusen kroner i måneden, avhengig av lønnsnivå, feriepenger og pensjon.

– Og ikke alle kan planlegge når de skal få barn. At vi ikke har et løpende barnehageopptak, er meget frustrerende. Det er på tide å gjøre noe med det.

– KOS DEG I PÅSKEN: Ikke alt kan times i livet, heller ikke det å få barn. Sett heller av penger til en babybuffer, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kommer med råd

Også forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier det å få barn kan legge et større økonomisk press på familier.



– Om man blir gravid nå, må foreldrene tenke på det gapet mellom avslutningen på foreldrepengene og frem til barnet skal begynne i barnehagen. Begynn å sette av penger og spar, sier hun.

Også hun er opptatt av at ikke alle kan planlegge når de skal få barn.

– Derfor, politikere, vil dere ha flere barn, må dere også legge bedre til rette for det. Det må bli et mer fleksibelt opplegg, slik at folk slipper å tenke på timing. Det er i det hele tatt vanskelig å time livet, sier Incedursun.

Hun vil derfor ikke fraråde folk å lage barn i påsken.

– Kos dere uansett! Det ordner seg til slutt.

Også Drange kommer med råd om å sette av penger.

– Har dere en «babybuffer», er det én mindre stressfaktor når barnet kommer. Og husk at det er mer lønnsomt å ta ut 100 prosent foreldrepenger enn 80 prosent, siden man får mer utbetalt totalt. Men det er fremmet forslag om at man skal få like mye utbetalt, men kan ikke se at det er vedtatt enda, sier Drange.