Derfor blir jobblunsjen din dyrere

Kraftige kostander for kantiner gjør at maten din blir mye dyrere. Flere har skrudd opp prisene med 20 prosent.

For mange er lunsj på jobben dagens høydepunkt. Nå må du betale mer for den.

Flere kantiner rundt omkring i landet har økt prisene med opp til 20 prosent.

Grunnen er at kantinene har opplevd en kostnadsøkning på 22,5 prosent fra mars i fjor til samme måned i år.

VARIERT UTVALG: Det koster å ha et stort og bredt utvalg av mat. Men hvor mye av kostnaden gjestene betaler, er ulikt. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er en fortvilende situasjon for mange kantiner. Økningen er langt utover det vi vanligvis har sett de siste årene, sier Jorulf Brøvig Silde til TV 2.

Han er bransjedirektør for NHO-foreningen Drift og Service, som organiserer en stor andel av de som driver kantiner i Norge.

Silde forklarer at økningen skyldes en betydelig høyere prisøkning fra grossistleddet som proffmarkedet bruker innen kantinedriften, enn innen dagligvare.

– Det har vært helt ekstraordinært. Prisene har økt for hver måned, langt utover det som er vanlig. Tidligere lå prisøkningen på 2-5 prosent, sier han.

Skyves over på gjestene

Men hvorvidt lunsjen koster det samme eller om den blir dyrere, avhenger av avtalene mellom bedriften du jobber hos og de som drifter kantinen.

– I kantinemarkedet kan kunden, altså arbeidsgiver eller bedriften, velge hvor mye av kostnaden de selv vil dekke, og hvor mye som skyves over på gjesten, sier Silde.

EKSTRAORDINÆRT: Jorulf Brøvig Silde i NHO påpeker at prisøkningene har vært størst den siste tiden. Foto: NHO

De har ikke oversikten over hvor mange som skyver kostnadene over på gjestene.

– Her er det ulik praksis. Det finnes flere løsninger der bedrifter subsidierer på ulik vis, mens noen flytter hele kostnadsøkningen over til ansatte, sier han til TV 2.

ISS Facility Services driver rundt 500 personalkantiner. De er en Norges av største leverandører av kantinetjeneester.

– Det er en rekke faktorer til prisøkningen, men den største økningen har vært på råvarene vi kjøper inn, sier konserndirektør John-Ole Soløy.

Også Compass Group som driver en rekke kantinetjenester, sier at de har skrudd opp prisene med cirka 20 prosent i de aller fleste av deres personalrestauranter.

Større økning enn dagligvaremarkedet

Mens kostnadsøkningen er på 22,5 prosent i grossistleddet som proffmarkedet bruker, ligger økningen på 8,6 prosent i dagligvaremarkedet som folk handler hos.

Grunnene til at prisutviklingen ikke er like stor i dagligvaremarkedet som i leddet bak skyldes blant annet at dagligvarebransjen selv har valgt å holde prisveksten nede.

– Mens kantinen kjøper rett fra grossist, kjøper forbrukeren fra dagligvarekjeden, sier bransjeanalytiker Eirik Melle i Danske Bank.

IKKE STOR FORSKJELL: Bransjeanalytiker Eirik Melle tror ikke endringen gir en stor forskjell i den absolutte prisen på matvarene. Foto: Danske Bank

Han påpeker at den prosentvise økningen i kantinen er større enn den vi opplever i butikken.

– Men det trenger ikke bety at forskjellen i den absolutte prisen er så stor. Det er fordi at varene fra grossisten sannsynligvis er billigere i utgangspunktet, forklarer han.

Professor Ola Honningdal Grytten ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, sier at internasjonale matvarepriser nå er på vei ned.

– Det finnes en viss treghet i systemet fra grossist til forbruker. Ved servering skal man i tillegg betale for lokaler, hvor økte renter og strøm slår hardt ut og arbeidskostnader. I tillegg er det naturlig at man forsøker å ta ut marginer der man kan i dyrtid.

Har ikke fått reaksjoner fra kunder

ISS Facility Services legger ikke skjul på at gjestene merker økningen.

– Bedriftene som vi har avtaler med, har i liten grad kompensert for økningen. Dermed skyves denne kostnaden til kundene, sier John-Ole Soløy.

ALLE MERER: John-Ole Soløy i ISS sier at kostnadsnivået er generelt blitt dyrere, og at dette også går utover dem. Foto: ISS Facility Services

Likevel har de ikke merket noen endringer i spisemønstre til gjestene.

– Det kan være for tidlig å si noe om. Vi må også legge til at flere etter pandemien er på hjemmekontor noen dager i uken. Dermed er de villige til å betale de gangene de er på kontoret. Det er færre lunsjer nå enn før.