KRYKKER: Det har blitt et vanlig syn at kong Harald kommer på tilstelninger på krykker. Her fra den første åpningen av Follobanen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det som er annerledes når kongen legges inn, i forhold til befolkningen ellers, er jo rett og slett at legen på Rikshospitalet er kongens fastlege.

Det sier historiker og TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

UDRAMATISK: TV 2s kongehusekspert mener mandagens innleggelse virker som den er udramatisk. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han syns ikke innleggelsen mandag virker å være dramatisk nå, selv om en slik nyhet gjerne vekker bekymring hos mange.

– Nå når det er en infeksjon, blir det nok et kort opphold til de mener alt er i orden. Vi vet jo ikke hva slags infeksjon det er snakk om, men det virker udramatisk, sier Schulsrud-Hansen.

Flere innleggelser

De siste årene har kongen blitt innlagt og sykemeldt en rekke ganger:

8. mai 2023 – infeksjon

19. desember 2022 – infeksjon

25. november 2022 – utredning av feber

30. januar 2021 – opererte kneet

25 september 2020 – tung pust

8. januar 2020 - svimmelhet

25. april 2018 – sykemeldt for overbelastning i kneet

19. november 2017 – infeksjon

– Kongen er tross alt en 86 år gammel mann, så det er ikke så rart at han har noen sykehusbesøk.

Han påpeker at det er mange på hans alder som er på sykehjem og trenger langt mer helsehjelp.

– Det er lav terskel for å sjekke at alt står bra til, men hans far for eksempel, Kong Olav, hadde en mer skrantende helse i samme alder, sier Schulsrud-Hansen.

ÅPENHET: Mens andre europeiske kongehus ikke deler mye om monarkenes helse, deler det norske kongehuset mer. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

Mer åpen enn andre kongehus

Han trekker også frem at det norske kongehuset er langt mer åpen enn andre kongehus når det gjelder regentenes helse.

– Det britiske kongehuset, for eksempel, var aldri så åpen om Dronning Elizabeths helse. Heller ikke Danmark og Sverige gir informasjon, utover større inngrep og helseutfordringer, sier Schulsrud-Hansen.

– De ga informasjon om kikkhullsoperasjonen til Kong Gustav og ryggoperasjonen til Dronning Margrethe, men utover det er det svært lite informasjon å få hos naboene våre, sier Schulsrud-Hansen.



Dermed kan man få inntrykk av at det står dårligere til med helsen til Kong Harald, i forhold til andre regenter, enn det faktisk i realiteten er, sier kongehuseksperten.

God helse

For helsen til Kongen virker å være generelt god, mener Schulsrud-Hansen.

– Kongen har tidligere uttalt han lever etter sin bestefars motto, Kong Haakon: «En Konge er enten frisk, eller så er han død», sier Schulsrud-Hansen.

– Og det lever han opp til. Han holder et nokså tett program, noe han naturligvis ikke kunne gjort om han hadde større helseutfordringer.

– Han er eldre mann blitt, men det er lite som tyder på at bremsen settes på med det første.



FRIGJØRINGSDAGEN: Kong Harald skulle egentlig ha vært til stede på markeringen av frigjøringsdagen. Kronprins Haakon, som uansett skulle delta, representerte kongehuset. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Infeksjon

I en pressemelding mandag skriver kongehuset følgende:

«Hans Majestet Kongen er sykmeldt og er innlagt på Rikshospitalet».

De opplyser at tilstanden er stabil.

«Kongen har fått påvist en infeksjon som må behandles, og vil derfor bli værende på sykehus noen dager».

Kongen skulle i utgangspunktet være til stede på Akershus festning for å markere frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen.

Kronprins Haakon, som uansett skulle vært til stede, representerer Kongehuset, opplyser Slottet til TV 2.